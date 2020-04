Biografia

Graziano Delrio nasce il 27 aprile del 1960 a Reggio nell'Emilia, figlio di un imprenditore edile. Di famiglia comunista, cresce comunque in parrocchia (quella di San Pellegrino, in periferia: lui vive nel quartiere della Rosta Vecchia), facendosi coinvolgere dagli insegnamenti di don Giuseppe Dossetti, nipote dell'omonimo politico democristiano.

Appassionatosi al calcio, da ragazzo svolge anche un provino con il Milan: lo supera, ma decide comunque di rimanere in Emilia, militando nel Montecavolo, una squadra locale.

A ventidue anni si sposa con Annamaria, incinta del loro primo bambino, Emanuele (il primo di nove: gli altri saranno Elisabetta, Luca, Sara, Michele, Benedetta, Maria Chiara, Teresa e Giovanni).

Dagli studi accademici all'ingresso in politica

Laureatosi in Medicina, si specializza in endocrinologia per poi intraprendere la carriera accademica. Dopo avere perfezionato gli studi in Israele e in Gran Bretagna, diventa ricercatore e docente all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Nel 1999 ricopre il suo primo incarico in politica: a quasi quarant'anni entra nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia (per il Partito Popolare Italiano) prendendo il posto di Giuseppe Davoli, diventato assessore. L'anno successivo viene eletto consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, conquistando più di 4mila voti: in Consiglio, è presidente della Commissione sanità e politiche sociali.

Gli anni 2000

Dopo essere entrato a far parte della Margherita, nel 2004 - grazie anche ai buoni rapporti con Pierluigi Castagnetti - si candida come sindaco di Reggio Emilia: alle elezioni comunali del 12 e 13 giugno viene eletto primo cittadino, ottenendo al primo turno il 63.2% delle preferenze.

Graziano Delrio diventa, così, il primo sindaco della città negli ultimi sessant'anni a non avere militato nel Partito Comunista Italiano. Nel 2005, diventa vicepresidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, assumendo la delega al welfare.

Entrato nel Partito Democratico e riconfermato alla guida di Reggio Emilia anche in occasione delle amministrative successive, quelle del giugno del 2009, con il 52.5% dei voti ottenuti al primo turno, rimane vicepresidente dell'Anci assumendo - quell'anno - le deleghe alla finanza locale e al personale.

Gli anni 2010

Nel 2011 scrive il suo primo libro, intitolato "Città delle persone. L'Emilia, l'Italia e una nuova idea di buongoverno", pubblicato per le Saggine di Donzelli, nel quale analizza e descrive l'evoluzione e lo sviluppo del modello amministrativo emiliano.

Nello stesso anno Graziano Delrio viene eletto presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), prendendo il posto dell'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino. Delrio ottiene la presidenza dopo avere sconfitto la concorrenza di Michele Emiliano, sindaco di Bari (anche lui del Pd) sostenuto da Nichi Vendola e da molti primi cittadini del Meridione: sono solo quattro i voti di distanza tra i due.

In qualità di presidente dell'Anci, Delrio si impegna, tra l'altro, nelle battaglie relative ai pagamenti bloccati della Pubblica Amministrazione, ai tagli ai bilanci comunali e al gettito dell'Imu.

Dal governo Letta al governo Renzi

Il 28 aprile del 2013 viene nominato Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali nel governo di Enrico Letta. Pochi giorni prima, si era schierato a favore di Romano Prodi per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica (mentre il segretario del Pd Pier Luigi Bersani aveva proposto il nome di Franco Marini), contribuendo - seppure in piccolo - alla crisi istituzionale che aveva portato alla rielezione di Giorgio Napolitano.

A giugno Delrio diventa anche Ministro dello sport, delega che in precedenza spettava a Josefa Idem, nel frattempo dimessasi.

Presenta diversi disegni di legge in qualità di primo firmatario: i più importanti sono quelli relativi all'abolizione delle Province e alle disposizioni sulle Città Metropolitane (entrambi annunciati il 20 agosto del 2013).

Presenta di concerto, inoltre, un disegno di legge per il "contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" e un disegno di legge riguardante "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

In autunno, in occasioni delle primarie per il Partito Democratico, si spende in prima persona a favore di Matteo Renzi, divenendo suo consigliere di fiducia (uno dei pochi non fiorentini). Con le dimissioni di Letta e Matteo Renzi nominato nuovo capo del governo, Delrio nel febbraio del 2014 viene scelto come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con questo incarico, sceglie come segretario generale Mauro Bonaretti, già city manager di Reggio Emilia.

Nell'aprile del 2014 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la riforma delle Province, cioè il cosiddetto ddl Delrio. Le Province - viene stabilito nel disegno di legge - non spariscono del tutto, ma smettono di essere organi elettivi: i nuovi consigli e le nuove giunte provinciali, infatti, saranno formati unicamente dai consiglieri, dagli assessori e dai sindaci eletti dei Comuni che fanno parte del territorio di giurisdizione delle Province stesse. Altro tratto distintivo del ddl Delrio è che i membri delle giunte e dei consigli provinciali non riceveranno alcun tipo di indennità economica.

Nelle ultime settimane del 2014, quando le dimissioni di Giorgio Napolitano da Presidente della Repubblica diventano ufficiose (le rassegnerà ufficialmente nel gennaio del 2015), il nome di Graziano Delrio viene inserito dagli organi di informazione e dai giornalisti politici nell'elenco dei papabili per l'elezione al Quirinale.

All'inizio del mese di aprile del 2015 diventa Ministro per le infrastrutture, andando a sostituire il dimissionario Maurizio Lupi.