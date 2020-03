Biografia

Chiara Ferragni nasce il 7 maggio del 1987 a Cremona, prima di tre figlie. Le sorelle Francesca e Valentina hanno rispettivamente due e cinque anni meno di lei. Dopo avere completato gli studi superiori, Chiara si iscrive all'Università Bocconi di Milano. Deve la sua fama alle sue attività legate alla moda, campo in cui lavora come modella e come fashion blogger.

The Blonde Salad

Nell'ottobre del 2009 apre un blog dedicato alla moda e intitolato The Blonde Salad, con la collaborazione del suo fidanzato Riccardo Pozzoli. Il blog viene aperto nonostante la ritrosia iniziale di Pozzoli, geloso delle foto della sua ragazza diffuse su Internet. Egli, tuttavia, cambia idea dopo essersi trasferito negli Stati Uniti per frequentare a Chicago un master di marketing. Così invita Chiara a dedicarsi al fashion blog fotografandola in prima persona.

Così, con un investimento iniziale di circa 500 euro (necessari per l'acquisto di una macchina fotografica e del dominio Internet), il blog inizia a mietere successi, complice anche l'aspetto fisico di Chiara Ferragni, ragazza acqua e sapone bionda e con gli occhi azzurri.

Anche quando la relazione con Pozzoli finisce, la coppia continua comunque a lavorare assieme.

All'inizio, nel blog, la giovane studentessa lombarda racconta la sua vita che si divide tra Milano, dove studia e vive durante la settimana, e Cremona, dove torna ogni week-end per stare insieme con la famiglia. Inoltre, rende protagonisti dei suoi post anche il fidanzato Riccardo e la sua cagna Matilda.

Successivamente, con il passare del tempo, Chiara si concentra soprattutto sui suoi outfit, sui vestiti che compra e sui consigli di moda che dispensa a lettori e lettrici.

La prima metà degli anni 2010

Nel 2010 Chiara Ferragni viene invitata come ospite agli Mtv Trl Awards e presenta la sua prima linea di scarpe. Il suo marchio cresce con il passare degli anni. Nel dicembre del 2011 Chiara viene segnalata come blogger of the moment da "Vogue", visto che The Blonde Salad ogni mese ottiene più di un milione di visite e una media di dodici milioni di pagine viste.

Nel 2013 arriva anche il momento di un e-book dal titolo "The Blonde Salad". Nel 2014 le sue attività portano a generare un fatturato di circa otto milioni di dollari, che diventano più di dieci nel 2015. Questo è anche l'anno in cui Chiara Ferragni è oggetto di un caso di studio da parte della Harvard Business School.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 la Ferragni è testimonial di Amazon Moda e global ambassador di Pantene. Posa poi senza veli per l'edizione di "Vanity Fair" degli Stati Uniti, che consacra un personaggio che vanta più di otto milioni di follower sul suo account Instagram. E' anche per questo motivo che "Forbes" la inserisce nella lista dei trenta artisti europei con meno di trent'anni più importanti.

Nello stesso periodo, la fashion blogger cremonese intraprende una relazione sentimentale con il rapper Fedez. La popolarità dei due, soprattutto sui social network, cresce anche grazie alla loro immagine di coppia.

Nel 2017, il giorno prima che Chiara compia 30 anni, il cantante le chiede di sposarlo con una proposta di matrimonio organizzata nel corso di un suo concerto, a Verona. Chiara Ferragni, emozionatissima, accetta.

Nel mese di luglio raggiunge la cifra di 10 milioni di follower su Instagram, diventando la celebrità italiana più seguita al mondo. Pochi mesi dopo, alla fine di ottobre si diffonde la notizia della sua gravidanza: il figlio di Chiara e Fedez si chiamerà Leone.

Nell'estate del 2019 (superata la quota di 17 milioni di follower) viene realizzato "Chiara Ferragni - Unposted", un film documentario sulla sua vita. La regista è Elisa Amoruso, prodotto da MeMo Films con Rai Cinema, il lavoro viene presentato nella Selezione ufficiale - Sezione Sconfini durante la 76ª Mostra di Venezia. Arriva nelle sale italiane come evento speciale tra il 17 e il 19 settembre.