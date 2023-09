Biografia

Ruben Santopietro, imprenditore ed esperto di marketing del territorio, è una tra le figure di spicco nello scenario turistico italiano. Oltre ad essere il Fondatore e CEO di Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, la sua passione e il suo impegno gli hanno valso l’invito come docente ospite alla Luiss Business School ed in altre prestigiose università, nonché come relatore principale alle più importanti conferenze a tema in Italia ed all'estero.

Nato a Napoli il 16 novembre 1988, Ruben Santopietro dimostra una passione per il viaggio e la scoperta fin dalla giovane età. Dopo aver completato gli studi classici al liceo, sceglie di perseguire una carriera nel campo economico e si laurea in Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Durante il suo percorso accademico, sviluppa un particolare interesse per le dinamiche di influenza nei social network, argomento su cui si incentrerà la sua tesi di laurea.

La carriera di Ruben Santopietro inizia a decollare dopo gli anni universitari. Si specializza in comunicazione e marketing online presso alcune delle migliori scuole italiane e consolida così le sue competenze nel settore. A soli 22 anni, convince suo padre, un ex maestro di Kendo, a riprendere l’insegnamento di questa millenaria arte giapponese. Grazie a una strategia di promozione digitale ben strutturata, il corso registra un numero di iscritti da record. La “case study” attira l’attenzione dei media nazionali, come Rai e Radio Dejay, che riconoscono le straordinarie qualità di Ruben. Da quel momento, iniziano ad arrivare numerose richieste di consulenza da parte di aziende e brand interessate a promuoversi online.

Ruben Santopietro

Così Ruben Santopietro si afferma rapidamente come professionista nel suo campo, specializzandosi in strategie di lancio per importanti brand e attrazioni turistiche italiane. Tuttavia, il punto di svolta nella sua carriera avviene nel 2014, durante un lungo viaggio in UK, quando utilizza il portale VisitLondon.com per scoprire i migliori luoghi da visitare nella capitale inglese. Tornato in Italia l’intuizione: creare una struttura digitale analoga per migliorare l’esperienza del viaggiatore anche nel suo paese, dando così vita a Visit Italy.

Nel 2016, Ruben fonda Visit Italy, una media company la cui missione è la valorizzazione dei territori e delle eccellenze italiane attraverso strategie di digital marketing mirate. Dalla sua fondazione ad oggi, l’azienda registra una rapida crescita, aprendo sedi a Milano e Napoli e ottenendo svariati successi internazionali. Nel 2020, il portale web visititaly.eu viene insignito del premio “Migliore portale d’Europa” ai Web Awards di Bruxelles e nel 2021 l’azienda vince il premio “Best Viral Video” ai Lovie Awards di Londra, in finale contro la BBC.

Inserito nella lista dei 10 giovani imprenditori più influenti d’Italia, oggi, Ruben Santopietro continua a lavorare a stretto contatto con governi, enti regionali e comunali per definire strategie di promozione turistica ad alto impatto. La sua visione è quella di creare un turismo responsabile, che ponga al centro le comunità locali, rispetti gli ecosistemi e celebri la ricchezza e la diversità di ogni territorio.

Oltre al lavoro, Ruben trova equilibrio nelle sue passioni. Il suo amore per le due ruote lo spinge a godersi il tempo libero immerso nella libertà e nell’avventura che solo una motocicletta può offrire. Una parte della sua routine settimanale è riservata all’allenamento fisico e, durante i suoi viaggi in giro per il mondo, è costantemente alla ricerca di esperienze autentiche.