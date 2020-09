C’è un personaggio televisivo in particolare, Giancarlo Magalli, che nutre per lei una profonda stima personale e professionale. Di lei infatti ha detto, non molto tempo fa:

Stefania Orlando nasce il 23 dicembre 1966 a Roma, sotto il segno del Capricorno. Dopo aver conseguito il Diploma Magistrale, comincia a fare la modella , ma solo per un breve periodo. L’esordio di Stefania Orlando in televisione arriva nel 1993, quando partecipa al quiz “Sì o no?” di Mediaset come valletta.

