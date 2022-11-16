Carolyn Smith
Biografia
Carolyn Smith nasce nella città scozzese di Glasgow il 16 novembre 1960. Apprezzata ballerina, coreografa e insegnante di ballo, è amata anche dal grande pubblico televisivo italiano per il suo ruolo di presidente della giuria del programma Ballando con le stelle. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Carolyn Smith.
Gli esordi nel mondo del ballo
Fin da piccola inizia a muovere i primi passi nella pratica della danza classica; si dedica con continuità a questa disciplina dai cinque anni di età. I genitori la spingono a provare diverse attività sportive in contemporanea, tra cui l'atletica leggera e la ginnastica artistica, fino ad entrare a far parte nella nazionale scozzese.
In virtù della sua predisposizione non stupisce perciò che negli anni dell'adolescenza decida di combinare le varie influenze con cui ha familiarizzato sin da giovane, diventando esperta di danza sportiva. Un'ulteriore specializzazione che sceglie di portare avanti con grande successo è quella nei balli latino americani, dei quali adora i ritmi intensi.
Quando Carolyn Smith ha solo quindici anni il suo talento viene notato e arriva tra le finaliste dei campionati europei, dove ottiene un settimo posto finale. Negli anni dell'adolescenza e della gioventù prende parte a numerose altre competizioni a diversi livelli, tra cui spiccano i campionati del mondo e il Blackpool Dance Festival.
Per la natura della sua carriera di ballerina riesce a girare in tutto il mondo, dato che gli incarichi lavorativi la portano in tournée ovunque.
Carolyn Smith: il trasferimento in Italia e la fondazione delle scuole di ballo
Un periodo di grandissima svolta arriva quando la giovane ballerina ha solo ventidue anni. Nel 1982 Carolyn sceglie di trasferirsi in Italia dopo aver conosciuto un collega torinese con il quale convola a nozze. Nei primi anni in Italia inizia a dedicarsi all'insegnamento di varie coreografie, cominciando un percorso destinato a farla diventare un nome di riferimento per quanto riguarda il settore dell'insegnamento del ballo.
A seguito di un cambiamento anche nella sua vita personale, con il secondo matrimonio, sceglie di trasferirsi a Vigonza, in provincia di Padova, dove vive il secondo marito. È qui che fonda la sua scuola di danza, Carolyn Smith Dance Academy. Tale è il successo del marchio che negli anni successivi l'accademia apre delle sedi anche in Gran Bretagna, paese natale della donna, nonché in Russia, Polonia e Ucraina, nazioni dove è presente una solida tradizione di danza classica.
Nel frattempo Carolyn Smith si afferma anche come personalità nelle competizioni internazionali, venendo chiamata spesso a svolgere le funzioni di giudice nelle gare più importanti di balli latinoamericani.
La carriera in televisione
Dall'inizio degli anni Duemila viene avvicinata dai responsabili di un progetto che punta ad adattare il format britannico Strictly Come Dancing in un programma destinato a diventare il famoso Ballando con le stelle. Dal 2007 ricopre dunque il ruolo di presidente della giuria di questo talent show in onda il sabato sera su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci.
È in questa veste che arrivano il grande successo di pubblico e la grande notorietà. Nove anni più tardi viene considerata come un possibile giudice per il format originale inglese, con la possibilità di tornare in Gran Bretagna, tuttavia decide di rimanere in Italia.
La lotta contro il cancro
Gli anni successivi sono segnati dalla lotta contro il tumore maligno al seno, che rende pubblico nel mese di novembre 2015. Quest'aspetto legato alla sua vita personale diventa per lei una causa di impegno sociale, soprattutto per quanto riguarda le attività di prevenzione. Dopo aver completato una prima fase di trattamento, Carolyn diventa testimonial dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Fondazione AIRC) e presta il proprio volto a moltissime campagne di sensibilizzazione.
Nel 2017 sceglie di pubblicare durante un periodo di remissione il libro a tema Ho ballato con uno sconosciuto. Tuttavia la sua battaglia non è terminata, anche se appare chiaro come il carattere forte l'abbia spinta a non mollare mai, tanto da non abbandonare i suoi impegni a Ballando con le stelle, programma nel quale è rimasta sempre in prima linea.
