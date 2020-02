Biografia

Mariano Di Vaio nasce ad Assisi il giorno 9 maggio 1989. Affascina i suoi ammiratori e le sue ammiratrici - e non solo - al primo sguardo, con ogni look che crea. Mariano Di Vaio, modello, blogger e imprenditore, è una delle personalità della moda più influenti degli anni 2010.

Il suo stile semplice eppure allo stesso tempo originale rappresenta il miglior esempio di come riuscire a sorprendere e catturare una sempre crescente schiera di fan. Nonostante Mariano Di Vaio abbia più volte affermato come l'impresa nel campo della moda rappresenti per lui più che altro un grande divertimento, non vi è del resto alcun dubbio che, suggerendo a migliaia di persone il modo giusto di vestirsi per tutte le occasioni, Di Vaio sia uno degli influencer più ricercati a livello italiano e internazionale. Scopriamo di più, di seguito, su questa figura centrale dello star system.

Mariano Di Vaio: i primi anni e le collaborazioni coi marchi famosi

Le sue passioni, unite a un'ambizione chiaramente visibile già durante la giovinezza, lo portano a lasciare presto l'Italia, a neanche diciotto anni. L'obiettivo di Mariano appare subito chiaro: dare una svolta alla propria carriera di attore e modello in contesti di ampio respiro.

Le sue origini sono napoletane: dopo la maturità scientifica si iscrive all'università per frequentare scienze politiche, ma interrompe gli studi. Decide di trascorrere un anno a Londra per imparare la lingua; per pagarsi l'affitto lavora come cameriere ma riesce comunque saltuariamente a lavorare anche come modello; si trasferisce successivamente a New York City, per studiare recitazione alla New York Film Academy.

Mi sono iscritto a un corso di recitazione di 8 mesi e alla fine ho vinto una borsa di studio: su 990 persone sono arrivato secondo. Ma servivano 17 mila dollari per proseguire e quando ho chiamato mio padre per chiedere aiuto lui mi ha risposto: non se ne parla, torna.

Ritornato in Europa e inizia a lavorare nel negozio di telefoni del padre. Ma dagli USA porta a casa una consapevolezza maggiore sui modelli di business che funzionano a livello social: così Mariano Di Vaio continua la carriera professionale come modello e brand ambassador. Riesce a ottenere in poco tempo foto in copertina su prestigiose riviste, e collaborazioni con i migliori marchi internazionali.

Mariano Di Vaio

Lo si vede protagonista nella pubblicità del profumo Roberto Cavalli assieme a Elisa Sednaoui e successivamente nelle campagne di Hugo Boss, Gucci, Tommy Hilfiger, Omega e Cruciani.

Il blog di Mariano Di Vaio

Il mese di gennaio 2012 segna un momento molto importante per il modello di Assisi; è il momento in cui inizia ad affermarsi con l'apertura del proprio blog mdvstyle.com, una rivista digitale incentrata su consigli di moda e stile di vita. Questo contenitore è il luogo dove Mariano Di Vaio inizia a mettere in pratica con molto successo le proprie intuizioni e dare forma concreta alle vision.

Il blog rimane negli anni una delle più importanti (e visitate) fonti di ispirazione per milioni di persone in Italia e nel mondo, nel campo della moda e dello stile. La formula vincente si ritrova in particolare nel fatto di dare spazio alle tante passioni degli uomini: dalla moda allo sport, dallo stile di vita ai viaggi, dalla musica al cinema.

Ho capito che il successo era finalmente arrivato quando ho smesso di lavorare per mio padre e mio padre ha iniziato a lavorare per me. Anche oggi la cosa che mi gratifica è sapere che sto dando lavoro ai ragazzi della mia Regione, l'Umbria.

