Biografia

Clive Owen è uno dei più celebri attori britannici, candidato all'Oscar nel 2005 e vincitore di un Premio Golden Globe di un BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) per il film "Closer".

La vita privata

Quarto di cinque fratelli, Clive Owen nasce a Coventry il 3 ottobre 1964. Il padre, un cantante country di nome Jess Owen, abbandona la sua famiglia nel 1967, quando il piccolo Clive ha appena tre anni.

Cresciuto con la madre e con il patrigno, si avvicina alla recitazione intorno al 1984 quando decide di frequentare, con notevole profitto, la Royal Academy of Dramatic Art, dove si diploma nel 1987, con Ralph Fiennes.

Alto 1,89 m, Clive Owen è un tifoso sfegatato della squadra di calcio del Liverpool, per la quale ha prestato la propria voce per la realizzazione di un documentario su di essa. Da appassionato di calcio, segue anche il campionato italiano e ha confessato di tifare per l'Inter.

Durante la carriera teatrale, prima di sfondare come attore cinematografico, sul set di "Romeo e Giulietta" incontra l'attrice Sarah-Jane Fenton che sposa il 6 marzo 1995 e con la quale ha due figlie: Hannah (1997) e Eve (1999). La moglie, prima attrice, ha deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia, e i due, insieme alle proprie figlie, si sono stabiliti a Londra.

Gli albori della carriera

La sua carriera da attore inizia nei teatri inglesi dove interpreta alcune delle opere più famose di Shakespeare (tra cui anche Romeo e Giulietta). Ma il suo volto comincia a diventare noto intorno al 1990 quando comincia ad apparire in alcune famose e fortunate serie televisive britanniche.

Attore cinematografico

Dopo essersi fatto notare in Tv, il passo verso il cinema è estremamente breve. Infatti dopo una serie di apparizioni minori in film come "Vroom" e "Fusi di Testa 2", grazie ad una magistrale interpretazione in "Close My Eyes", grazie al quale riesce ad ottenere un buon successo di critica, Clive Owen diviene noto agli occhi del grande pubblico e comincia ad alternare all'attività teatrale quella cinematografica.

Da Londra ad Hollywood

Il vero successo arriva però nel 1998 quando, dopo aver recitato in maniera esemplare in "Il colpo - Analisi di una rapina" di Mike Hodges, attira su di sé l'attenzione dei più grandi produttori di Hollywood. La sua capacità interpretativa colpisce in particolar modo Robert Altman che lo chiama ad interpretare il ruolo di Robert Parks nel film "Gosford Park".

Nel 2001 è protagonista degli otto cortometraggi di BMW e nel 2004 interpreta il ruolo di Artù al fianco di Keira Knightley in "King Arthur".

La consacrazione

Il 2005 è invece l'anno della consacrazione di Clive Owen che, dopo aver interpretato la parte di Larry in "Closer" di Mike Nichols, vince un Golden Globe, un BAFTA e ottiene una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. A quest'ultimo, seguono una serie di successi quali: "Elizabeth: The Golden Age", dove veste i panni del corsaro Walter Raleigh; "Shoot'Em Up - Spara o muori!", insieme a Monica Bellucci e Paul Giamatti, nel ruolo di Mr. Smith; "Sin City", pellicola noir scritta a quattro mani da Frank Miller e Robert Rodriguez e con la partecipazione di Quentin Tarantino; "Inside Man", con Denzel Washington, nel ruolo del ladro istruito Dalton Russel; "Derailed - Attrazione letale, con Jennifer Aniston e "I figli degli Uomini".

Nel 2009 veste i panni di un padre rimasto vedovo in "Ragazzi miei", tratto dal celebre romanzo "The Boys are back in the town", di Scott Hicks. Recita in altri importantissimi film come "The International", con Naomi Watts, e "Duplicity" con Julia Roberts.

Gli anni 2010

Nel 2010 è uno dei protagonisti di "Trust" e nel 2011 di "Killer Elite" e del film horror "Intruders". Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche figurano invece pellicole come "Hemingway & Gellhorn" di Philip Kaufman e con Nicole Kidman (2012), "Blood Ties" (2013): film grazie ai quali viene premiato al Festival di Berlino come miglior attore internazionale, vincendo la Golden Camera.

Inoltre, appare anche come testimonial per la casa cosmetica francese Lancome, del profumo Bulgari Man di Bulgari e per la vodka londinese "Three Olives". Nel 2015 è invece protagonista, accanto al superlativo Morgan Freeman, dell'action movie "The Last Knights" di Kazuaki Kiriya.