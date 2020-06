Biografia • La verità, la persistenza e la tenacia

Erin Brockovich Ellis, la cui storia è stata raccontata nel celebre film interpretato dall'attrice Julia Roberts nel 2000, nasce a Lawrence (Kansas) negli Stati Uniti, il 22 giugno 1960. L'attivista statunitense è famosa per aver denunciato l'industria Pacific Gas & Electric Company, perché considerata responsabile della contaminazione delle falde acquifere di una cittadina della California, Hinkley.

L'inquinamento dell'acqua, per la presenza di Cromio 6, è causa di tumori alle persone che abitano nei dintorni. Erin Brockovich, madre di tre figli, avuti da due diversi mariti, fa la segretaria in uno studio legale, e con l'assistenza di un avvocato, riesce a vincere la causa in campo ambientale più difficile che sia mai stata affrontata in un tribunale. I 634 cittadini querelanti ammalatisi per colpa delle acque contaminate hanno ricevuto come risarcimento la somma di 333 milioni di dollari.

Nata da madre giornalista e papà ingegnere, la giovane Erin Brockovich frequenta la "High School di Lawrence", poi la Kansas State University di Manhattan, dove si laurea. Dopo la partecipazione ad uno stage nel 1981, prova a partecipare ad un concorso di bellezza e si aggiudica il titolo di "Miss Pacific Coast". Dal 1982 si trasferisce in California.

Erin Brockovich ha pubblicato un libro nel 2001, dal titolo "Take it from me", questo volume in America ha venduto moltissime copie, diventando un vero e proprio bestseller.

La maggior parte delle persone conosce questa donna dal temperamento forte grazie alla pellicola del regista Steven Soderbegh, intitolata "Erin Brockovich, forte come la verità". Il personaggio di Erin è interpretato in modo magistrale dall'attrice americana Julia Roberts, che per questo film del 2000 ha ottenuto il Premio Oscar come miglior attrice protagonista.

Negli anni intorno al 2010 una ricerca indipendente condotta da un professore della Loma Linda University ha rilevato che, forse, i numeri di morti per tumore registrati dalla Brockovich non sono del tutto veritieri, ma sembrano leggermente inferiori.

A quanto pare, i morti a causa del cancro nella piccola città di Hinkley non sono più numerosi che altrove. A pensarla diversamente sono alcuni abitanti della cittadina californiana, che invece ammettono l'alto tasso di mortalità per cancro per i veleni presenti nelle falde acquifere.

La class action per questioni ambientali è un sistema molto diffuso in America, e raccoglie parecchi consensi tra le persone. Probabilmente, nonostante la storia di Erin sia vera, il regista del film si è concesso qualche divagazione sul tema. E d'altronde succede tutte le volte che si trasforma una storia vera in una trasposizione cinematografica.

Erin Brokocich si definisce "un'icona del Ventesimo secolo", e vive in una bellissima villa a Malibu. Il film con la Roberts le ha regalato fama e popolarità: per molti, lei è un'eroina dei nostri giorni, come ormai non ne esistono più.

Attualmente è presidente di una società di consulenza, ed ancora oggi si occupa di rilevanti questioni ambientali, partecipando ad azioni legali anti-inquinamento.