Biografia

Duilio Giammaria nasce a Bari il giorno 23 ottobre 1960. Figlio di un partigiano, è giornalista, scrittore, autore televisivo e conduttore televisivo italiano.

Inizia a collaborare al Giornale Radio 3 nel 1982. Lavora poi a Rai Due dal 1987 al 1991. Passa a Rai Tre fino al 1996: qui produce il reportage di prima serata Sud in collaborazione con la rete televisiva francese TF1.

Dal 1998 lavora al TG1, nella redazione Esteri e Speciali.

Come inviato dagli esteri segue a lungo la guerra in Iraq e anche quella in Afghanistan. In questi ambiti realizza numerosi documentari e reportage, ricevendo anche due menzioni speciali per il suo lavoro.

È autore di Extra, primo programma di coproduzione europea.

Dirige la giuria del premio internazionale di televisione via satellite Eutelsat Hot Bird Awards. Collaborato con la World Bank nell'ambito dell'iniziativa Communication for Development e con il Ministero degli Esteri italiano, per il quale realizza il documentario East Meet West - An Italian Jouney in Central Asia, incentrato sulla tradizione italiana in Asia centrale.

Duilio Giammaria

Tra le sue opere editoriali ricordiamo il libro "Seta e veleni - Racconti dall'Asia centrale", edito da Feltrinelli nel 2006 e riedito in Universale Economica tre anni dopo (2009).

Nel 2007 e nel 2008 collabora alla trasmissione televisiva Unomattina (Rai Uno). Conduce Unomattina Estate nell'estate 2007, con Veronica Maya.

Gli anni 2010

Nell'estate 2013 Duilio Giammaria con Benedetta Rinaldi conduce nuovamente la versione estiva di Unomattina.

Dal 16 agosto 2013 conduce sempre su Rai Uno il programma di approfondimento Petrolio.

Da settembre 2013 viene confermato alla conduzione della versione tradizionale di Unomattina affiancando Elisa Isoardi.

In questo periodo riceve il Premio Leonardo Azzarita 2012 Molfetta e il Premio Biagio Agnes 2013.

Gli anni 2020

Negli anni successivi Petrolio si sposta prima su Rai Due e poi su Rai Tre (2023-2024).

Dal 2021 Duilio Giammaria conduce anche "Mompracem - L'isola dei documentari", su Rai Due.

Giammaria è inoltre direttore di Rai Documentari.