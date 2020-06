Nell'estate del 2018, in occasione dei Campionati Mondiali di calcio che si svolgono in Russia, trasmessi in chiaro da Mediaset, Giorgia Rossi conduce i pre e i post-partita su Italia 1 e su Canale 5. Interviene inoltre come ospite anche a "Mai dire Mondiali", su Mediaset Extra, e a "Balalaika - Dalla Russia col pallone", su Canale 5. A trentuno anni, dunque, ha modo di farsi finalmente apprezzare da pubblico e critica, che immediatamente avanza il paragone con la collega di Sky Diletta Leotta .

Lavora dapprima come inviata per "Tiki Taka", il programma del lunedì sera di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo , poi passa a Premium Sport. Quindi, su Mediaset Premium presenta gli spazi dedicati agli incontri di Champions League e successivamente è alla guida di "Domenica Premium", in onda ogni mattina.