Il blog di Mariano Di Vaio è un grande successo sin dai suoi esordi - nato quando in Italia c'era quasi solo Chiara Ferragni - ma ciò che lo ha reso popolare è l'interazione con gli account social: Mariano Di Vaio ha oltre 6 milioni di follower solo su Instagram (dato aggiornato: febbraio 2020) ; ci sono poi quelli che lo seguono su Facebook e Twitter.

Il matrimonio e i social "di famiglia"

Di Vaio decide di sposarsi molto giovane, nel 2015; a soli 26 anni si unisce in matrimonio con Eleonora Brunacci, avvocato. Anche in coppia non cambia assolutamente l'approccio da influencer di Mariano, anzi allarga le attività alla famiglia: Mariano Di Vaio e la moglie iniziano a creare un vero e proprio brand familiare, in grado di catturare l'immaginario di generazioni a livello trasversale.

Mariano Di Vaio con la moglie Eleonora Brunacci vivono a Perugia

Si tratta di un trend all'epoca piuttosto insolito nell'universo social, eppure Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora hanno sapientemente trasformato le vetrine digitali in piccole finestre dalle quali i follower potevano avere accesso alla vita del campione, relazionandosi in modo più immediato con la famiglia.

Ad esempio, il suo canale Instagram rimanda spesso a due account dedicati ai giovani figli - Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016) e Leonardo Liam Di Vaio (nato il 18 giugno 2018) - che vengono gestiti dalla moglie Eleonora.

La famiglia di Mariano Di Vaio si è dimostrata in grado di dare avvio a un trend sempre più diffuso sui social, confermando il ruolo di Di Vaio come vero pioniere dei nuovi mezzi di comunicazione.

Di Vaio: la consacrazione come personalità e imprenditore

Nel 2016 Mariano Di Vaio è chiamato a prendere parte a una produzione hollywoodiana, la commedia "Deported", prodotta da Yoram Globus. Oltre a essere un atleta appassionato di molti sport, pubblica il video "Wait For Me".

Sempre nel 2016 pubblica un libro biografico dal titolo "My Dream Job", scritto in collaborazione con Mark Y. Lane.

Nello stesso periodo Di Vaio riesce a entrare in televisione, partecipando a un talent show sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il programma, chiamato "Selfie: Le cose cambiano", dimostra di avere una valida premessa nell'era digitale: lo scopo è quello di aiutare tutti i partecipanti a confrontarsi con le proprie insicurezze e dare la motivazione giusta per riuscire ad apportare cambiamenti positivi, così da migliorare la propria immagine e autostima. In tal senso, la partecipazione di Mariano Di Vaio in qualità di mentore, non può essere più azzeccata.

Nonostante l'universo delle fashion blogger e influencer sia in gran parte un luogo femminile, ci sono pochi esempi di uomini che sono entrati a far parte di questo settore con successo. Per tutti questi professionisti, l'esempio di Mariano Di Vaio è servito come principale fonte d'ispirazione.

Dal momento in cui ha aperto il blog, Di Vaio ha lavorato con marchi quali Levi's, Sculpt Mode e molti altri, promuovendone l'immagine attraverso la pubblicazione di contenuti sempre in linea con quanto il suo affezionato pubblico si aspetta di trovare sull'account.

Oltre a essere un riconosciuto brand ambassador per svariate aziende italiane e internazionali di fashion e accessori di lusso, Mariano Di Vaio ha debuttato con una sempre più vasta gamma di prodotti per uomo che porta le sue iniziali, MDV. In aggiunta al blog, possiede un e-commerce chiamato NOHOW Style che lo vede consacrato come un imprenditore a 360°.

Nel 2018 è premiato a Lisbona come "Man of the Year" e "Best Digital Influencer" ai GQ Men Of The Year Awards. Forbes lo inserisce al primo posto nella classifica dei più influenti Under 30 al mondo, nel settore del commercio online di abbigliamento. Alla fine del 2018 viene inserito dal Daily Mail tra i dieci uomini più belli al mondo. Nel 2019 è scelto da Dolce & Gabbana come testimonial del profumo K.