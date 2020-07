A partire dal 2016 entra nel cast di "Selfie - Le cose cambiano", condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori. Nel 2018 è uno dei volti del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi", condotto da Alessia Marcuzzi : ma Stefano De Martino non partecipa in qualità di naufrago, bensì come inviato sull'isola.

Stefano De Martino nasce il 3 ottobre del 1989 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Grazie alla passione ereditata dal padre, muove i primi passi nel settore della danza all'età di dieci anni. Con il passare del tempo conquista numerosi premi e concorsi. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea .

1 di 10

Frasi di Stefano De Martino

16 fotografie

Foto e immagini di Stefano De Martino

Video Stefano De Martino

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Maria De Filippi Emma Marrone Belen Rodriguez Simona Ventura Alessia Marcuzzi L'Isola dei Famosi 2018 TV Stefano De Martino nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di Stefano De Martino

15 biografie

Nati lo stesso giorno di Stefano De Martino