Biografia

L'attrice Rosalie Anderson MacDowell, detta Andie, nasce il 21 aprile del 1958 a Gaffney (nella Carolina del Sud), più piccola di quattro sorelle, figlia di Marion e Pauline. I genitori divorziano quando Andie ha sei anni, e in seguito la madre cade in depressione e nell'alcolismo. Nel frattempo la giovane MacDowell prova a mantenersi da sola svolgendo diversi lavoretti; nel 1978, a vent'anni, lascia il Winthrop College per lavorare come modella, a New York, per l'agenzia Elite. Negli anni successivi, diventa uno dei personaggi più richiesti dalle case di moda, e viene scelta da L'Oreal e da Calvin Klein in qualità di testimonial di numerose campagne pubblicitarie.

Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1981 per infarto, Andie MacDowell si avvicina al mondo del cinema: il regista Hugh Hudson, infatti, la sceglie per interpretare la protagonista Jane nel film "Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie". L'esperienza, tuttavia, si rivela deludente, anche perché Andie viene doppiata da Glenn Close, in quanto il suo spiccato accento del Sud l'avrebbe resa poco credibile come gentildonna britannica. Anche per questo motivo, decide di frequentare un corso di dizione: da quel momento, le sue apparizioni sul grande schermo aumentano in misura significativa.

Dopo aver recitato nel 1985 in "St. Elmo's Fire" di Joel Schumacher e ne "Il segreto del Sahara" di Alberto Negrin, la pellicola che la consacra a livello internazionale è "Sesso, bugie e videotape", nel 1989. Il film di Steven Soderbergh, che si aggiudica anche la Palma d'oro al Festival di Cannes, vede Andie MacDowell nei panni di una casalinga insoddisfatta: un ruolo particolarmente apprezzato dalla critica, che le consente di riscattarsi rispetto al deludente debutto nel mondo del cinema. Andie diventa, quindi, un'interprete molto richiesta.

Dopo la commedia romantica "Green Card - Matrimonio di convenienza", agli inizi degli anni Novanta recita in "Attenti al ladro!", di Michael Lindsay-Hogg, e in "Hudson Hawk, il mago del furto", di Michael Lehmann. Un'altra commedia romantica è "Ricomincio da capo", di Harold Ramis, del 1993, anno in cui ha la possibilità di recitare per Robert Altman in "America Oggi". In seguito, l'attrice statunitense si fa apprezzare in "Ruby Cairo", di Graeme Clifford, in "Bad girls", di Jonatahn Kaplan, ma soprattutto in "Quattro matrimoni e un funerale", di Mike Newell, commedia di cui è protagonista al fianco di Hugh Grant.

Nel 1995 Diane Keaton la dirige in "Eroi di tutti i giorni"; l'anno successivo Andie MacDowell , dopo essere tornata a lavorare con Ramis in "Mi sdoppio in quattro", recita per Nora Ephron in "Michael". "Crimini invisibili", di Wim Wenders, e "Profumo di un giorno d'estate", di Susanna Styron, anticipano un difficile momento nella vita privata dell'attrice, che nel 1999 divorzia dal marito, il modello Paul Qualley (dal quale ha avuto tre bambini, Justin, Rainey e Sarah Margaret); nello stesso anno, interpreta ben tre film: "Biglietti... d'amore", di Richard Wenk, "I Muppets venuti dallo spazio", di Tim Hill, e "La dea del successo", di Albert Brooks, al fianco di Sharon Stone.

Dopo aver recitato in "Harrison's flowers", di Elie Chouraqui, si risposa nel novembre del 2001 con un gioielliere, Rhett Hatzog. Da quel momento, dirada le sue apparizioni al cinema: al 2001 (anno in cui la Lander University di Greenwood, nella Carolina del Sud, le assegna una laurea honoris causa come riconoscimento per la sua attività in difesa dell'infanzia) risale "Amori in città... e tradimenti in campagna", di Peter Chelson, mentre dell'anno successivo è "Ginostra", di Manuel Pradal.

Nel 2004 Andie divorzia dal suo secondo marito, mentre l'anno successivo torna a recitare in "The last sign", di Douglas Law, e in "Beauty Shop", di Bille Woodruff. Segue un periodo di pausa: è solo nel 2010 che torna su un set (per altro, di un film per la tv), quello di "Patricia Cornwell - A rischio", cui segue "Patricia Cornwell - Al buio". Nel 2011 Andie MacDowell recita in "Monte Carlo", di Thomas Bezuche, e in "Footloose", di Craig Brewer, mentre a partire dal 2012 è co-protagonista della serie tv "Jane by Design" ("Jane stilista per caso"), che tuttavia viene cancellata dopo la prima stagione (diciotto episodi) a causa dei bassi ascolti fatti registrare.

In Italia, Andie MacDowell è doppiata soprattutto da Isabella Pasanisi (che le presta la voce, tra l'altro, in "La dea del successo" e "I Muppets venuti dallo spazio") e Rossella Izzo ("Footloose" e "America oggi"), ma anche - tra le altre - da Laura Boccanera ("Bad girls" e "Sesso, bugie e videotape") e Emanuela Rossi ("Monte Carlo").