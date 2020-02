E' amato da molti ma è anche invidiato da tanti per il suo successo. Il suo nome - la pagina che raccontava di lui - è stato eliminato da Wikipedia italiana. Non ne ha fatto un dramma ma ha comunque commentato in maniera severa le critiche che gli sono state fatte.

Il sito Aranzulla.it punta a risolvere qualsiasi problema che riguardi internet, telefonia e computer. Il traffico stimato in questo sito è di 14 milioni di visitatori mensili [agosto 2019]. A questo corrispondono naturalmente lauti guadagni che nemmeno lo stesso Aranzulla avrebbe mai immaginato di poter raggiungere all'inizio di questa avventura: di fatto ha trasformato la sua passione in un'impresa redditizia. Lui stesso - con l'aiuto di una redazione da lui diretta - spiega ai lettori come monetizzare e creare siti internet.

