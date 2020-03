Biografia

Zoe Elisabeth Sugg nasce il 28 marzo del 1990 a Lacock, in Inghilterra, figlia di Tracey e Graham Sugg. Cresciuta nel Wiltshire, insieme con il futuro vlogger e web influencer Joe Sugg (suo fratello, si farà conoscere con il nickname di ThatherJoe), frequenta la Corsham School e una scuola d'arte.

Inizia a lavorare come apprendista in uno studio di interior design, e nel febbraio del 2009 crea il suo blog, intitolato "Zoella". Entro la fine di quell'anno ha già conquistato migliaia di lettori. Sempre nel 2009, quindi, Zoella si espande anche su Youtube, con un canale dedicato a cui viene dato il nome "zoella280390", che riporta la data di nascita di Zoe Sugg. I suoi video proposti parlano di moda e di consigli di bellezza.

Mentre lavora per il marchio inglese New Look, Zoe apre un secondo canale su Youtube, con il nome "MoreZoella", in cui carica vlog nei quali mostra agli spettatori ciò che fa nel corso della giornata.

Nel 2013 Zoe viene inserita dal Telegraph come una delle star di Twitter più influenti della Gran Bretagna. Viene poi nominata ambasciatrice del National Citizen Service, con l'obiettivo di promuovere il servizio giovanile lanciato da poco.

L'anno seguente viene scelta come prima ambasciatrice digitale di Mind, un ente caritatevole dedicato alla salute mentale.

Il debutto letterario

Nel novembre del 2014 Zoe Sugg pubblica il suo primo romanzo, intitolato "Girl Online", che si rivela subito un successo clamoroso. Nella prima settimana di uscita, infatti, realizza un record di vendite per un libro al debutto da quando Nielsen BookScan ha iniziato a stilare graduatorie nel 1998.

L'opera racconta la storia di una blogger anonima di quindici anni e ciò che succede alla ragazza nel momento in cui il blog diventa virale. E' una trama non autobiografica, che mira a un pubblico adolescenziale.

Zoe Sugg nel 2014

Sempre nel 2014, la Sugg canta nel brano "Do They Know It's Christmas?" come membro della Band Aid 30, una band nata con l'obiettivo di raccogliere fondi per contrastare il virus dell'ebola diffuso nell'Africa Occidentale. Il singolo debutta al primo posto nelle classifiche di vendita britanniche.

Zoe prende parte, inoltre, a "Loose Woman", chat show a cui interviene come guest panellist, e al programma "This Morning". Lancia, ancora, una linea di prodotti di bellezza che prende il nome di Zoella Beauty e viene inserita dal "Telegraph" nell'elenco dei 40 migliori blogger di bellezza.

Nel mese di dicembre del 2014, Zoe viene aspramente criticata per essersi ripresa con il telefono mentre è alla guida di un'auto.

La seconda metà degli anni 2010

Nel settembre del 2015 il blog "Zoella" totalizza più di 540 milioni di visite. Un mese più tardi esce il sequel di "Girl Online", intitolato "Girl Online: On Tour".

Dopo aver vinto i Teen Choice Award 2015 nella categoria Fashion Beauty per le Webstar, nel 2016 la Sugg viene candidata agli Shorty Award come youtuber dell'anno. Il 17 novembre del 2016 esce il terzo libro della Sugg, intitolato "Girl Online: Going Solo".

A giugno del 2017, il canale principale della Sugg su Youtube sfiora i dodici milioni di utenti iscritti, con circa 976 milioni di visualizzazioni per i video: si tratta del 50° canale con più utenti iscritti di tutto Youtube. Anche "MoreZoella" continua a mantenere un notevole successo, con poco meno di 600 milioni di visualizzazioni e oltre quattro milioni e mezzo di utenti iscritti.

I numeri sono da capogiro anche sugli altri social media, con più di undici milioni di follower su Instagram e oltre otto milioni e mezzo di follower su Twitter. A contribuire a questo successo sono anche le collaborazioni realizzate con altre star di Youtube, tra le quali Grace Helbig, Tyler Oakley, Louise Pentland, Troye Sivan, Alfie Deyes (che dal 2014 è il suo compagno) e Tanya Burr.