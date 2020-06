Biografia

Hell Raton nasce a Olbia il 14 maggio 1990. Quando il 9 giugno 2020 il suo nome viene annunciato come quarto giudice di X Factor dell'edizione programmata per i mesi autunnali, il grande pubblico impara a conoscere Hell Raton, nome d'arte di Manuel Zappadu. Se la platea generalista non ha ancora familiarità con questo artista, i tanti appassionati del genere rap, di gaming e non solo ben conoscono Hell Raton, leader incontestato sia in termini di vendite sia di streaming. Scopriamo nella sua biografia che segue tutto quel che c'è da sapere su questo giovane sardo che promette di rivoluzionare la scena musicale e televisiva italiana.

Hell Raton: un giovane Manuel, quando si faceva chiamare El Raton

Hell Raton: gli esordi del giovane talento

Manuel Zappadu nasce dall’unione del fotoreporter Antonello Zappadu, di origini sarde, con una donna dell’Ecuador. Manuel trascorre buona parte della propria infanzia a Quito, la capitale della nazione centroamericana. Tornato in Italia, si avvicina alla scena dell’alternative hip hop. Gira, lavora e vive in varie città tra cui Firenze e Londra (qui lavora per quattro anni per Gordon Ramsay). La sua passione però è la musica: a soli vent’anni fonda la Machete Crew.

Parte del gruppo sono anche i rapper Enigma, Slait e Salmo, divenuto in seguito molto famoso nell’ambito della musica indie.

Hell Raton

La scelta del nome

Manuel nel frattempo assume il nome d'arte di Hell Raton. Il nome è una commistione di spagnolo e inglese che può essere tradotta come ratto degli inferi.

Il debutto in spagnolo

E' il 2015 quando lancia il suo primo singolo, "Multicultural". Si tratta di un rap in spagnolo, il cui video viene girato a Londra. Hell Raton, infatti, trascorre alcuni anni nella vivace e multietnica capitale del Regno Unito prima di fare ritorno al paese natale e stabilirsi a Milano con gli altri membri della crew.

La prima metà degli anni 2010

Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012 si occupa di produrre alcuni brani dei primi due album che formano la saga Machete Mixtape, destinata a diventare un vero e proprio culto. Consci delle potenzialità della loro musica, i componenti della crew, tra i quali Hell Raton inizia a spiccare, calcano i palcoscenici di tutt’Italia durante il Machete Warriors Tour.

A siglare un’unione artistica che si conferma essere molto fortunata, nel 2013 i soci fondano l’etichetta discografica Machete Empire Records. Hell Raton, con il piglio imprenditoriale che lo contraddistingue fin da giovanissimo, ricopre sia il ruolo di CEO sia quello di direttore creativo. In virtù di questa prominenza, riesce a imporsi come un riferimento per il rap made in Italy e anche per l’industria discografica italiana nel suo complesso.

L’avventura da solista e il consolidamento di carriera

Prima dell’estate 2014 Hell Raton sceglie di tentare un esperimento anche come solista, pubblicando "Jerry il Sorcio". Il brano viene scelto per anticipare l'uscita del disco "Rattopsy". A seguito della pubblicazione del suo EP come unico artista, ritorna attivamente focalizzato sulla produzione di Mixtape Vol. III.

Il successo dei primi due volumi appare da subito destinato a essere superato con il terzo capitolo della saga musicale, come dimostra il tour ben presto divenuto sold out. Inoltre, la compilation diventa la prima del genere rap a ottenere il prestigioso riconoscimento di Disco d’Oro. Hell Raton continua con la fervida attività dietro le quinte, che lo porta a coordinare le diverse pubblicazioni afferenti al marchio Machete, per gli anni successivi, fino a fondare l’agenzia Me Next assieme al socio Slait.

La seconda metà degli anni 2010

Un altro momento importante della sua carriera si verifica nel 2017, quando partecipa all’edizione di quell’anno del Red Bull Culture Clash come frontman del gruppo Hellmuzik. Grazie a una performance impressionante, si aggiudica il contest.

Nel 2019 arriva il momento di pubblicare il quarto volume del Machete Mixtape: forti di un processo sinergico e ormai consolidato, Hell Raton e gli altri artisti che firmano la collaborazione artistica, raggiungono un traguardo straordinario, battendo ogni record e assestandosi per ben otto settimane consecutive al top delle classifiche.

Hell Raton è il nome d'arte di Manuel Zappadu; è chiamato anche Manuelito

Sempre nello stesso anno, Hell Raton inizia a girare l’Italia con il suo DJ set ricco di influenze e contaminazioni; fonda anche Machete Gaming con l’obiettivo di fondere musica e mondo del gaming con una formula innovativa. Grazie a un sapiente uso della piattaforma Twitch, nella quale Hell Raton instaura un proficuo dialogo con il pubblico che lo chiama Manuelito, l’artista si converte presto in una star per la community del gaming.

Curiosità su Hell Raton

Della vita sentimentale del giovane sardo-ecuadoregno non trapelano informazioni, ma si sanno molte cose sul suo impegno sociale. Manuel Zappadu è al centro di svariati progetti a scopo benefico, incluse delle maratone su Twitch con Machete Aid, mirate a raccogliere fondi per i lavoratori del settore musicale colpiti dalle conseguenze del Covid-19 (nel 2020).