Vita privata e curiosità
A seguito del primo matrimonio naufragato pochi anni dopo l'unione, Carolyn Smith si dedica alla carriera prima di conoscere Ernestino, da lei chiamato Tino; è per lui che sceglie di trasferirsi in provincia di Padova e aprire la sua prima scuola di danza.
Carolyn Smith è una grandissima amante degli animali, soprattutto dei cani, in particolar modo degli Yorkshire.
Frasi di Carolyn Smith
Da bambina ero carina, da ragazza non capivo esattamente cosa e chi volevo essere, mi trascuravo e tutto di me mi sembrava brutto. Ora che sto diventando grande, che sono nel pieno della mia maturità, mi piaccio molto di più. Mi sento meglio con me stessa.
Dire di no a me, purtroppo per il prossimo, alimenta la mia determinazione.
Il no senza una spiegazione valida non viene neppure codificato dal mio cervello.
Sono stata una ballerina professionista, conosco molto bene il mio corpo [...] I miei muscoli, i miei tendini, le mie articolazioni sono stati i miei principali alleati sin da piccola, quando praticavo tre differenti sport: atletica, ginnastica artistica e danza sportiva. Ero una bambina molto dinamica, oggi si direbbe iperattiva, e mia madre aveva pensato di farmi fare movimento, tanto movimento, nella speranza che mi scaricassi un po'. Purtroppo per lei, soprattutto il ballo aveva l'effetto opposto di caricarmi come una molla. Per anni mi ero allenata tutti i giorni, facendo gare di atletica, ginnastica e danza a livelli altissimi. Poi avevo scelto di dedicarmi solo al ballo, anche perché gli esercizi a corpo libero e gli attrezzi mi avevano distrutto il fisico.
Dal Jack Russel al Collie, dallo Springer Spaniel al Labrador, credo di conoscere più razze di cani che di persone... e io sono una che gira parecchio il mondo.
Per me i cani sono creature uniche. Hanno un modo speciale di starti accanto, sono sensibili, sinceri, schietti e percepiscono cose che tu ancora non sai, sono empatici, intelligenti e darebbero la vita per chi amano.
I miei cani hanno sempre nomi un po' articolati: Alex come Alexander the Great ovvero Alessandro Magno, Cleo, una Springer Spaniel che ho avuto fino al 2014, come Cleopatra, Mikee come Mikee Introna, uno dei cantanti della Big Band di Paolo Belli a Ballando dal 2009 al 2011.
Glasgow, 1979. Stanno per pronunciarlo. Stanno per dire al microfono la coppia che ha appena vinto il campionato scozzese di danza sportiva. I finalisti sono tutti schierati davanti ai giudici federali. Ho diciannove anni, la faccia radiosa e un vestito azzurro con una colata di paillettes che abbiamo applicato una a una io e la mamma.
Stringo la mano del mio partner. Si chiama Kenny McKechnie, ha la mia stessa età e balla con me da un paio di anni. Anche lui sta per esplodere dalla gioia. Lo sento dalle vibrazioni che mi trasmette la sua mano.
Ci credo, stanno per pronunciare il nostro numero.
Stanno per dire il numero cinque, quello ancora appuntato sulla schiena dall'inizio delle gare.
Abbiamo fatto una performance spettacolare, almeno dieci spanne sopra gli altri. Siamo arrivati tra i finalisti, ma era abbastanza scontato. L'unica coppia davvero competitiva che poteva darci del filo da torcere non è mai arrivata al Plaza Ballroom.
Partiti da Manchester in direzione di Glasgow, sono rimasti bloccati in qualche angolo della Scozia per un guasto al motore.
Non sono contenta, perché sono troppo sportiva per godere di una cosa del genere. La vittoria avrebbe avuto un sapore più gradevole, se ci fossero stati loro. Ci saremmo divertiti di più. Purtroppo è successo, mi è spiaciuto, ma ormai stanno per dire il nostro numero.
«La coppia vincitrice è la numero...»
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Foto e immagini di Carolyn Smith
Video Carolyn Smith
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Carolyn Smith. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Carolyn Smith.
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