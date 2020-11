Biografia

Selvaggia Roma è un volto famoso, talvolta anche a causa di qualche controversia, per gli appassionati di reality show e anche di sport. Questa showgirl e fitness influencer romana, approdata nel 2020 al Grande Fratello Vip 5, ha una vita decisamente interessante, a dispetto della sua giovane età: scopriamone di seguito i momenti più salienti.

Selvaggia Roma: gioventù ed esordi lavorativi

Sabrina Haddaji, questo il vero nome di Selvaggia Roma, nasce il 29 ottobre del 1990 a Roma, da madre italiana e padre tunisino. L'ambiente multiculturale e ricco di influenze non è assolutamente un ostacolo per la giovane ragazza romana, che invece apprezza particolarmente il proprio background. Tuttavia, afferma ripetutamente che alcuni episodi si sono rivelati poco piacevoli a causa della cultura musulmana del padre. Qualche incomprensione presto risolta non impedisce infatti alla famiglia di essere molto unita.

Selvaggia Roma

Sin da bambina mostra una grande passione per la danza, disciplina alla quale si dedica con costanza per poi approdare anche alla ginnastica artistica e al mondo del fitness in generale. Sceglie di cambiare il proprio nome per avvicinarsi al mondo dello spettacolo italiano, poiché teme delle difficoltà, non tanto a causa della pronuncia quanto piuttosto per lo spelling del proprio cognome di origine.

Come scopre durante la partecipazione a Uomini e Donne, prima apparizione televisiva con il nome Selvaggia Haddaji, nella quale si presenta per corteggiare il tronista Alessio, il cognome può diventare un ostacolo. Da quel momento preferisce farsi chiamare Selvaggia Roma, alias con cui nel 2017 prende parte, in virtù della fama acquisita qualche anno prima grazie a Uomini e Donne, alla trasmissione estiva di punta di Canale 5, il reality Temptation Island.

Selvaggia Roma: da Temptation Island all'approdo al Grande Fratello

La carriera televisiva della giovane romana ha davvero inizio nel momento in cui partecipa a Temptation Island assieme al ragazzo di allora, Francesco Chiofalo. A seguito della conclusione delle riprese, i due decidono di porre fine alla loro unione e convivenza e per Selvaggia iniziano ad aprirsi le porte del mondo dello spettacolo.

Durante la sua ascesa sul piccolo schermo, comincia a familiarizzare con diversi salotti, tra i quali spicca quello di Barbara d'Urso e viene chiamata a partecipare alle riprese della fiction Ricci e Capricci, esperienza che la diverte molto e spera di ripetere in futuro.

Inizia a collaborare anche con il settore radiofonico, diventando speaker per l'emittente Elleradio.

Nel 2020 Selvaggia Roma torna al centro della scena dei reality show, grazie alla scelta di intervenire nel programma Grande Fratello Vip 5. Dopo un iniziale ritardo nell'ingresso, dovuto alla positività al tampone per individuare un contagio da Coronavirus, la showgirl romana entra nella casa più spiata d'Italia il 13 novembre, portando subito scompiglio tra gli altri concorrenti già fidanzati, coi quali Selvaggia Roma sostiene di aver avuto legami.

Selvaggia Roma: vita privata e sentimentale

Una delle relazioni più importanti della showgirl romana è quella che la vede legata per un lungo periodo e una convivenza di cinque anni con Francesco Chiofalo. I due sperimentano anche il lavoro di coppia, in quanto si occupano assieme del bed and breakfast di lui. Assieme partecipano a Temptation Island con l'obiettivo di mettere alla prova la propria unione e capire la solidità dei loro sentimenti.

Selvaggia Roma con Francesco Chiofalo

Selvaggia lamenta la tendenza del compagno a ignorarla, un aspetto che la porta a ingelosirsi di frequente e crea attriti nella coppia. Durante il reality i due romani propendono per lasciarsi, anche se all'ultimo momento decidono di tornare assieme. Al termine delle riprese, tuttavia, optano invece per concludere la relazione.

Dopo questo legame importante, la donna si avvicina a un collega Luca Muccichini: i due sono accomunati dalla passione per il fitness ma, nonostante gli interessi in comune, la storia non è destinata a durare; nell'estate 2019 ne viene annunciata la conclusione.

Nel momento in cui partecipa al GF Vip (autunno 2020) Selvaggia Roma si dichiara single.

Le sue passioni per lo sport non si limitano a quello praticato, ma contagiano anche l'amore per la squadra di calcio della sua città, ovvero la Roma.

Tra le altre grandi predilezioni della giovane romana c'è anche quella per i tatuaggi, che la showgirl vanta in grande quantità sul proprio corpo.