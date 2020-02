Biografia • Coach, mio capitano

Anthony Robbins (il cui nome originale è Anthony Jay Mahavorick) nasce il 29 febbraio 1960 a North Hollywood, nello Stato americano della California. Anthony proviene da una famiglia non molto ricca e trascorre un'infanzia non proprio felice, contrassegnata anche dal divorzio dei suoi genitori; in questa circostanza ha solo sette anni.

Durante la giovinezza prende il cognome del secondo patrigno, poiché la madre in seguito al primo divorzio si risposa due volte. Per evadere dall'infelice contesto familiare si dedica con grande passione e interesse agli studi, frequentando la High School di Glendora. Per Anthony studiare è un fatto di orgoglio personale e si impegna totalmente per ottenere dei buoni risultati scolastici.

Considerata la sua brillante intelligenza, decide di seguire vari corsi di lettura veloce che gli permettono di leggere ben settecento libri nell'arco di un anno. Poiché non va d'accordo con la famiglia, con cui non vive bene e non condivide grandi interessi, decide di rendersi autonomo, di rimboccarsi le maniche e di iniziare a lavorare.

Quando lascia il tetto famigliare è molto giovane, ha sedici anni. Svolge vari lavori fino al momento in cui scopre la sua vera attitudine professionale: dedicarsi alla vendita, attività per cui è molto portato. Grazie alla sua carriera di venditore riesce in pochi anni a guadagnare ben 10.000 dollari.

Svolgendo questa professione si rende completamente indipendente. In questi anni inoltre, avendo preso una decisione così importante come quella di andare a vivere da solo, riesce anche a uscire dal tunnel dell'obesità, dimagrendo ben quattordici chilogrammi.

All'età di trentaquattro anni, nel corso di una visita medica di routine, attraverso un referto medico gli viene comunicata una notizia drammatica, ovvero il fatto di avere un tumore alla ghiandola pituitaria. Ciò di cui viene a conoscenza in questa circostanza è il fatto che questa malattia che gli è stata diagnosticata è dovuta a un infarto che ha avuto nel corso della sua infanzia.

Nel giro di qualche anno quindi l'infarto ha provocato la creazione nel suo corpo di un adenoma manifestatosi poi in cancro. Il tumore poi ha fatto si che il ragazzo, nel corso della sua adolescenza, abbia subìto un aumento eccessivo della somatotropina nel suo corpo. Negli anni della giovinezza quindi cresce notevolmente d'altezza e ha notevoli problemi a mani e piedi.

Fortunatamente, quando gli viene diagnosticato, il tumore è benigno e Anthony continua la vita di tutti i giorni. Colpito dalle sue qualità come venditore, l'imprenditore e motivatore Jim Rohn gli propone di entrare nel suo staff di lavoro. Nella città di Beverly Hills Anthony ha un suo ufficio, dove organizza tanti corsi per venditori e per il miglioramento e superamento di sé stessi. In breve tempo, grazie alla sua caparbietà, è lo stesso Tony Robbins a tenere i corsi. Nel 1986 un editore, notando il suo grande talento, gli propone di scrivere un libro; lui accetta e scrive "Come ottenere il meglio di sé stessi e dagli altri".

La sua attività va a gonfie vele e riscuote un grande successo anche in Inghilterra, dove ai suoi corsi si iscrivono cinquemila persone. Dal 1992 al 1995 scrive altri tre libri: "Come aumentare il proprio stato mentale, fisico e finanziario", "Passi da gigante" e "Appunti da un amico".

Nel corso dei seminari che tiene spiega come sia possibile mantenere il proprio self-help nella vita, ottenendo grandi successi. Inoltre fornisce innumerevoli consigli alle persone per cercare in tutti i modi di combattere le proprie paure, in modo tale da ottenere ciò che si vuole più di ogni altra cosa dalla vita. Afferma anche che sia necessario, per vivere bene, mantenere lo stato fisico e quello mentale in forma. Un altro importante precetto che predica, in qualità di formatore motivazionale, è quello di mantenere lontano da sé tutti gli elementi negativi. Inoltre sostiene che le persone, nel corso della loro vita, devono stringere rapporti amichevoli con altri individui e cercare di far emergere i propri lati positivi della personalità.

Nella sua professione ricorre alla modalità ipnotica e alle tecniche di Pnl (Programmazione neuro linguistica), che non sono riconosciute e accettate dalla medicina internazionale.

Nel corso della sua carriera lavorativa è stato anche il consulente personale dell'ex Presidente russo Mikhail Gorbaciov, dell'ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dell'imprenditore Donald Trump.

Oggi Anthony Robbins è proprietario di ben cinque società (Robbins Reaserch International, Anthony Robbins Foundation, Power Talk, Namale fiji e Personal Power: 30 day to success); continua ad essere consulente di numerosi personaggi noti nel mondo economico e politico, e viaggia in tutto il mondo per tenere i suoi seminari.