Biografia • Scherzi a raffica e comicità 2.0

Francesco Matano, noto con il soprannome di Frank, nasce il 14 settembre del 1989 a Santa Maria Capua Vetere, in Campania, figlio di madre statunitense e padre italiano.

Cresciuto a Carinola, nel corso dell'adolescenza ha l'opportunità di studiare negli Stati Uniti, e si diploma a Rhode Island, alla Cranston High School.

Tornato in Italia, nel 2007, appena diciottenne, conquista la fama sul web grazie al suo canale di Youtube, dove, con il nick "lamentecontorta", propone video in cui è protagonista di scherzi telefonici a vittime inconsapevoli. Diventa, così, uno degli youtuber italiani più celebri.

Da YouTube alla tv

Nel 2009 entra nel cast de "Le Iene", in onda su Italia 1, mentre l'anno seguente propone su Sky il programma di scherzi telefonici "Sky Scherzando?".

Nel 2011 viene chiamato da Antonella Clerici per "Ti lascio una canzone", talent canoro di Raiuno, dove si occupa delle interviste ai ragazzi che compongono il cast. L'anno successivo, insieme con The Jackal, è protagonista di "Lost in Google", serie in onda sul web, per poi approdare a La3, dove insieme con Jacopo Morini prende parte a "2012 prima di morire"; i due tornano in onda sullo stesso canale, pochi mesi dopo, con "Scherzi da paura", e quindi presentano i "Web Show Awards", insieme con Alessandro Cattelan.

L'esordio al cinema

Dopo essere apparso nel video clip di "Ragazzo inadeguato", brano di Max Pezzali, nel 2013 Frank Matano esordisce al cinema nel film di Paolo Ruffini "Fuga di cervelli", accanto ai Panpers e a Rosalia Porcaro.

Nello stesso anno, realizza un nuovo canale su Youtube, intitolato "FRANK MATANO Games" e dedicato in maniera pressoché esclusiva ai videogiochi.

L'anno successivo Frank torna sul grande schermo nel nuovo film diretto da Paolo Ruffini, intitolato "Tutto molto bello", e si cimenta per la prima volta con il doppiaggio, prestando la propria voce alla diciassettesima stagione della serie animata "South Park".

Gli scherzi di Matano a Scherzi a parte

Esordisce, inoltre, come stand up comedian nella trasmissione di Italia 1 "X Love": insieme a lui ci sono, tra gli altri, Diana Del Bufalo, Alberto Patrucco e Alessandro Fullin. All'inizio del 2015 Matano è uno dei co-protagonisti degli scherzi realizzati a Paolo Brosio e a Paolo Ruffini nel programma di Canale 5 "Le Iene presentano: Scherzi a parte".

Particolare scalpore suscita, in special modo, lo scherzo compiuto ai danni di Brosio: Frank Matano si finge un giornalista che vuole intervistarlo, e fa da tramite per una (finta) telefonata di Papa Francesco, che causa una forte emozione in Brosio, il quale arriva addirittura a piangere.

Nuovi impegni tra tv e cinema

Nel marzo del 2015 Frank è ancora al cinema, protagonista con Claudio Bisio della commedia di Alessandro Genovesi "Ma che bella sorpresa", che vede nel cast anche Ornella Vanoni e Renato Pozzetto. Proprio insieme a Bisio, Matano è uno dei giudici, nello stesso periodo, di "Italia's Got Talent", talent show in onda su Sky: al fianco dei due attori comici ci sono Nina Zilli e Luciana Littizzetto.