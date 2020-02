Biografia

Flavio Valeri è un dirigente d'azienda e banchiere italiano, dal 2008 a capo di Deutsche Bank in Italia. È Presidente e Consigliere Delegato del consiglio di gestione di Deutsche Bank Spa e General Manager di Deutsche Bank AG Milan Branch. Dal 2013 è inoltre presidente della Fondazione Deutsche Bank Italia.

Dopo aver conseguito la laurea con lode in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1988 e il Master in Business Administration presso la Harvard Business School di Boston nel 1992, comincia la propria attività professionale presso la società di consulenza Boston Consulting Group, a Milano e a Parigi, in qualità di senior consultant, mantenendo l'incarico fino al 1994.

Nello stesso anno passa in Deutsche Bank AG, prima a Francoforte e successivamente a Londra, assumendo l'incarico di Managing Director e Responsabile della divisione Equity Capital Market.

Dal 2001 al 2008 lavora per la banca d'investimento Merrill Lynch & Co, nelle sedi di Londra e Francoforte, dove ha ricoperto l'incarico di Managing Director e responsabile della divisione Equity Capital Markets per EMEA (Europe Middle East Africa) e delle attività della Banca in Germania, Austria e Svizzera.

Nel 2008 ritorna in Deutsche Bank assumendo la carica di Chief Country Officer per l'Italia, di Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank Spa e Presidente di Finanza & Futuro Banca. Sotto la sua guida, Deutsche Bank, che opera in Italia dal 1977, ha rafforzato la propria presenza nel Paese diventando, dopo la Germania, il primo mercato europeo per le attività retail del Gruppo.

Sotto la direzione di Valeri, sono state, inoltre, incrementate anche le attività in ambito di Corporate Responsibility (Responsabilità Sociale) attraverso mirate partnership con associazioni e fondazioni attive sul territorio.

Proprio in ambito sociale, nel 2013 è nata a Milano la Fondazione Deutsche Bank Italia, di cui Flavio Valeri è Presidente.

Flavio Valeri è oggi Vice Presidente di ABI - Associazione Bancaria Italiana, Vice Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) e membro del Comitato Esecutivo del FAI-Fondo Ambiente Italiano, di Fondazione San Patrignano e di Aspen Institute Italia.

Nel 2013 ha ricevuto per Deutsche Bank il premio Guido Carli Milano Finanza Global Awards come "Migliore Investment Bank Estera in Italia", nel 2014 e 2015 come "Migliore Banca Estera in Italia", nel 2016 come "Migliore banca estera nel settore Capital Markets in Italia", nel 2017 per la "Migliore Qualità del Credito" e nel 2018 come "Migliore Banca nel Credito al Consumo".