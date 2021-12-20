AKA 7even
Biografia
AKA 7even è un rapper e cantautore che ha raggiunto il successo da giovanissimo, grazie alla presenza nel cast del programma televisivo Amici di Maria de Filippi. In questo ambito si è fatto notare per le sue qualità canore e per la sua personalità. Scopriamo di più sull'artista napoletano AKA 7even, destinato a calcare il palco dell'Ariston a Sanremo 2022.
Gli esordi
Il vero nome all'anagrafe del rapper italiano AKA 7even è Luca Marzano. Luca nasce nella cittadina di Vico Equense (Napoli) il 23 ottobre del 2000. Trascorre i primi anni della propria vita nel quartiere di Santa Maria la Carità, nell'hinterland napoletano, dove oltre alla scena neomelodica si concentrano grandi fermenti musicali rap, particolarmente legati alle peculiarità del territorio.
Il giovane Luca coltiva perciò ben presto la propria passione per questo genere musicale originario degli Stati Uniti, studiando lo stile di artisti d'oltreoceano come Bruno Mars e The Weeknd. Non passa molto tempo prima che il ragazzo decida di dare uno sfogo concreto alle proprie ambizioni, scegliendo di prendere parte ai provini per il talent show X-Factor.
Come noto ai tanti appassionati della trasmissione, all'inizio è previsto un momento chiamato bootcamp, in cui vengono scremati i partecipanti che possono poi accedere alla fase finale. Luca Marzano non ottiene successo nell'impresa ma non si abbatte, tanto che già dall'anno successivo comincia a pubblicare alcuni brani utilizzando il proprio nome di battesimo.
Nel 2019 esce l'EP d'esordio Chiaroscuro, anticipato e seguito da singoli che iniziano a catturare l'attenzione di critica e pubblico.
Dall'anno successivo Luca Marzano inizia a pubblicare le proprie creazioni sotto lo pseudonimo di AKA 7even. Con questo nuovo nome d'arte firma diversi singoli, tra i quali spicca in particolare Coco, eseguito a quattro mani con Biondo, rapper romano il cui vero nome è Simone Baldasseroni.
AKA 7even: le tappe di una carriera fulminea
Per cercare di avere maggiore visibilità, sempre nel 2020, Luca riprova la strada televisiva, stavolta con maggiore successo. Rientra tra i partecipanti alla edizione numero 20 della trasmissione Amici di Maria De Filippi.
Durante il corso del programma televisivo, AKA 7even gode di un ottimo riscontro, tanto da venire selezionato per proseguire anche nella fase serale. Le sue qualità vengono apprezzate al punto tale che riesce ad accedere alla serata finale, conquistando il secondo posto in gara per quanto riguarda la propria categoria, nonché il terzo nella competizione complessiva.
Già durante le puntate della trasmissione il cantante entra nel mirino di alcune etichette discografiche, riuscendo a firmare con la major Columbia Records. Con quest'ultima pubblica diversi brani, tra cui Mi manchi, che raggiunge un grande successo a livello di pubblico.
Come certificato del resto dal doppio disco di platino della Fimi, il brano si attesta saldamente tra le prime posizioni della classifica singoli.
Il successo del 2021
Poco prima dell'estate 2021 esce il singolo Loca, che anticipa l'album eponimo AKA 7even. In virtù della visibilità ottenuta grazie al palcoscenico di Amici, sia il brano che l'opera completa si dimostrano grandi successi. Qualche mese più tardi AKA 7even si cimenta con un tour che tocca diverse città italiane.
Oltre all'Estate Loca Tour, l'artista si esibisce live in diversi eventi tra cui ad esempio i Seat Music Awards. Grazie all'ottimo riscontro registrato in Italia, la canzone viene tradotta in spagnolo e registrata per il mercato discografico iberico.
Dotati di un sound particolarmente accattivante, i suoi due brani Mi manchi e Black entrano a far parte della colonna sonora del corto La regina di cuori (regia di Thomas Turolo, disponibile su RaiPlay).
