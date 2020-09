Biografia

Pierpaolo Pretelli nasce a Maratea (PZ) il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone. Si trasferisce a Roma nel 2009 dopo aver completato gli studi al Liceo Scientifico.

Nella Capitale si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza: il suo sogno, infatti, è quello di diventare avvocato. Per mantenersi agli studi fa tanti lavori, tra cui il bagnino, il barista, il cameriere, il ballerino.

Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli e la fama televisiva

Non passa molto tempo, e riesce ad ottenere ruoli televisivi di rilievo, anche in programmi e serie tv in prima serata. Anche le sue spiccate doti di ballerino non passano inosservate: nel 2010 entra a far parte del corpo di ballo del programma “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti.

E’ il programma satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia” che conferisce a Pierpaolo Pretelli la notorietà che merita: nel settembre 2013 è il primo “velino” nella storia della tv (insieme al collega Elia Fongaro). Tale ruolo è molto apprezzato dal pubblico televisivo.

Le apparizioni di Pretelli in tv diventano man mano più frequenti: compare infatti in diversi programmi come “Temptation Island Vip”, “Uomini e Donne” (dove è stato corteggiatore di Teresa Langella), “Pomeriggio Cinque” di Barbara d’Urso.

Ad agosto del 2019 Pierpaolo esordisce anche come cantante: pubblica un brano singolo insieme a Georgina, intitolato “Rondine”.

Con il tempo il desiderio di diventare avvocato sfuma, cedendo il passo a quello di entrare nel mondo dello spettacolo (e di restarci a lungo).

Pretelli è un volto abbastanza noto in tv, da circa dieci anni ormai, quando nel 2020 accetta l'invito di partecipare come concorrente al Grande Fratello VIP 5, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli: vita privata e curiosità

Il ballerino e modello lucano è stato a lungo fidanzato con Ariadna Romero, showgirl cubana, più grande di lui di quattro anni. I due si sono separati, e hanno un figlio, che si chiama Leonardo Pretelli.

Pierpaolo con Ariadna

Sulla sua pagina Instagram Pierpaolo posta spesso immagini che lo ritraggono insieme al bambino, nato a luglio del 2017. Dopo questa storia, si è legato a Jay Gigli e successivamente ha vissuto una storia d’amore con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini, conclusasi di recente.

Circa la sua storia burrascosa con la modella cubana Ariadna Romero, Pierpaolo ha rivelato in un’intervista:

“Si sono create delle piccole fratture all’interno del rapporto di coppia, perché come genitori siamo quasi perfetti, però il rapporto non è andato di pari passo al nostro essere genitori”.

Tra le passioni di Pierpaolo Pretelli vi sono il canottaggio, il calcio, i tatuaggi e la musica italiana. Attualmente (nel 2020) vive con suo fratello Giulio in un appartamento romano. Pratica regolarmente la palestra per mantenersi in forma, e si allena sia con i pesi che con la boxe.

Pierpaolo ama la boxe

Circa la scelta di partecipare come concorrente al reality “Grande Fratello Vip”, ha dichiarato:

“E’ uno dei sogni che ho fin da adolescente”.

Pierpaolo, che ha un carattere gioviale e scherzoso, si augura di portare un po’ di leggerezza e allegria nella Casa. Ha inoltre aggiunto di essere particolarmente incuriosito da Elisabetta Gregoraci, una delle concorrenti del reality.

Si definisce una persona indecisa, su cosa scegliere nell’armadio e nella vita in generale.