Biografia

Vanessa Ferrari nasce a Orzinuovi (Brescia) il 10 novembre 1990). Ginnasta italiana, nella sua brillante carriera è stat campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (all'età di trent'anni). È stata la prima atleta azzurra a laurearsi campionessa mondiale di ginnastica artistica.

Vanessa Ferrari

Vanta nel palmarès internazionale, oltre al titolo del 2006:

un argento e tre bronzi mondiali

otto medaglie ai Campionati europei tra il 2006 e il 2019 (di cui quattro ori)

cinque vittorie in Coppa del Mondo tra il 2007 e il 2019

8 ori in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo (è la sportiva italiana più vincente nella storia di questa rassegna)

Con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ha preso parte a quattro edizioni dei giochi olimpici: è la prima ginnasta italiana a riuscire in tale impresa.

A livello nazionale detiene 22 titoli (7 nel concorso generale) ai campionati assoluti, di cui il primo vinto nel 2004, e 11 scudetti vinti con la squadra Brixia nel Campionato di Serie A1.

Dal 2009 gareggia per il gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, forza armata nella quale riveste il grado di Primo caporal maggiore.

È soprannominata La Farfalla di Orzinuovi e La Cannibale.

È anche la prima ginnasta italiana ad avere eseguito lo Tsukahara avvitato "Silivas", un doppio salto indietro raccolto con doppio avvitamento.

Dopo la sua vittoria ad Aarhus (Danimarca) nel 2006, ha ricevuto il collare d'oro al merito sportivo del CONI; all'inizio del 2007 ha ricevuto l'onorificenza presidenziale di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

La medaglia storica alle Olimpiadi di Tokyo arriva dopo recupero straordinario, seguito a un infortunio (nel 2017) che l'aveva proiettata in un periodo molto buio.

È fidanzata con Simone Caprioli, suo manager.