Biografia

Nicola Pisu nasce a Roma nel 1989. Nel settembre 2021, nel cast che è destinato a suscitare l'interesse del pubblico di Canale 5 che segue con grande passione il reality Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione, compare anche il suo nome in apparenza poco noto. Ciò non stupisce dato che la fama del giovane Nicola dipende in gran parte da quella della madre e del padre; essi sono rispettivamente un imprenditore trentino e la donna è patron di Miss Italia. Tuttavia, soprattutto per ragioni personali poco felici, anche Nicola Pisu ha destato l'attenzione dei media: scopriamo di seguito perché, andando ad approfondire la sua vita privata e professionale.

Nicola Pisu

Un'eredità pesante da raccogliere

Nicola trascorre l'infanzia, che rimane in gran parte avvolta nella riservatezza, in Trentino Alto Adige. Il nome di battesimo è scelto per rendere omaggio al bisnonno materno, che perde la vita in America dopo averla trascorsa per lunghi anni in miniera.

La madre Patrizia Mirigliani è una nota imprenditrice, nonché figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani; mentre il padre è Antonello Pisu, un imprenditore molto attivo in Trentino. Dopo la separazione della coppia e la conclusione degli studi superiori, Nicola Pisu frequenta l'università Lumsa di Roma, dove studia marketing e comunicazione.

Nel 2011 inizia un progetto personale e professionale al quale tiene particolarmente lavorando al docufilm che approfondisce la figura del nonno Enzo Mirigliani, dal titolo Storia di un ragazzo calabrese. In seguito decide di trasferirsi per qualche tempo in Trentino, dove trova lavoro in un albergo grazie anche all'aiuto del padre.

Nel frattempo si dedica alla gestione di tutti i canali digitali di Miss Italia su invito della madre.

Parlare della vita privata e di quella professionale in modo slegato sarebbe impossibile nel caso di Nicola Pisu, la cui esistenza è segnata per la maggior parte della gioventù dalle dipendenze da sostanze stupefacenti.

A vent'anni Nicola Pisu viene ricoverato per la prima volta in una comunità di recupero, ma senza successo. Il percorso si rivela fallimentare dato il continuo aggravarsi delle condizioni del giovane, che non trova beneficio nonostante le sette comunità in cui fa ingresso nell'arco di dieci anni.

Nicola Pisu e la denuncia della madre

Dal 2010 la madre organizza il concorso di Miss Italia e in virtù del suo ruolo pubblico si trova a prendere posizione in maniera aperta riguardo alla decisione di sporgere denuncia nei confronti del figlio; il suo obiettivo è cercare di aiutarlo a uscire dal tunnel della droga.

Nicola Pisu con la madre Patrizia

Nel corso della confessione che la madre condivide con le telecamere di Verissimo emergono diversi aspetti duri da affrontare per Nicola Pisu. Nonostante la madre Patrizia descriva il figlio come un ragazzo dall'indole buona ma dalla notevole fragilità, l'elemento più controverso della sua testimonianza informale di fronte al pubblico di Canale 5 rimane la denuncia, alla quale la donna fa ricorso come ultimo mezzo per tutelare proprio il figlio.

Non vedendo altra soluzione di fronte alle continue richieste di soldi, alle quali inizialmente la donna decide di acconsentire, quando il ragazzo arriva a minacciarla di violenza fisica la donna capisce che è arrivata l'ora di intervenire. Le accuse, subito classificate come codice rosso, sono molto gravi poiché vengono messi agli atti tentativi di minacce, estorsione e violenza. A fronte di un simile scenario, viene disposto l'obbligo per Nicola Pisu di rimanere a 400 metri di distanza dalla madre.

Dalla terapia al Grande Fratello Vip

L'azione della donna provoca le ire del figlio che parla in prima persona con la stampa e decide di vendicarsi, rivelando quella che reputa essere la propria versione dei fatti, accusando di fatto la madre di non volerlo supportare anche dal punto di vista economico, nonostante ne abbia diritto per legge fino ai 34 anni di età.

Con il passare del tempo, Nicola riconosce che il gesto della madre provoca in lui un momento di forte riflessione, mettendolo di fronte alla realtà, che non voleva affrontare.

Assieme alla donna inizia un percorso terapeutico che gli permette di acquisire la consapevolezza di quanto le droghe lo abbiano portato a perdere coscienza e ad alterare la propria personalità.

In virtù della risonanza che la storia del 32enne ha avuto e della notorietà della madre, Nicola Pisu attira l'attenzione degli autori del Grande Fratello VIP 6, che gli chiedono entrare a far parte del cast di concorrenti.