Poco dopo aver pubblicato il singolo 6 PM, nel novembre 2021, Luca riceve il premio come miglior artista italiano presso gli MTV European Music Awards. Al culmine di un biennio ricco di traguardi professionali per il giovane napoletano arriva un momento molto importante, che sancisce la sua definitiva consacrazione: all'inizio di dicembre 2021 viene ufficializzata la sua partecipazione all'edizione 2022 del Festival di Sanremo.
Curiosità su AKA 7even
Come raccontato nell'ambito di un'intervista al quotidiano nazionale La Repubblica in occasione della pubblicazione del suo libro 7 vite, questa cifra presente anche nel suo nome d'arte riveste per l'artista napoletano un'importanza significativa. Luca Marzano infatti dichiara di aver deciso di adottare il numero 7 come omaggio alla vita, dopo un coma di sette giorni provocato da un'encefalite.
Frasi di AKA 7even
Qualcuno mi sta accarezzando la mano.
Non riesco ad aprire gli occhi. Non so dove sono.
Ho caldo.
Sento la presa, il calore della pelle sulla mia. La stringe. La tiene come se non dovesse farmi scappare via.
Sto scappando?
È mia mamma, lo so.
Sento anche la sua voce. Si lamenta. Sta piangendo.
"Perché piangi, mamma?"
«Ti prego svegliati, Luca.» Adesso singhiozza.
"Mamma, non piangere. Ora mi sveglio."
Ma non ci riesco.
I miei occhi non si aprono.
Deve essere un brutto sogno. Un incubo. Mi è già capitato tante volte. L'ho raccontato anche a mamma. Posso comandare i sogni. Se mi accorgo che sto sognando e il sogno è bello continuo a dormire. Se è brutto mi sveglio.
Questo è brutto. Non mi piace sentire mamma piangere.
E allora perché non riesco a svegliarmi?
Ho visto il nero trasformarsi in blu per diventare giallo.
Ho sentito le lacrime asciugarsi sulle guance nella forma di un sorriso.
Ho capito che a volte bisogna cambiare per potersi accettare.
Ho sentito parole di odio trasformarsi in idolatria e mi è venuto da ridere.
Ho finalmente trovato il coraggio di dirmi allo specchio che vado bene così.
Non è stato facile per niente.
Non ti dico che non incontrerai il buio.
Ma ti prometto che tornerà la luce.
Il 14 ottobre 2008 sono entrato in coma e ci sono rimasto per 7 giorni e 7 notti.
Avevo 7 anni.
E da quel giorno tutto è cambiato.
Non ho tanti ricordi di chi fossi prima. Di cosa mi piacesse.
Di che carattere avessi.
Dei primi anni della mia vita ricordo poco, in generale.
Mi capita spesso di chiedere alle persone che fanno parte della mia vita quanto abbiano memoria della loro infanzia. In fondo davvero si può ricordare qualcosa avvenuto prima dei sette anni? Mi dicono: «Sì, io mi ricordo un sacco di cose» e partono i racconti del primo giorno di scuola, di episodi successi a quattro anni, di piccoli dettagli incastrati nella mente.
Io non ho niente. E allora do la colpa al coma. Qualcosa si è portato via.
Nessuno mai riuscirà davvero a spiegarmi che cosa successe in quei 7 giorni, ma so che ho rischiato di morire.
Tredici anni fa ho rischiato di morire davanti agli occhi di mio fratello, tra le braccia di mia madre. Per una settimana la mia famiglia ha creduto di dovermi salutare per sempre. Non sono morto quel giorno, ma da quel giorno mi sento un sopravvissuto.
Non ricordo nulla, solo qualche sogno. Qualche voce, non saprei dire se reale o immaginata. Però so di aver visto una luce, proprio come si sente raccontare nei film. Ho sentito chiaramente una presenza divina, ho visto quello che forse è davvero l'ingresso dell'aldilà. E ricordo chiaramente, nitidamente, di aver incontrato i miei nonni. Non li avevo mai visti, non c'erano già più quando sono nato.
In casa avevo visto solo qualche foto in bianco e nero. E invece, in coma, io li ho visti a colori, con gli abiti che indossavano prima di morire, quelli giusti, con quegli esatti colori.
