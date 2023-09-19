Biografia

Ruben Santopietro, nato a Napoli il 16 novembre 1988, è un imprenditore italiano, fondatore e CEO di Visit Italy, la piattaforma culturale indipendente che racconta l’Italia lontano dai riflettori e lavora con destinazioni, città, regioni, parchi e piccoli comuni per costruire strategie di marketing territoriale, posizionamento e narrazione.

Considerato tra i principali esperti italiani di marketing territoriale e turismo, Santopietro ha contribuito a portare il racconto delle destinazioni fuori dalla sola dimensione promozionale, inserendolo in un dibattito più ampio su identità dei luoghi, sostenibilità, comunità locali, percezione internazionale e futuro dell’Italia.

Dopo gli studi classici, si laurea in Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, orientando il proprio percorso verso il rapporto tra digitale, influenza e comportamento dei viaggiatori. A ventidue anni sperimenta la forza dei nuovi linguaggi della comunicazione rilanciando l’insegnamento del Kendo del padre, ex maestro, trasformandolo in un caso nazionale raccontato anche da Rai e Radio Deejay.

Nel 2014 un periodo a Londra, a contatto con l’esperienza di VisitLondon.com, segna la svolta. Santopietro intuisce l’assenza, in Italia, di una piattaforma capace di raccontare il Paese in modo organico, contemporaneo e indipendente. Nel 2016 fonda così Visit Italy, con l’obiettivo di valorizzare l’Italia attraverso un modello che unisce media, cultura, tecnologia e strategia digitale.

Sotto la sua guida, Visit Italy cresce fino a diventare il canale di destinazione più seguito d’Europa e uno dei principali case study internazionali di promozione territoriale. Il modello sviluppato dall’azienda viene oggi osservato e studiato come esempio di nuova narrazione delle destinazioni, capace di unire contenuti, dati, comunità, distribuzione digitale e valorizzazione dell’identità locale.

Visit Italy ottiene riconoscimenti internazionali, tra cui il Best European Website ai Web Awards di Bruxelles nel 2020 e il Best Viral Video ai Lovie Awards di Londra nel 2021. Alcune campagne diventano casi di studio nel settore turistico, come Salude & Trigu, progetto della Camera di Commercio di Sassari che Visit Italy promuove dal 2020 e che ha contribuito alla crescita dell’interesse internazionale verso il nord Sardegna, con un incremento del +33% di turisti americani nel 2024.

Negli anni Santopietro accompagna il posizionamento di destinazioni come Arezzo, Genova, Ragusa, Courmayeur, Tropea, L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, la Via Francigena, il nord Sardegna, oltre a numerosi piccoli comuni, parchi naturali e territori interni. Il suo lavoro si fonda su una convinzione chiara. Una destinazione non cresce davvero se a crescere non è anche il benessere di chi la abita.

Da questa visione nasce la sua Equazione della Sostenibilità Turistica, una teoria che mette in relazione la qualità della vita dei residenti con la qualità dell’esperienza dei visitatori. Secondo Santopietro, solo dove il benessere delle comunità locali è alto può nascere un turismo realmente sostenibile e di valore. L’equazione è entrata nel dibattito accademico ed è stata successivamente selezionata dall’Unione Europea tra i documenti e i contributi utili a orientare il futuro del turismo.

Con 99% of Italy, la prima iniziativa italiana contro l’overtourism firmata Visit Italy, Santopietro porta al centro della discussione nazionale e internazionale il tema della concentrazione dei flussi turistici. La campagna denuncia lo squilibrio tra l’1% del Paese più raccontato e visitato e il restante 99% di territori spesso fuori dai riflettori. L’iniziativa ottiene attenzione da media internazionali come BBC, CNN e Skift, rafforzando la sua visione di un turismo più distribuito, consapevole e rispettoso delle comunità locali.

Nel 2025 porta sul palco TEDx la teoria delle cinque ere del viaggio, introducendo il concetto di Checklist Era, una fase del turismo contemporaneo in cui il viaggio rischia di ridursi a una sequenza di luoghi da spuntare, fotografare e condividere. Il suo intervento diventa uno dei TEDx italiani più visti sul tema del turismo e contribuisce a consolidare il suo ruolo nel dibattito sul futuro dei viaggi.

Nel 2026 entra nelle LinkedIn Top Voices, la selezione editoriale con cui LinkedIn riconosce le voci più autorevoli nei rispettivi settori. Il riconoscimento valorizza il suo contributo al dibattito su turismo, territori, sostenibilità e futuro dell’Italia.

Relatore in conferenze, tavoli istituzionali ed eventi internazionali, Santopietro è stato docente ospite in diversi contesti accademici, tra cui la Luiss Business School. La sua attività intreccia impresa, comunicazione, cultura e visione strategica, con l’obiettivo di cambiare il modo in cui l’Italia viene raccontata, percepita e vissuta.

Accanto all’attività imprenditoriale coltiva passioni che riflettono il suo legame con il movimento e la scoperta. I viaggi, intesi come connessione profonda con i luoghi. L’arte, che considera una bussola per leggere il mondo e immaginare nuove traiettorie.