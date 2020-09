Dopo alcuni anni in cui si è eclissata dalla partecipazione ai programmi televisivi, torna in tv nel 2020 nel reality “ Grande Fratello VIP 5 ” per riassaporare, forse, l’emozione di sentirsi al centro dell’attenzione del pubblico.

Successivamente la Brandi lascia “Mamma Rai” per approdare negli studi televisivi di Canale Cinque, dove partecipa come ballerina a “Buona Domenica”, condotto da Maurizio Costanzo . Qui la sua bravura non passa inosservata, tanto che viene subito nominata prima ballerina nel corpo di ballo.

