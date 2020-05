Biografia • Temperamento da eroe

Eric Daniel Pierre Cantona nasce il giorno 24 maggio 1966 a Marsiglia (Francia). Come calciatore professionista ha raggiunto il suo apice e ha concluso la sua carriera nella squadra inglese del Manchester United, dove dal 1992 al 1997 ha vinto quattro titoli di Premiership, di cui due FA Cup. Durante il suo periodo nei "Red Devils", con la sua maglia numero 7 e con il suo temperamento da vero leader e condottiero, è stato uno dei giocatori più amati e osannati dai tifosi della squadra.

Il percorso agonistico nel calcio inizia a 17 anni quando inizia giocare nelle giovanili dell'Auxerre; gioca poi nelle squadre francesi di Martigues, Olympique Marsiglia, Bordeaux, Montpellier e Nîmes prima di trasferirsi nel Regno Unito, consigliato tra gli altri da Michel Platini.

Prima di arrivare al Manchester ha giocato nel Leeds United nel 1992. La carriera di questo grande campione si tinge tuttavia di una triste nota: nel gennaio del 1995, durante una partita in trasferta contro il Crystal Palace, Eric Cantona, subito dopo aver ricevuto un cartellino rosso (espulsione dal campo) da parte delll'arbitro, viene deriso da uno spettatore del pubblico (in Inghilterra il pubblico si trova anche a bordo campo) e per reazione gli cui sferra un calcio in stile Bruce Lee (kung fu).

Cantona viene per questo condannato a centoventi ore di servizi sociali; in seguito una corte d'appello trasforma la condanna a due settimane di carcere per aggressione. A livello sportivo viene sospeso per dieci mesi. Nell'anno della sospensione di Cantona, il Manchester non vince il campionato.

Dopo la stagione 1996/1997, all'età di trenta anni, Cantona annuncia il suo ritiro dal calcio.

Poco dopo il ritiro diventa capitano della squadra nazionale francese di Beach Soccer.

Successivamente decide di intraprendere la strada del cinema: soprattutto come attore (ha modo di lavorare in diverse produzioni francesi), ma ha anche diretto un cortometraggio dal titolo "Apporte-moi ton amour" nel 2002.

Cantona è stato sposato con Isabelle Ferrer e insieme hanno avuto due figli. Attualmente è sposato con l'attrice Rachida Brakni, di dieci anni più giovane.

Alla fine del 2010 torna sulle prime pagine dei giornali con una bizzarra iniziativa: in anni di crisi economica per protestare contro il sistema bancario e per accelerare una rivoluzione in campo economico, Cantona invita tutti a ritirare dal proprio conto corrente tutti i risparmi.