Ho visto anche il mio cane. Lo avevamo dovuto regalare, non potevamo tenerlo. E io sapevo che era a Roma. Ma quando mi sono svegliato ho detto alla mamma che era morto.
Lei è convinta che io abbia visto il Paradiso, i nonni erano loro, il cane non c'era effettivamente più. Io non lo so che cosa ho visto, ma mi piace credere di aver visto oltre la vita.
Il resto è solo buio, sono le uniche cose che ho raccontato appena mi sono svegliato.
Il resto è tutto nero.
Ma sono certo che la mia testa in quei giorni sia andata da qualche parte, ed è come se in quel viaggio avessi abbandonato qualche pezzo di me. Non so chi fossi davvero prima del coma, ma da lì ho imparato a diventare quello che sono oggi. E no, non è stato per niente facile.
Sono da sempre convinto che tanto di quello che impari, sogni, desideri dipende dal contesto in cui nasci, dai luoghi e dalle loro influenze, da quello che vedi, incontri, ascolti. E soprattutto dalla tua famiglia. Il ruolo all'interno del proprio nucleo famigliare influenza il comportamento dell'adulto che sarai. Ognuno di noi, anche senza accorgersene, diventa qualcosa agli occhi di qualcuno. Puoi essere un figlio dal carattere vivace, un genitore severo, un fratello timido. Oppure puoi improvvisamente trasformarti nel bambino da proteggere. Quando la morte tocca così da vicino una famiglia, tutto quello che funzionava in un certo modo si stravolge. Da Luca, quello che non dà problemi, a Luca, quello che potevamo perdere.
Nella vita mi è capitato spesso di chiedermi: "Che cosa sarebbe successo se...". Me lo sono domandato tantissime volte per il coma. Che cosa sarebbe successo se non fosse successo? Credo sia una questione di indole, di carattere, sono abituato ad analizzare tanti piccoli aspetti del quotidiano. Spesso mi domando che cosa sarebbe successo se Marianna non mi avesse detto: «Hai una voce bellissima, Luca. Non smettere mai di cantare, per favore». E se mio fratello Domenico non avesse deciso di dedicarmi il suo tempo, per accompagnarmi ai provini, mollando tutto, dicendo: «Io ti seguo. Dove vorrai andare, io sarò al tuo fianco». È sempre stato il mio punto di riferimento in casa. Il mio fratello preferito, senza che gli altri si dovessero offendere. C'era un rapporto speciale e so di dovergli molto.
Quello che non so è come sia possibile che due fratelli che si amano così tanto possano arrivare a non parlarsi e a non cercarsi per qualche tempo. Do la colpa all'orgoglio, di entrambi. Al non sapersi dire le cose in faccia senza paura di ferirsi. È la persona che forse mi ha aiutato di più e ogni tanto vorrei selezionare il suo nome dalla rubrica solo per dire: «Ehi, Domenico, sono ancora qui. Lo stesso di prima». Ma non lo faccio.
Ero con lui quando ho rischiato di morire.
Non ti ho cercata mai
Inaspettata ma
Tu sei per me
Lo spazio che nel tempo
Non mi ha fatto sentire solo
Eri così fragile che
Avevi paura di me
Di te, di noi
Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?
Non vedi che sei bella bella bella così
Sei perfetta così così così così
Nei tuoi difetti
Nelle imperfezioni
Baby giuro che tu sei perfetta così
E sorridi
Perché quando lo fai tu mi uccidi
I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti
Quelli miei che indossavi
Così con te avevi una parte di me
Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava
Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava
Su di me c'è il tuo profumo
Su di te c'è il mio respiro
Mi togli il fiato e poi ti dico
Sei bella così così così
Nei tuoi difetti
Nelle imperfezioni
Baby giuro che tu sei perfetta così
Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)
Mi piaci sì quando ti guardi
Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova
Mi piaci sì quando mi parli
Perché ogni tua parola è perfetta così
Così così così
Nei tuoi difetti
Nelle imperfezioni
Baby giuro che tu sei perfetta così
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