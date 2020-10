Biografia

Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, conosciuto più semplicemente come Robert Trujillo, nasce il 23 ottobre 1964 a Venice, in California.

Sin da giovane suona il basso per diversi gruppi della sua città natale: grazie alla sua bravura, comincia la carriera di bassista. Il cammino verso il successo è inesorabile e, dopo aver suonato in diversi gruppi come Suicidal Tendencies, Infectious Grooves e per Ozzy Osbourne, il 24 febbraio 2003 entra finalmente a far parte di un gruppo che fa la differenza: i Metallica.

Dopo l'abbandono di Jason Newsted, il gruppo si è dovuto infatti cercare un nuovo bassista. E' così che Robert e gli altri tre membri storici - James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett - si sono incontrati entrando da questo momento a far parte l'uno della vita dell'altro.