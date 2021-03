Biografia

Francesca Manzini nasce il 10 agosto 1990 nella città di Roma. Volto amato dal grande pubblico di Mediaset e non solo, Francesca è una conduttrice e imitatrice romana. La carriera della giovane professionista del mondo dello spettacolo è costellata di successi: vediamo di seguito quali sono gli eventi salienti della sua avventura professionale, senza dimenticare qualche cenno alla sua sfera privata.

Francesca Manzini

Francesca Manzini: una carriera fulminea

Il padre di Francesca lavora come team manager di una delle due squadre di calcio della capitale, la Lazio, mentre la sorella è la stimata doppiatrice Lilli Manzini. Come spesso accade per le famiglie in cui sono presenti professionisti dello spettacolo, Francesca è anche nipote del doppiatore Arturo Dominici. E' un ambiente familiare propenso alle sue inclinazioni artistiche che non le impedisce di considerare la gavetta necessaria per dare uno sfogo concreto a quelle che sono le sue passioni, sin da quando Francesca è piccolissima.

Una volta terminati gli studi, sceglie quindi di dedicarsi all'attività di animatrice e intrattenitrice presso alcuni villaggi turistici romani. L'esperienza le consente di acquisire una notevole padronanza del palco e l'aiuta a sentirsi molto più consapevole rispetto alle proprie capacità.

Il debutto in tv

Il suo debutto televisivo arriva nel 2009, ad appena 19 anni, quando si fa notare nel programma di Rai Uno, Festa italiana. Tra le imitazioni di personaggi famosi di Francesca Manzini spiccano quelle di Sandra Mondaini, Mara Venier e la conterranea Sabrina Ferilli.

Tre anni più tardi, Sky la sceglie per il cast di doppiatori del programma Gli sgommati: in questo contenitore ironico presta la voce a personaggi che includono figure politiche di spicco, quali Angela Merkel e Mariastella Gelmini. Negli anni seguenti continua a stringere il proprio legame con la televisione anche attraverso delle partecipazioni in veste di concorrente, come quella ad Avanti un altro!, trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5.

La consacrazione dell'eclettica Francesca Manzini

Francesca sceglie di esplorare i propri talenti anche attraverso l'esordio in radio nel 2016: affianca Rossella Brescia in Tutti pazzi per RDS. Il suo approccio convince e due anni più tardi viene promossa a conduttrice dell'edizione mattutina del medesimo programma, che Francesca presenta assieme a Max Pagani. Tuttavia, è l'incontro con Piero Chiambretti a dare vita a un vero e proprio sodalizio professionale, che le consente di imprimere una svolta significativa alla sua carriera.

L'anno doro: 2018

Il comico e conduttore coinvolge Francesca Manzini come ospite fissa a Grand Hotel Chiambretti e successivamente a Matrix Chiambretti, entrambi in onda su Mediaset. Torna alla televisione pubblica nel 2018, nell'ambito del programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Il 2018 si rivela un anno particolarmente fortunato per la giovane professionista dello spettacolo, che prende parte anche a Mai dire Talk, programma ideato dal trio comico Gialappa's Band e in onda su Italia Uno.

Oltre agli impegni in radio e in televisione, nello stesso anno Francesca arriva a fare il suo debutto al cinema nell'opera Benedetta follia, scritta e diretta da Carlo Verdone.

La popolarità di Striscia la Notizia

L'anno successivo riesce a farsi apprezzare anche dal grande pubblico, perché le viene offerta l'opportunità di partecipare in veste di cantante e ballerina ad Amici Celebrities: il programma è lo spin-off del celebre talent show Amici ed è sempre condotto da Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione, nonostante le brillanti performance, Francesca Manzini non riesce ad arrivare alla fase finale.

Tuttavia, la stessa rete la promuove, invitandola a entrare a far parte del cast fisso di Striscia la Notizia, dove diventa famosa e molto apprezzata per la sua straordinaria imitazione di Mara Venier.

A partire dal 2021 viene promossa a co-conduttrice del longevo programma di Antonio Ricci, assieme a Gerry Scotti: da qui gli impegni iniziano a moltiplicarsi sempre più per l'artista romana; nel frattempo ha giocato anche come concorrente al Tale e Quale Show di Carlo Conti e preso parte alla trasmissione di Italia Uno, Enjoy - Ridere fa bene.

Vita privata di Francesca Manzini

Dal punto di vista sentimentale, Francesca Manzini è legata a Christian Vitelli, conosciuto dopo la fine della storia con il primo amore Juan. Non tutti sanno che Francesca ha avuto un rapporto piuttosto complicato con l'alimentazione: da giovanissima ha conosciuto i disturbi alimentari, tanto che è arrivata a pesare 47 chili. Fortunatamente, grazie a un percorso di terapia, che le ha permesso di arrivare a un maggiore equilibrio, oggi si rapporta più serenamente al cibo.