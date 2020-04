Biografia

Edoardo D'Erme - in arte Calcutta - nasce il 19 aprile del 1989 a Latina. Sin dal 2007 è attivo in vari gruppi laziali in qualità di musicista. All'età di vent'anni fonda con Marco Crypta il duo musicale Calcutta. Quando, però, Crypta lascia, Edoardo decide di conservare il nome d'arte solo per sé. Il suo genere musicale è classificato come Indie rock / Indie pop.

Gli anni 2010

Nel 2012 pubblica il suo primo disco con l'etichetta Geograph Records, intitolato "Forse...", mentre l'anno successivo è la volta di "The Sabaudian Tape", EP registrato a tiratura limitata in cassetta. Dopo aver suonato la chitarra e partecipato alla composizione delle musiche del disco di Grip Casino "Upstart World", nel 2015 Calcutta produce il suo secondo lavoro, denominato "Mainstream", con la collaborazione di Marta Venturini e di Niccolò Contessa de I Cani.

Il singolo "Cosa mi manchi a fare" gli consente di raggiungere la fama a livello nazionale, ma dal disco vengono estratti anche "Gaetano", "Frosinone" e "Oroscopo"; quest'ultimo, in particolare, in appena di un mese arriva a superare il milione di visualizzazioni su Youtube.

Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. (da: Cosa mi manchi a fare)

"Oroscopo", "Frosinone" e "Cosa mi manchi a fare" vengono candidati per il premio Targa Tenco, così come il disco. In seguito al tour italiano destinato alla promozione di "Mainstream", Edoardo D'Erme conquista il suo primo disco d'oro, che successivamente si trasforma in disco di platino.

Calcutta nella seconda metà degli anni 2010

Più tardi il cantante laziale scrive i testi di "Allergia" e di "Milano intorno", canzoni presenti nel disco di Fedez e J-Ax "Comunisti col Rolex". Inoltre, collabora alla stesura di "Tapioca", "La Serie B", "Tropicale" e "Io non abito al mare", che fanno parte dell'album di Francesca Michielin "2640". Un altro brano a cui collabora è "Mi hai fatto fare tardi", interpretato da Nina Zilli nel disco "Modern Art".

Quando sto lavorando a un disco meglio che non senta niente, se no mi confondo. Al massimo i grandi classici della vita: Beach Boys, Beatles, gli anni Sessanta. Io sto sempre su quella roba lì, non mi muovo quasi mai, ci sono cose che amo e che tengo strette. Le vere, grandi, belle canzoni sono state scritte negli anni Sessanta.

Nel dicembre del 2017 pubblica il singolo "Orgasmo", seguito un mese e mezzo più tardi da "Pesto". Coproduttore di "Svegli sempre", il primo EP ufficiale di MasciaTi, a maggio del 2018 Calcutta dà alle stampe il suo terzo album, intitolato "Evergreen", anticipato dal singolo "Paracetamolo" (etichetta: Bomba Dischi).