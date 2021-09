Biografia

Paola Turani nasce a Sedrina (Bergamo) il 10 agosto 1987, sotto il segno zodiacale del Leone. La modella, sfruttando il potente strumento dei social media, è riuscita ad affermarsi come una delle più famose fashion influencer italiane a cavallo tra la fine degli anni 2010 e l'inizio degli anni 2020.

Paola Turani

Giovinezza e famiglia

Paola Turani viene chiamata con il soprannome “Tury” da familiari e amici. Molto affezionata e legata alla sua famiglia, Paola mostra un attaccamento particolare per il fratello Stefano Turani. Entrambi sono appassionati di animali, ed infatti da piccola Paola aveva un sogno preciso: diventare una brava veterinaria.

Ma la vita riserva sempre qualche sorpresa che sconvolge i programmi predefiniti.

E infatti un talent scout nota per caso Paola, all’epoca appena sedicenne, mentre passeggia in un centro commerciale. Le propone di prestare il volto per un’agenzia di moda francese. La carriera di modella comincia così, piuttosto presto e nel migliore dei modi.

Nel frattempo Paola porta a termine gli studi, diplomandosi come Perito Agrario. Ma è lo scintillante e promettente mondo della moda che continua ad affascinarla.

Paola Turani: la carriera di modella

Dopo poco tempo da quella prima esperienza oltralpe, Paola comincia a sfilare nelle passerelle di Versace, Dior, Kalvin Klein e altri famosi stilisti di fama internazionale.

A diciotto anni Paola Turani partecipa al concorso di bellezza “Miss Italia”; non vince lo scettro ma arriva comunque tra le finaliste.

Il successo social

La sua popolarità aumenta di giorno in giorno grazie alla presenza costante e attiva sui social network. In particolare è su Instagram che Paola Turani acquisisce un grandissimo numero di follower in pochissimo tempo.

La bellezza e la classe di Paola non passano certo inosservate: sono tanti i brand che le chiedono di diventare testimonial per i loro prodotti. Per citarne solo alcuni:

Morellato

L’oreal Paris

Twinset

Sephora

Calzedonia

Essendo una delle influencer italiane più apprezzate, Paola Turani viene spesso invitata anche a partecipare a programmi tv (come ad esempio “Detto Fatto” su Rai 2) e a prestigiose kermesse (come ad esempio la Mostra del Cinema di Venezia 2021, quando ha partecipato mostrando il suo pancione, al nono mese di gravidanza).

La vita privata

Paola Turani è felicemente sposata con Riccardo Serpellini, imprenditore nel settore del marketing e della pubblicità (14 anni più vecchio di lei). La loro storia d’amore è cominciata nel 2011, quando con una scusa lui - soprannominato “Serpella” - riesce a contattarla. Tra i due è stato subito amore a prima vista, tanto è vero che dopo pochi mesi hanno cominciato una convivenza, sfociata poi nel matrimonio, celebrato il 5 luglio 2019.

La coppia oltre ad attendere una bambina, hanno in famiglia anche due cani: Nadine e Gnomo.

Curiosità

Paola Turani ha tante passioni: ama la lettura, l’arte, i viaggi. Basta osservare il suo profilo Instagram per accorgersene. Rispetto alle altre fashion influencer Paola si fa portavoce di messaggi di body positivity. Attraverso le sue immagini di bellezza al naturale (senza filtri e stravolgimenti vari) sprona le sue follower a non avere remore a mostrarsi per come si è realmente.

Sui canali social la modella dispensa regolarmente consigli su bellezza e benessere in generale. Ciò senza cadere nella trappola della “bellezza a tutti i costi”.

Si legge in uno dei post pubblicati:

Non rinunciate a fare dello sport, qualunque esso sia, perché fa bene al fisico e alla mente. Cercate di mangiare sano ed equilibrato e se qualche volta vi va un pasticcino (anche due, tre, quattro) una pizza o un panino non succede assolutamente nulla e non c’è niente di strano.

Su Instagram Paola Turani ha anche rivelato alcuni momenti privati e dolorosi della sua vita, come il cancro al collo dell’utero contratto a causa del Papilloma Virus.

Forse per la prima volta ho difficoltà a raccontarvi una cosa che mi è successa. Forse per la prima volta un po’ mi vergogno perché è una cosa personale e anche perché mi piace sempre raccontare fatti felici, non tristi. (…) Ma Instagram è un mezzo di comunicazione molto potente, e spero che quello che vi racconto possa essere d’aiuto per tante ragazze.