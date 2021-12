Biografia

AKA 7even è un rapper e cantautore che ha raggiunto il successo da giovanissimo, grazie alla presenza nel cast del programma televisivo Amici di Maria de Filippi. In questo ambito si è fatto notare per le sue qualità canore e per la sua personalità. Scopriamo di più sull'artista napoletano AKA 7even, destinato a calcare il palco dell'Ariston a Sanremo 2022.

AKA 7even

Gli esordi

Il vero nome all'anagrafe del rapper italiano AKA 7even è Luca Marzano. Luca nasce nella cittadina di Vico Equense (Napoli) il 23 ottobre del 2000. Trascorre i primi anni della propria vita nel quartiere di Santa Maria la Carità, nell'hinterland napoletano, dove oltre alla scena neomelodica si concentrano grandi fermenti musicali rap, particolarmente legati alle peculiarità del territorio.

Il giovane Luca coltiva perciò ben presto la propria passione per questo genere musicale originario degli Stati Uniti, studiando lo stile di artisti d'oltreoceano come Bruno Mars e The Weeknd. Non passa molto tempo prima che il ragazzo decida di dare uno sfogo concreto alle proprie ambizioni, scegliendo di prendere parte ai provini per il talent show X-Factor.

Come noto ai tanti appassionati della trasmissione, all'inizio è previsto un momento chiamato bootcamp, in cui vengono scremati i partecipanti che possono poi accedere alla fase finale. Luca Marzano non ottiene successo nell'impresa ma non si abbatte, tanto che già dall'anno successivo comincia a pubblicare alcuni brani utilizzando il proprio nome di battesimo.

Nel 2019 esce l'EP d'esordio Chiaroscuro, anticipato e seguito da singoli che iniziano a catturare l'attenzione di critica e pubblico.

Dall'anno successivo Luca Marzano inizia a pubblicare le proprie creazioni sotto lo pseudonimo di AKA 7even. Con questo nuovo nome d'arte firma diversi singoli, tra i quali spicca in particolare Coco, eseguito a quattro mani con Biondo, rapper romano il cui vero nome è Simone Baldasseroni.

AKA 7even: le tappe di una carriera fulminea

Per cercare di avere maggiore visibilità, sempre nel 2020, Luca riprova la strada televisiva, stavolta con maggiore successo. Rientra tra i partecipanti alla edizione numero 20 della trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Durante il corso del programma televisivo, AKA 7even gode di un ottimo riscontro, tanto da venire selezionato per proseguire anche nella fase serale. Le sue qualità vengono apprezzate al punto tale che riesce ad accedere alla serata finale, conquistando il secondo posto in gara per quanto riguarda la propria categoria, nonché il terzo nella competizione complessiva.

Già durante le puntate della trasmissione il cantante entra nel mirino di alcune etichette discografiche, riuscendo a firmare con la major Columbia Records. Con quest'ultima pubblica diversi brani, tra cui Mi manchi, che raggiunge un grande successo a livello di pubblico.

Come certificato del resto dal doppio disco di platino della Fimi, il brano si attesta saldamente tra le prime posizioni della classifica singoli.

Il successo del 2021

Poco prima dell'estate 2021 esce il singolo Loca, che anticipa l'album eponimo AKA 7even. In virtù della visibilità ottenuta grazie al palcoscenico di Amici, sia il brano che l'opera completa si dimostrano grandi successi. Qualche mese più tardi AKA 7even si cimenta con un tour che tocca diverse città italiane.

Oltre all'Estate Loca Tour, l'artista si esibisce live in diversi eventi tra cui ad esempio i Seat Music Awards. Grazie all'ottimo riscontro registrato in Italia, la canzone viene tradotta in spagnolo e registrata per il mercato discografico iberico.

Dotati di un sound particolarmente accattivante, i suoi due brani Mi manchi e Black entrano a far parte della colonna sonora del corto La regina di cuori (regia di Thomas Turolo, disponibile su RaiPlay).

Poco dopo aver pubblicato il singolo 6 PM, nel novembre 2021, Luca riceve il premio come miglior artista italiano presso gli MTV European Music Awards. Al culmine di un biennio ricco di traguardi professionali per il giovane napoletano arriva un momento molto importante, che sancisce la sua definitiva consacrazione: all'inizio di dicembre 2021 viene ufficializzata la sua partecipazione all'edizione 2022 del Festival di Sanremo.

Curiosità su AKA 7even

Come raccontato nell'ambito di un'intervista al quotidiano nazionale La Repubblica in occasione della pubblicazione del suo libro 7 vite, questa cifra presente anche nel suo nome d'arte riveste per l'artista napoletano un'importanza significativa. Luca Marzano infatti dichiara di aver deciso di adottare il numero 7 come omaggio alla vita, dopo un coma di sette giorni provocato da un'encefalite.