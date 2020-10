Biografia

Ryan Rodney Reynolds nasce il 23 ottobre del 1976 a Vancouver, in Canada, figlio di Jim, un commerciante di prodotti alimentari, e di Tammy, una commessa.

Cresciuto con un'educazione cattolica, si diploma alla Kitsilano Secondary School della sua città nel 1994, per poi iscriversi alla Kwantlen Polytechnic University, senza laurearsi.

In realtà, la sua carriera di attore comincia già nel 1990, quando interpreta il ruolo di Billy Simpson nella teen soap canadese "Hillside", che negli Stati Uniti viene distribuita da Nickelodeon con il titolo "Fifteen". Nel 1993 Ryan Reynolds ha un ruolo in "The Odissey", dove veste i panni di Macro, mentre nel 1996 partecipa al film per la tv "Sabrina the Teenage Witch", al fianco di Melissa Joan Heart.

L'esordio sul grande schermo

L'anno successivo viene scelto come protagonista di "Due ragazzi e una ragazza", serie tv che ottiene un notevole successo negli Usa. Per Reynolds, quindi, si aprono anche le porte del cinema: nel 1997 recita per Evan Dunsky in "Allarme mortale", mentre due anni più tardi fa parte del cast di "Coming soon", di Colette Burson, e de "Le ragazze della Casa Bianca", di Andrew Fleming.

Gli anni 2000

Dopo aver lavorato con Martin Cummins in "We Are Fall Down" e con Mitch Marcus in "Big Monster on Campus", nel 2001 viene diretto da Jeff Probst in "Finder's Fee". L'anno successivo è uno degli attori della commedia demenziale "Maial College", per la regia di Walt Becker, e sempre con Becker recita in "Mai dire sempre"; nel frattempo, intraprende una relazione sentimentale con Alanis Morissette, cantante sua connazionale.

Nel 2003 Ryan Reynolds è al fianco di Michael Douglas in "Matrimonio impossibile", diretto da Andrew Fleming, e lavora in "Foolproof", di William Philips. Successivamente è protagonista di un cameo in "American Trip - Il primo viaggio non si scorda mai", di Danny Leiner, mentre in "Blade: Trinity", di David S. Goyer, veste i panni di Hannibal King, accanto a Jessica Biel e Wesley Snipes, mettendo in mostra una grande abilità nelle arti marziali.

Cimentatosi come doppiatore per la serie tv "Zeroman", nel 2005 è uno degli interpreti del film di Andrew Douglas "Amityville Horror", remake del famoso horror degli anni Ottanta, e di "Waiting...", di Rob McKittrick. Dopo aver fatto parte del cast di "Just Friends - Solo amici", di Roger Kumble, nel 2006 è presente in "Smokin' Aces", film di Joe Carnahan che vede nel cast anche Ray Liotta, Alicia Keys e Ben Affleck.

Nel 2007 la sua relazione con la Morissette finisce (la cantante trarrà ispirazione da questa vicenda per realizzare il suo disco "Flayors of Entanglement"), ma sul fronte professionale le cose vanno benissimo: Ryan Reynolds appare in "The Nine" e in "Chaos Theory", mentre l'anno successivo è sul grande schermo con "Un segreto tra di noi", di Dennis Lee, dove recita con Julia Roberts.

Nello stesso periodo è al cinema anche con "Certamente, forse", diretto da Adam Brooks, e con "Adventureland", di Greg Mottola. Il 27 settembre del 2008 l'attore canadese si sposa con Scarlett Johansson. Nel 2009 veste i panni di Dreadpool in "X-Men le origini - Wolverine", film diretto da Gavin Hood ispirato ai fumetti Marvel, per poi comparire accanto a Sandra Bullock nella commedia romantica "Ricatto d'amore", di Anne Fletcher, e in "Paper Man", di Michele Mulroney e Kieran Mulroney.

Gli anni 2010

Tra il 2010 e il 2011 Reynolds - diventato nel frattempo testimonial per Hugo Boss e inserito al primo posto nella classifica degli uomini più sexy di tutto il mondo redatta dal magazine "People" - si separa, e poi divorzia definitivamente, dalla Johansson; sul fronte lavorativo, doppia due episodi della serie animata dei "Griffin" e recita per Rodrigo Cortés in "Buried - Sepolto" e per Martin Campbell in "Lanterna verde", dove interpreta un altro eroe dei fumetti (Lanterna Verde, appunto, o Hal Jordan che dir si voglia) al fianco di Blake Lively.

Proprio con la Lively si risposa il 9 settembre del 2012. Due anni più tardi la coppia annuncia di aspettare una bambina, che nasce a dicembre del 2014: le madrine della piccola sono America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, amiche e colleghe della Lively.

Nel frattempo, la carriera di Reynolds prosegue a vele spiegate. Dopo "Safe House" (2012), solo nel 2014, l'interprete nord-americano appare nel film di Atom Egoyan "The Captive - Scomparsa" e in "The Voices", di Marjane Satrapi, oltre che nella commedia di Seth MacFarlane (il creatore dei "Griffin") "Un milione di modi per morire nel West", dove però non è accreditato.

L'anno successivo viene diretto da Ryan Fleck e da Anna Boden in "Mississippi Grind", prima di recitare in "Self/less", di Tarsem Singh, e in "Woman in Gold" (al fianco di Helen Mirren), di Simon Curtis. Lavora, inoltre, al film di Tim Miller "Deadopool", la cui uscita nei cinema arriva nel 2016. I film successivi sono "Criminal" (2016), "Life - Non oltrepassare il limite" (2017), "Come ti ammazzo il bodyguard" (2017) e il secondo capitolo del supereroe "Deadpool 2" (2018).