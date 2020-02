Biografia

Dayane Mello nasce il 27 febbraio del 1989 a Joinville, in Brasile, nello Stato di Santa Caterina. Abbandonata dalla madre a soli quattro anni, viene cresciuta dalla nonna paterna Erika, insieme al padre e a suo fratello Giuliano, di due anni più grande di lei.

A diciassette anni lascia la sua città di origine e si trasferisce in Cile, dove lavora a Santiago come modella per un'agenzia di moda locale.

Divenuta una delle modelle più famose di tutto il Paese, è protagonista di numerosi servizi fotografici, tra i quali uno per la rivista "Sport Week", che le permette di conoscere le Isole Vergini e di lavorare al fianco di Linda Morselli, Manja Bobovic, Natalia Borges e Nina Senicar, tutte immortalate dal fotografo Settimio Benedusi.

In Italia

Proprio grazie al lavoro di modella comincia a conoscere l'Italia: durante uno dei suoi viaggi incontra Paola Benegas, che diventerà la sua agente e la lancerà nel mondo dello spettacolo.

Nel 2010, dopo essere stata fidanzata per quattro anni con il tennista cileno Nicolàs Massù, Dayane Mello ha una breve relazione con il calciatore Mario Balotelli: la storia della coppia per mesi riempie le pagine dei giornali di cronaca rosa (lo stesso Massù viene a conoscenza del tradimento dell'amata tramite i rotocalchi), ma si conclude in breve tempo.

Testimonial di marchi internazionali come L'Oréal e Brail e di brand italiani come Intimissimi e Yamamay, prende parte a videoclip musicali al fianco di William James Adams (will.i.am.) e, in Italia, di Emis Killa.

La maternità

In seguito, Dayane Mello si innamora di un altro italiano, il modello e musicista Stefano Sala: i due nel 2014 hanno anche una bambina, Sofia, che nasce poco dopo la morte della nonna di Dayane, Erika.

Ballando con le Stelle e la tv

Nell'autunno del 2014, Dayane Mello diventa una delle concorrenti della decima edizione di "Ballando con le stelle", il programma di Milly Carlucci in onda su Raiuno, in cui fa coppia con Samuel Peron.

Dal 30 gennaio al 6 febbraio 2017 partecipa al programma "L'isola dei famosi 12". Dayane Mello viene però presto eliminata, nella seconda puntata.