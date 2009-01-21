Robert Trujillo
Biografia
Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, conosciuto più semplicemente come Robert Trujillo, nasce il 23 ottobre 1964 a Venice, in California.
Sin da giovane suona il basso per diversi gruppi della sua città natale: grazie alla sua bravura, comincia la carriera di bassista. Il cammino verso il successo è inesorabile e, dopo aver suonato in diversi gruppi come Suicidal Tendencies, Infectious Grooves e per Ozzy Osbourne, il 24 febbraio 2003 entra finalmente a far parte di un gruppo che fa la differenza: i Metallica.
Dopo l'abbandono di Jason Newsted, il gruppo si è dovuto infatti cercare un nuovo bassista. È così che Robert e gli altri tre membri storici - James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett - si sono incontrati entrando da questo momento a far parte l'uno della vita dell'altro.
Frasi di Robert Trujillo
Il catalogo dei Metallica comprende davvero tanta musica. Solitamente i fan di una band tendono a preferire le canzoni più vecchie. Infatti, l'energia e l'anima dei primi cinque album sono speciali. E ci aiutano tuttora a scrivere musica di quel genere, senza ovviamente lasciarci alle spalle quello che siamo diventati.
Da bambino ascoltavo mio padre che suonava la chitarra flamenca. È uno dei miei primi ricordi legati alla musica.
Prima di entrare nei Metallica avevo fatto surf con Kirk Hammett [chitarrista dei Metallica]. E ora che ci penso, probabilmente Kirk aveva cominciato a fare surf con me perché magari voleva conoscermi meglio nel caso fosse servito un bassista per la band. Comunque non abbiamo mai parlato di musica facendo surf, parlavamo di onde.
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