Biografia

Stefano Sala nasce il 28 marzo del 1990 a Gravedona, in provincia di Como. Dopo le scuole superiori, mentre studia per diventare chimico biologico, lavora nel ristorante di proprietà dei suoi genitori: poco più che maggiorenne, poi, viene notato da un talent scout che lo avvia alla carriera di modello, grazie a cui inizia a girare il mondo.

Nel 2012 entra a far parte dei The Crocs, gruppo musicale che nel 2014 incide il primo disco; l'album ottiene un discreto successo in Germania. Nel 2015 Stefano Sala viene scelto per far parte del cast di concorrenti di "Notti sul ghiaccio", talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci. Quindi, torna a lavorare con la Carlucci a "Ballando con le stelle", sempre su Raiuno.

Fidanzato con Dayane Mello, che lo rende padre di Sofia, dopo la rottura con la madre di sua figlia Stefano Sala, secondo i gossip, ha una breve relazione con Belen Rodriguez (poi questa indiscrezione viene smentita). Successivamente il modello lombardo sale agli onori delle cronache rosa in virtù di una presunta liaison con la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" Barbara d'Urso.

Dopo le esperienze come attore a teatro e in tv con la fiction "Il bello delle donne ", nel 2017 recita per il cinema in uno degli episodi che compongono il film horror "P.O.E. 4 - The Black Cat".

Nell'autunno del 2018, su Canale 5, Stefano Sala è uno dei concorrenti del reality show presentato da Ilary Blasi "Grande Fratello Vip", insieme - tra gli altri - a Elia Fongaro, Fabio Basile, Andrea Mainardi e Walter Nudo.