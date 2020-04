Biografia

Ilaria Capua nasce a Roma il 21 aprile 1966. Virologa di fama nazionale e internazionale, il suo volto ed il suo nome sono divenuti molto celebri nel 2020 durante il complicato periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 coronavirus. I suoi studi sui virus influenzali, prima di questo evento pandemico, vertevano in particolare sull'influenza aviaria. Oltre all'attività scientifica ha alle spalle una importante esperienza politica: Ilaria Capua è stata deputata in Parlamento negli anni dal 2013 al 2016, durante la XVII legislatura, eletta nelle liste di Scelta Civica, partito fondato proprio in quel periodo da Mario Monti.

Ilaria Capua: la formazione accademica

Consegue una laurea con lode in medicina veterinaria presso l'Università di Perugia nel 1989; perfeziona gli studi conseguendo due anni dopo - nel 1991 - la specializzazione presso in Igiene e Sanità Animale presso l'Università di Pisa. In seguito ottiene un dottorato di ricerca all'Università di Padova.

Gli anni 2000

Nel 2000 sviluppa la strategia Differentiating Vaccinated from Infected Animals (DIVA"): si tratta della prima strategia di vaccinazione contro l'influenza aviaria, mediante la quale - con un test - si è in grado di svelare se gli anticorpi presenti in un soggetto sono stati indotti dal vaccino o dall'infezione.

A Ilaria Capua si deve un'azione atipica in ambito scientifico risalente al 2006: sfida il sistema - ottenendo risonanza internazionale - decidendo di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell'aviaria. Allora si parlò di nascita di "scienza open-source". Di fatto la Dottoressa Capua inizia a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali.

Finché non mettiamo subito i nostri dati nel dominio pubblico, siamo parte del problema.

La rivista Seed la elegge "mente rivoluzionaria" facendola entrare in seguito nell'elenco dei più importanti 50 scienziati al mondo di Scientific American (tra le più prestigiose riviste di divulgazione scientifica).

L'inclinazione di Ilaria Capua a sfidare atteggiamenti consolidati si era già rivelata, in tempi non sospetti, quando presentò dati scientifici in cui sosteneva che la futura pandemia influenzale umana sarebbe stata causata da un virus animale di sottotipo H1 e non da un H5, una previsione che si rivelò esatta, nonostante lo scetticismo e l'incredulità di molti suoi colleghi. Lo studio è stato pubblicato su "PLoS Pathogens" nel 2009.

Ilaria Capua

Gli anni 2010

Nel 2013 Ilaria Capua si candida alla Camera dei deputati per le elezioni politiche; viene eletta nella circoscrizione Veneto 1, come capolista del suo partito Scelta Civica. Dal mese di maggio e fino al 20 luglio 2015 ricopre il ruolo di vicepresidente della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera.

Viene sottoposta a un procedimento penale (per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, abuso d'ufficio e traffico illecito di virus) - poi prosciolta - che le causa notevoli disagi nella sfera della vita personale. Così nel settembre 2016 decide di rassegnare le dimissioni da deputata. Si trasferisce in Florida dove torna ad occuparsi di ricerca scientifica. Negli USA dirige un dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida. In seguito diviene direttrice del One Health Center of Excellence della stessa Università.

La salute umana, animale e del pianeta

Negli anni Ilaria Capua si è impegnata per superare le barriere tra medicina umana e veterinaria, secondo una concezione in cui non può esistere una salute umana distinta da una salute animale e da quella dell'ambiente, portando avanti la visione "One Health".

Vita privata

Ilaria Capua è sposata con Richard John William Currie. Il marito, scozzese, è manager presso la Fort Dodge Animal di Aprilia, azienda del campo veterinario. Ilaria è mamma di una figlia nata nel 2004.

La ex modella e conduttrice televisiva Roberta Capua - eletta Miss Italia nel 1986 - è sua cugina.

Libri di Ilaria Capua

Nel 2012 pubblica il libro "I virus non aspettano: Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter". In seguito alla vicenda giudiziaria di cui abbiamo riportato poco sopra, scrive e pubblica: "Io, trafficante di virus: Una storia di scienza e di amara giustizia" (2017). Due anni più tardi esce "Salute circolare: Una rivoluzione necessaria".