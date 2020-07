Biografia

Nel 2019 Roberto Gualtieri è stato eletto per la terza volta al Parlamento Europeo, dove ha ricoperto parecchi incarichi ed è estremamente apprezzato. Il sito Politico.eu lo ha inserito nella classifica dei tre europarlamentari più ascoltati della legislatura avviata nel 2014 e lo ha definito "uno dei legislatori più efficienti dell'intero Parlamento", nonché uno tra gli otto deputati più influenti del Parlamento europeo. È molto apprezzato da Christine Lagarde, che gli ha più volte reso omaggio pubblicamente.

Roberto Gualtieri nasce a Roma, il 19 luglio 1966. Non ancora ventenne, si iscrive alla FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana), il cui segretario era, all'epoca, Nicola Zingaretti. Nella segreteria romana dei Democratici di sinistra si forma politicamente fra il 2001 e il 2006, fino a essere eletto all'Assemblea nazionale del Partito Democratico nel 2007.

Nel frattempo la levatura politica di Roberto Gualtieri è di molto cresciuta, in conseguenza della nomina a relatore al convegno di Orvieto che ha sancito la nascita del Partito Democratico e, successivamente, all'inclusione nel novero dei saggi designati da Romano Prodi alla redazione del manifesto del nuovo partito.

Il primo mandato europeo di Roberto Gualtieri

Dalla primavera del 2009 è eurodeputato e a Strasburgo ricopre numerosi incarichi. È titolare della Commissione per gli Affari Costituzionali (AFCO) e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa (SEDE), in cui ha ricoperto l'incarico di coordinatore per il Gruppo dei Socialisti e Democratici; oltre che membro sostituto della Commissione per gli Affari Esteri (AFET) e della Commissione per i Bilanci (BUDG).

Gualtieri è negoziatore per il gruppo dei Socialisti e Democratici sull'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna (con il deputato PPE Elmar Brok e il deputato ALDE Guy Verhofstadt). È correlatore in commissione Bilanci (con il deputato PPE Laslo Surjan) del bilancio rettificativo 6/2010 e correlatore con Elmar Brok del progetto di modifica del funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri che hanno adottato l'euro. È relatore sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune che consegue all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

È negoziatore per il Parlamento europeo sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, meglio noto come Fiscal compact.

Gli anni 2010

Nel 2012 Roberto Gualtieri viene nominato coordinatore per il gruppo S&D nella Commissione Affari Costituzionali, membro sostituto della Commissione Affari economici e monetari (ECON) e membro titolare della Delegazione parlamentare per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese (DPLC). È negoziatore "sherpa" del Parlamento europeo, insieme a Elmar Brok, Guy Verhofstadt e Daniel Cohn Bendit, presso il gruppo di lavoro istituito dal presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy per la riforma dell'Unione economica e monetaria.

Poi, Gualtieri è correlatore con Rafał Trzaskowski sulla Relazione sui Problemi Costituzionali della Governance Multilivello nell'Unione Europea e partecipa all'elaborazione del nuovo Trattato per l'Unione europea promosso dal Gruppo Spinelli, di cui è membro.

Di nuovo al Parlamento Europeo

Viene rieletto nel luglio 2014, e anche in questa seconda legislatura svolge numerosi incarichi. Tra questi si segnalano la relazione annuale sull'Unione bancaria e il nuovo programma InvestEu.

La Conferenza dei Presidenti nomina Roberto Gualtieri membro del Brexit Steering Group, come rappresentante del gruppo dei Socialisti e Democratici, per la partecipazione ai negoziati sulla cosiddetta Brexit. Presiede il gruppo di lavoro incaricato di monitorare il programma di aiuti alla Grecia.

Roberto Gualtieri

Terzo mandato al Parlamento Europeo

Nel 2019 si ricandida per il Parlamento Europeo e viene rieletto nelle fila del PD, circoscrizione Centro Italia. È subito membro della commissione di 40 parlamentari di tutte le aree politiche che stabiliscono l'agenda parlamentare per il successivo quinquennio, unico italiano.

Viene nuovamente rieletto alla guida della influente commissione per i Problemi Economici e Monetari del parlamento Europeo.

Vita privata e opinioni

Si è laureato in Lettere e Filosofia nel 1992; è sposato con un figlio. Roberto Gualtieri è professore associato di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Roma La Sapienza ed è vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci. Ama il Brasile e in particolare la bossanova; parla Portoghese.

Esperto di banche e finanza, è sempre stato molto critico contro le misure di austerità economiche proposte soprattutto dalla Commissione Europea e si è battuto a favore di una maggiore flessibilità dell'Europa nei confronti dell'Italia. È strenuo oppositore della flat tax che ha definito "una misura tecnicamente eversiva del "contratto sociale" edificato nei decenni di democrazia repubblicana".

Il 5 settembre 2019 viene nominato Ministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Conte bis.