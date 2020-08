Biografia

Artista poliedrico le cui espressioni si tingono di molteplici sfumature, Gio Evan è anzitutto uno scrittore e poeta, i cui testi sono divenuti famosi anche grazie alla loro pubblicazione da parte di personalità di spicco dello spettacolo italiano. Infatti, Gio Evan è l'esempio perfetto di come i social network possano influenzare la vita di una persona con spiccate attitudini letterarie, dandole un palcoscenico virtuale da calcare e attraverso il quale acquisire notorietà. Il suo percorso di vita è uno tra i più affascinanti e fuori dal comune: scopriamo di seguito nella biografia di Gio Evan quali sono le tappe più importanti a livello personale e professionale di questo originale artista.

Gio Evan: gli esordi

Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Giancaspro, nasce il 21 aprile 1988 nella città di Molfetta. Il giovane pugliese mostra già in tenera età determinazione e inclinazioni letterarie, tanto che a vent'anni scrive e autoproduce il proprio libro d'esordio, Il florilegio passato. Si tratta di una raccolta in versi che racconta il viaggio in India, compiuto dallo stesso Gio Evan, che si occupa poi di distribuire per le strade d'Italia il proprio componimento artistico.

Una vita in viaggio, ma anche sulle note della musica: tra il 2012 e il 2013 Gio Evan fonda un progetto musicale chiamato Le scarpe del vento, per il quale si occupa di scrivere, cantare e suonare.

Anche in questo caso sceglie la via dell'autopubblicazione, per sottolineare la propria autonomia e il carattere di voce fuori dal coro: ecco come nasce il primo esperimento musicale, Cranioterapia.

Gio Evan

Per tutti gli anni successivi, fino al 2015, prosegue i viaggi in giro per il mondo, attraversando l'Europa e il Sudamerica. Nel 2014, quello che al momento viene considerato un artista di strada, dà vita a due progetti lungo le vie francesi, intitolati Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Nello stesso anno pubblica il secondo volume di prosa, nonché il primo romanzo, La bella maniera.

Il grande amore per la poesia lo porta nel 2015 a ritornare a scrivere in versi: la raccolta Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche gli permette di arrivare all'attenzione di svariati critici, al punto tale da riuscire a guadagnare un contratto con la Miraggi edizioni. Con questa casa editrice, Gio Evan pubblica il libro successivo, Passa a sorprendermi.

Il successo sui social e l'affermazione di Gio Evan

L'artista girovago pugliese inizia a raccogliere un notevole seguito sui social network, in particolare grazie a Instagram, dove pubblica aforismi tratti dalle proprie opere. Non a caso, la vera breccia in termini di successo di pubblico arriva nel momento in cui Elisa Isoardi decide di utilizzare uno dei suoi componimenti per dire addio al fidanzato e politico italiano Matteo Salvini, all'interno di un post che gode di una notevole risonanza.

Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora.

Gio Evan viene catapultato oltre l'apprezzamento delle schiera di appassionati, peraltro già molto folta, e diventa un nome che fa capolino nella mente del grande pubblico.

Nel 2017 collabora con Fabbri Editori per cui pubblica Capita a volte che ti penso sempre, seguito l'anno successivo da Ormai tra noi è tutto infinito.

Nel frattempo, con MArteLabel pubblica il suo album Biglietto di solo ritorno, che conferma la versatilità di questo artista.

Gio Evan sul suo profilo Instagram si definisce così: Scrittore e poeta, cantautore, umorista e performer. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Il riferimento è a una celebre frase molto diffusa

Il nuovo romanzo, edito sempre da Fabbri Editori, intitolato Cento cuori dentro, viene presentato in un lungo tour che conduce Gio Evan per tutta Italia e lo riporta in un certo senso alle origini. In questo periodo trae ispirazione per scrivere il proprio secondo album musicale, Natura molta. A seguito di un tour che lo vede impegnato tra il novembre 2019 e il febbraio 2020, l'artista torna ai componimenti poetici con Se c'è un posto bello sei te.

L'ultima espressione di Gio Evan è il singolo Regali fatti a mano, pubblicato il 15 maggio 2020.

Curiosità e vita privata di Gio Evan

Lasciata la terra natale, Gio Evan sceglie di trasferirsi in una zona in grado di ispirarlo nei suoi componimenti poetici: oggi vive tra Gubbio e Perugia, anche se può considerarsi a tutti gli effetti un cittadino del mondo.

Proprio durante uno dei tanti viaggi di Giovanni Giancaspro nasce lo pseudonimo con il quale è destinato a farsi conoscere. Gio Evan è infatti il nome che gli è stato dato da un indigeno amerindio del sud-ovest degli Stati Uniti. Gio Evan ha scelto di rendere omaggio a quest'esperienza di vita, mantenendone un ricordo proprio nel suo biglietto da visita.