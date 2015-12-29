Francesca Balzani
Biografia
Francesca Balzani nasce il 31 ottobre del 1966 a Genova. Allieva di Victor Uckmar, giurista conosciuto a livello internazionale, lavora come avvocato con lui occupandosi del settore del non profit e di enti locali; inoltre, è presidente della società Opere Sociali, consigliera di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova (a partire dal 2005) e professoressa universitaria per il master in Diritto Tributario all'Università Bocconi di Milano.
Collabora con Uckmar fino al 2007, quando viene invitata dal sindaco di Genova Marta Vincenzi a diventare assessore al Bilancio per la sua Giunta.
Francesca Balzani: carriera politica
Due anni più tardi Francesca Balzani viene candidata nel collegio del Nord Ovest per il Partito Democratico per le elezioni europee del 6 e del 7 giugno del 2009, venendo eletta al Parlamento Europeo, dove entra a far parte della Commissione Bilancio, della Commissione Controllo del Bilancio, della Commissione Commercio Internazionale e della Commissione Trasporti.
Viene nominata, nell'ambito della Commissione Bilancio, relatore ombra al bilancio, cioè responsabile del bilancio, per Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Dopo essere entrata a far parte della Commissione Prospettive Finanziarie, dall'estate del 2010, contribuendo a definire il Quadro finanziario pluriennale europeo 2014 - 2020, a gennaio del 2011 viene nominata relatore generale al bilancio europeo 2012, mentre a giugno lascia la Commissione Prospettive Finanziarie.
Quell'anno propone interrogazioni parlamentari per le alluvioni in Italia e per la revisione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e divieto dei sacchetti di plastica della spesa. A gennaio del 2012 lascia la Commissione Bilancio del Parlamento Europeo; successivamente presenta interrogazioni parlamentari per la realizzazione di un'agenzia europea di rating del credito, per un fondo di solidarietà per l'alluvione in Liguria e in Toscana, per le rogatorie rilevanti per il processo sulla strage di Ustica, per l'arresto dei marò italiani in India, per il terremoto in Emilia - Romagna e il relativo fondo di solidarietà dell'Unione Europea e per la salvaguardia del sito industriale e dell'occupazione delle acciaierie di Terni.
A marzo del 2013 Francesca Balzani riceve da Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, la proposta di diventare assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi della sua Giunta.
All'inizio del 2015 viene nominata della Commissione Finanza Locale di ANCI Nazionale e pochi mesi più tardi diventa vicesindaco del capoluogo meneghino, in seguito alle dimissioni di Ada Lucia De Cesaris.
A dicembre ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano in vista delle amministrative del 2016, decidendo di proporsi alle primarie del Partito Democratico e di sfidare Giuseppe Sala. Alle elezioni del centro sinistra arriva però seconda, dietro Giuseppe Sala.
Ha un canale YouTube all'indirizzo: youtube.com/user/FrancescaBalzani.
Frasi di Francesca Balzani
Mi ha colpito che in tanti valutino positivamente la candidatura di una donna normale, con tre figli, che si propone di occuparsi della cosa pubblica. Forse perché c'è l'idea che la normalità in politica sia garanzia di equilibrio.
[Dicembre 2015]
Una volta Renzi ha detto: "Gli elettori non sbagliano mai", ed è così. La storia recente ci insegna che essere bollato come candidato di partito non porta a grandi successi.
[Dicembre 2015]
Dietro un bilancio partecipativo che funziona, c’è un passo indietro della politica e un passo in avanti dei cittadini: due cose non scontate.
Ho avuto la sensazione che le primarie fossero una storia già scritta. Sala ha mandato un unico e forte segnale: cambiare marcia rispetto a questi cinque anni. I cambi di rotta però sono pericolosi quando si è fatto un buon lavoro. Il momento splendido di Milano è la conseguenza di come questa giunta ha saputo tradurre il dinamismo politico in azioni positive. Per questo motivo ho iniziato a pensare di candidarmi.
[Dicembre 2015]
A Milano serve una proposta politica che porti avanti il nostro progetto per una città pulita e generosa, moderata, certo, ma anche anticonformista. Le idee sono tante: penso a come dare maggior sviluppo alla rigenerazione urbana per arrivare a zero consumo di suolo, alla semplificazione dei rapporti con i cittadini, alla rottura della dicotomia centro- periferia, a una città forte, generosa e colta, più verde, che guarda sempre più all'Europa.
[Dicembre 2015]
Quando Giuliano Pisapia mi ha chiesto di entrare nella sua giunta sono stata felice di farlo. È stata ed è un’esperienza molto bella. Ma io non considero la politica una professione.
[Ottobre 2015]
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