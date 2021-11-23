Gian Marco Centinaio
Biografia
Gian Marco Centinaio nasce il 31 ottobre del 1971 a Pavia. Conclusi gli studi superiori, si iscrive all'Università degli Studi di Pavia frequentando il corso di laurea in Scienze politiche con indirizzo economico-territoriale. Si laurea il 20 aprile del 1999.
Nel 2008 commenta un'aggressione compiuta da esponenti neo-fascisti ai danni di alcuni ragazzi di un centro sociale scrivendo su Facebook che i rappresentanti di Forza Nuova si sono comportati come molti cittadini di Pavia avrebbero voluto fare, suscitando polemiche a causa di queste dichiarazioni, e in quanto esponente della Lega Nord.
Nel 2009 viene nominato vicesindaco e assessore alla Cultura per il Comune di Pavia nella giunta di centrodestra guidata da Alessandro Cattaneo, del Pdl.
Gian Marco Centinaio negli anni 2010
In occasione delle elezioni politiche del 2013 Centinaio viene eletto senatore in Lombardia: inizialmente si iscrive al gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, per poi passare a quello della Lega Nord.
Nell'estate del 2014, con l'elezione di Massimo Bitonci a sindaco di Padova, prende il suo posto e viene eletto presidente del Gruppo Lega Nord e Autonomie in Senato.
Viene candidato nuovamente alle elezioni politiche del 2018, riconfermato al Senato, dove è capogruppo della Lega. Nel 2017 è inoltre protagonista di una discussione con il Presidente del Senato Piero Grasso nel corso della quale, mentre viene bloccato dagli inservienti di Palazzo Madama, insulta Grasso con epiteti volgari: l'episodio viene ripreso dal senatore del Movimento 5 Stelle Maurizio Buccarella, che ne diffonde il video.
Il binomio agricoltura e turismo mira a valorizzare i due punti cardine del Made in Italy, il cibo e le bellezze artistiche e naturali. L'Italia è un Paese unico capace di abbinare il suo patrimonio di biodiversità con quello enogastronomico.
Al Ministero dell'Agricoltura
Il 1° giugno del 2018 Gian Marco Centinaio viene nominato Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel governo guidato da Giuseppe Conte. Tra i suoi compiti vi sono anche la difesa del Made in Italy e le deleghe al Turismo. L'incarico dura fina al 5 settembre 2019, quando giura il governo Conte II.
Gli anni 2020
Nel settembre 2020, a poche settimane dal referendum costituzionale sul taglio del numero di parlamentari, Centinaio annuncia il suo voto contrario dopo l'analoga dichiarazione di Giancarlo Giorgetti, compagno di partito; i due sono in dissidenza con la linea ufficiale del partito, schierato per il "Sì".
Il 1º marzo 2021 giura come Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel Governo Draghi.
Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 Centinaio è eletto al Senato. Il 19 ottobre diviene vicepresidente del Senato della Repubblica.
Frasi di Gian Marco Centinaio
Se penso a un settore emblematico delle politiche sbagliate a livello europeo penso al riso, che da pavese conosco molto bene. Grazie a dei pessimi accordi europei veniamo invasi di riso di Paesi asiatici che non rispettano le nostre regole sanitarie e lavorative. Non si può andare avanti così, danneggiando le nostre imprese agricole in maniera folle. Le arance dal Marocco o l'olio dalla Tunisia fanno parte della stessa storia. Prima devono venire i produttori italiani.
Vino significa Italia in tutto il mondo. In questi anni molto è stato fatto in termini di internazionalizzazione del brand Italia, penso ad esempio al Vinitaly o all'ottimo lavoro sul Prosecco, e su questo continueremo a lavorare. Ma al contempo è importante rafforzare la promozione a livello nazionale di quelle eccellenze locali che in questi anni hanno faticato a fare rete e che in mancanza di una guida sono andate in ordine sparso. Serve puntare su promozione e marketing territoriale. In questa ottica la delega al Turismo sarà fondamentale.
Vogliamo far rispettare le regole. Il caporalato non è tollerabile, mai. Nessuno può pensare che lo sfruttamento nei campi possa essere permesso. Anche per questo dobbiamo impedire che le persone arrivino in Italia e siano poi vittime dei caporali.
Qualche settimana fa la Francia ha detto che avrebbe chiuso i porti e nessuno ha mosso una critica. Se lo dice Macron va bene, se lo fa Salvini invece no. Vorrei precisare una cosa: nessuno vuole rovesciare le leggi del mare, anzi noi vogliamo solo farle rispettare.
[Su Maurizio Martina, Ministro dell'Agricoltura suo predecessore] Come per ogni amministratore ci sono punti di forza e di debolezza anche se mi sembra che abbiano provveduto a nascondere i problemi sotto il tappeto in modo che se ne occupasse... il sottoscritto.
Il 18 giugno sono stato al Consiglio Ue per dire con chiarezza che non accettiamo compromessi al ribasso sulla politica agricola europea. Gli investimenti in questo settore sono fondamentali per i territori. L'Europa deve capirlo e deve cambiare. Non può ragionare in modo burocratico su ciò che va sulle nostre tavole.
Il marchio Italia è unico, per questo ci copiano. Ma i falsi sono una piaga da oltre 60 miliardi di euro e vanno combattuti su tutti i fronti. Faremo sentire la nostra voce e lavoreremo in sinergia con le associazioni di categoria, difendendo il lavoro e il reddito dei nostri produttori. Dobbiamo portare all'estero il vero prodotto italiano. Oggi esportiamo 41 miliardi di euro di agroalimentare, non ci possiamo accontentare.
Le misure economiche restrittive attualmente in vigore contro la Russia vanno superate. A beneficiarne sarà l'Italia e in primis il comparto agroalimentare. Dal 2014 è stato bloccato l'export di frutta a verdura, formaggi, carne e salumi. In sostanza le sanzioni le hanno pagate le nostre imprese agricole.
Dobbiamo fare squadra con Francia e Spagna a tutela delle produzioni del Mediterraneo ed evitare l'abbandono delle terre. Senza agricoltura non c'è la bellezza dei nostri paesaggi rurali.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Gian Marco Centinaio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Gian Marco Centinaio.
Egr. Signor Ministro, mi scuso del disturbo e faccio leva sulla Sua cortesia. Sono un ex-dipendente Federconsorzi e Le chiedo, adesso che si e' conclusa la vicenda ammassi con la sentenza di Cassazione del 2016, se c'e' possibilita' di chiudere la nostra transazione, dopo tanti anni, con qualche risorsa. Spero che dedichi un minuto alla risposta e La ringrazio. Buon lavoro, Fabio Paravani
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