Biografia

Alessia Reato nasce il 14 giugno del 1990 a L'Aquila. Iscrittasi al liceo classico, dopo essersi diplomata inizia a frequentare la facoltà di Scienze Politiche all'Università. Debutta in televisione nella stagione 2009-2010, a nemmeno vent'anni, quando viene scelta come una delle schedine del programma di Raidue "Quelli che il calcio e...", presentato da Simona Ventura.

Nel 2010, dopo avere preso parte alla settima edizione del reality show "L'isola dei famosi", in onda sempre su Raidue, come guest star, viene confermata per un'altra stagione nella trasmissione domenicale dedicata al calcio del secondo canale.

Nel 2012 Alessia Reato prende parte come concorrente a "Veline", programma estivo presentato da Ezio Greggio che intende trovare le due nuove protagoniste femminili di "Striscia la notizia" per la stagione televisiva seguente: giunge in finale e la vince, venendo scelta - quindi - come velina mora (mentre la velina bionda è Giulia Calcaterra).

Per tutta la stagione 2012-2013, quindi, è sul bancone di "Striscia la notizia" e su quello di "Striscia la domenica", versione domenicale del telegiornale satirico di Antonio Ricci.

Nell'estate del 2013, con Claudia Romani, Alessia prende parte al debutto della nuova stagione della squadra di calcio dell'Aquila, mentre l'anno successivo esordisce in qualità di presentatrice conducendo "Blu Beach Paradyse Story", in onda su Retequattro, dove è affiancata da Alessia Ventura. Proprio con l'ex letterina di "Passaparola", la Reato è testimonial e modella per la casa di moda Yamamay e per il marchio Carpisa, prestando le proprie forme per le pubblicità di bikini e borse.

Dopo avere presentato, su Canale 5, "Paperissima Sprint", raccolta di filmati divertenti ed errori televisivi, accanto al Gabibbo, a Valeria Graci e a Vittorio Brumotti, nel 2015 la giovane abruzzese presenta "Il Boss dei Comici", insieme con Maria Bolignano, su La7: la trasmissione, nata con l'obiettivo di essere una parodia dei talent show e al tempo stesso impegnata a far conoscere nuovi comici, viene trasmessa la domenica sera, ma ottiene ascolti molto deludenti e, di conseguenza, viene chiusa in anticipo, dopo appena due puntate, rivelandosi un flop.

Nel 2012 si fidanza con Massimilano Dendi (manager livornese laureatosi a Pisa nel 2004 e specializzatosi presso l'Università Bocconi di Milano con un master in Strategia aziendale; dopo pochi anni di praticantato è diventato manager per una nota società di consulenza, a Milano).