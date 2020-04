Biografia

Lodovica Comello nasce il 13 aprile del 1990 a San Daniele del Friuli, seconda figlia di Paolo e Anna. A sette anni inizia a frequentare un corso di danza, per poi iscriversi a lezioni di chitarra, sia classica che elettrica. Dopo aver cominciato a studiare canto, frequenta il liceo scientifico "Manzini" della sua città, e partecipa a diversi concorsi letterari regionali.

A diciotto anni, nel 2008, si presenta come concorrente a Percoto Canta, manifestazione canora in cui si esibisce con il brano di Elisa "Qualcosa che non c'è". Dopo aver conseguito il diploma scientifico, prende parte alle audizioni per entrare al Mas (Music Arts & Show - un centro di formazione dedicato a giovani talenti) di Milano, riuscendovi. Tra il 2009 e il 2011 Lodovica Comello vive, quindi, nel capoluogo meneghino.

Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 è una delle coriste de "Il mondo di Patty - Il musical più bello", in cui è anche componente del corpo di ballo. Poi partecipa allo spettacolo "Antonella in concerto" e appare in "Il mondo di Patty - La festa al cinema".

Lodovica Comello negli anni 2010

Nel 2011 si vede concessa l'opportunità di presentarsi ai casting di una nuova serie che si girerà in Sud America: si tratta di "Violetta", una telenovela prodotta da Pol-ka Producciones e da Disney Channel. Una volta selezionata, si trasferisce in Argentina, a Buenos Aires, per interpretare il personaggio di Francesca. Prima però si sottopone a un corso intensivo di lingua spagnola.

La serie viene trasmessa a partire dalla primavera del 2012 sia su Disney Channel America Latina che su Disney Channel Italia, ottenendo riscontri positivi. Per questo motivo Lodovica Comello viene confermata per un'altra stagione.

Dopo aver registrato "Il videoblog di Francesca", webserie di cui è protagonista, Lodovica canta la versione spagnola del brano "Te creo", intitolata "Ti credo". Poco dopo, è in tour con "Violetta - Il concerto", che dall'estate del 2013 alla primavera dell'anno successivo la porta non solo in America Latina, ma anche in Spagna, in Italia e in Francia. Ottenuta una candidatura come attrice televisiva preferita ai Kids' Choice Awards Argentina, si cimenta anche con il doppiaggio prestando la propria voce per il film d'animazione "Monsters University" al personaggio di Britney Davis.

La carriera di cantante

Pubblica, inoltre, "Universo", il suo primo singolo da solista che anticipa il disco omonimo, lanciato sul mercato italiano, su quello argentino, su quello spagnolo e su quello polacco. Dall'album, che è distribuito da Sony Music e prodotto da Mas, vengono estratti anche i singoli "Otro Dìa Màs" e "I only want to be with you", cover del pezzo della cantante Dusty Springfield.

Nel gennaio del 2015 Lodovica Comello pubblica "Todo el resto no cuenta", singolo che precede l'uscita di "Mariposa", il suo secondo album, che conquista la top 15 nella classifica Fimi dei dischi più venduti. Intraprende, quindi, un tour da solista, denominato Lodovica World Tour, che la porta, oltre che in Italia, anche in Spagna, in Francia, in Belgio, in Portogallo, in Russia e in Polonia.

Nel frattempo, si sposa a San Daniele del Friuli, con rito civile, con il produttore Tomas Goldschmidt.

Mentre viene distribuito il singolo "Sin usar palabras", Lodovica Comello esordisce anche come scrittrice con "Tutto il resto non conta", una sorta di diario personale. Successivamente è ospite al Giffoni Film Festival occupandosi del Web Talent Show. Nel 2016 conduce su Tv8 "Italia's Got Talent", talent show che vede in giuria Frank Matano, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Claudio Bisio.

Più tardi conduce anche "Singing in the car", game show musicale che presenta a bordo di un'auto che lei stessa guida. Recita, inoltre, al cinema nella commedia di Fausto Brizzi "Poveri ma ricchi", con protagonisti Christian De Sica ed Enrico Brignano. Appare anche in un episodio della soap opera di Raitre "Un posto al sole".

Sanremo