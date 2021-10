Biografia

Carolyn Smith nasce nella città scozzese di Glasgow il 16 novembre 1960. Apprezzata ballerina, coreografa e insegnante di ballo, è amata anche dal grande pubblico televisivo italiano per il suo ruolo di presidente della giuria del programma Ballando con le stelle. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Carolyn Smith.

Gli esordi nel mondo del ballo

Fin da piccola inizia a muovere i primi passi nella pratica della danza classica; si dedica con continuità a questa disciplina dai cinque anni di età. I genitori la spingono a provare diverse attività sportive in contemporanea, tra cui l'atletica leggera e la ginnastica artistica, fino ad entrare a far parte nella nazionale scozzese.

In virtù della sua predisposizione non stupisce perciò che negli anni dell'adolescenza decida di combinare le varie influenze con cui ha familiarizzato sin da giovane, diventando esperta di danza sportiva. Un'ulteriore specializzazione che sceglie di portare avanti con grande successo è quella nei balli latino americani, dei quali adora i ritmi intensi.

Quando Carolyn Smith ha solo quindici anni il suo talento viene notato e arriva tra le finaliste dei campionati europei, dove ottiene un settimo posto finale. Negli anni dell'adolescenza e della gioventù prende parte a numerose altre competizioni a diversi livelli, tra cui spiccano i campionati del mondo e il Blackpool Dance Festival.

Per la natura della sua carriera di ballerina riesce a girare in tutto il mondo, dato che gli incarichi lavorativi la portano in tournée ovunque.

Carolyn Smith: il trasferimento in Italia e la fondazione delle scuole di ballo

Un periodo di grandissima svolta arriva quando la giovane ballerina ha solo ventidue anni. Nel 1982 Carolyn sceglie di trasferirsi in Italia dopo aver conosciuto un collega torinese con il quale convola a nozze. Nei primi anni in Italia inizia a dedicarsi all'insegnamento di varie coreografie, cominciando un percorso destinato a farla diventare un nome di riferimento per quanto riguarda il settore dell'insegnamento del ballo.

A seguito di un cambiamento anche nella sua vita personale, con il secondo matrimonio, sceglie di trasferirsi a Vigonza, in provincia di Padova, dove vive il secondo marito. È qui che fonda la sua scuola di danza, Carolyn Smith Dance Academy. Tale è il successo del marchio che negli anni successivi l'accademia apre delle sedi anche in Gran Bretagna, paese natale della donna, nonché in Russia, Polonia e Ucraina, nazioni dove è presente una solida tradizione di danza classica.

Nel frattempo Carolyn Smith si afferma anche come personalità nelle competizioni internazionali, venendo chiamata spesso a svolgere le funzioni di giudice nelle gare più importanti di balli latinoamericani.

La carriera in televisione

Dall'inizio degli anni Duemila viene avvicinata dai responsabili di un progetto che punta ad adattare il format britannico Strictly Come Dancing in un programma destinato a diventare il famoso Ballando con le stelle. Dal 2007 ricopre dunque il ruolo di presidente della giuria di questo talent show in onda il sabato sera su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci.

È in questa veste che arrivano il grande successo di pubblico e la grande notorietà. Nove anni più tardi viene considerata come un possibile giudice per il format originale inglese, con la possibilità di tornare in Gran Bretagna, tuttavia decide di rimanere in Italia.

La lotta contro il cancro

Gli anni successivi sono segnati dalla lotta contro il tumore maligno al seno, che rende pubblico nel mese di novembre 2015. Quest'aspetto legato alla sua vita personale diventa per lei una causa di impegno sociale, soprattutto per quanto riguarda le attività di prevenzione. Dopo aver completato una prima fase di trattamento, Carolyn diventa testimonial dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Fondazione AIRC) e presta il proprio volto a moltissime campagne di sensibilizzazione.

Nel 2017 sceglie di pubblicare durante un periodo di remissione il libro a tema Ho ballato con uno sconosciuto. Tuttavia la sua battaglia non è terminata, anche se appare chiaro come il carattere forte l'abbia spinta a non mollare mai, tanto da non abbandonare i suoi impegni a Ballando con le stelle, programma nel quale è rimasta sempre in prima linea.

Vita privata e curiosità

A seguito del primo matrimonio naufragato pochi anni dopo l'unione, Carolyn Smith si dedica alla carriera prima di conoscere Ernestino, da lei chiamato Tino; è per lui che sceglie di trasferirsi in provincia di Padova e aprire la sua prima scuola di danza.

Carolyn Smith è una grandissima amante degli animali, soprattutto dei cani, in particolar modo degli Yorkshire.