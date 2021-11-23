Biografia

Gian Marco Centinaio nasce il 31 ottobre del 1971 a Pavia. Conclusi gli studi superiori, si iscrive all'Università degli Studi di Pavia frequentando il corso di laurea in Scienze politiche con indirizzo economico-territoriale. Si laurea il 20 aprile del 1999.

Nel 2008 commenta un'aggressione compiuta da esponenti neo-fascisti ai danni di alcuni ragazzi di un centro sociale scrivendo su Facebook che i rappresentanti di Forza Nuova si sono comportati come molti cittadini di Pavia avrebbero voluto fare, suscitando polemiche a causa di queste dichiarazioni, e in quanto esponente della Lega Nord.

Nel 2009 viene nominato vicesindaco e assessore alla Cultura per il Comune di Pavia nella giunta di centrodestra guidata da Alessandro Cattaneo, del Pdl.

Gian Marco Centinaio negli anni 2010

In occasione delle elezioni politiche del 2013 Centinaio viene eletto senatore in Lombardia: inizialmente si iscrive al gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, per poi passare a quello della Lega Nord.

Gian Marco Centinaio al Senato

Nell'estate del 2014, con l'elezione di Massimo Bitonci a sindaco di Padova, prende il suo posto e viene eletto presidente del Gruppo Lega Nord e Autonomie in Senato.

Viene candidato nuovamente alle elezioni politiche del 2018, riconfermato al Senato, dove è capogruppo della Lega. Nel 2017 è inoltre protagonista di una discussione con il Presidente del Senato Piero Grasso nel corso della quale, mentre viene bloccato dagli inservienti di Palazzo Madama, insulta Grasso con epiteti volgari: l'episodio viene ripreso dal senatore del Movimento 5 Stelle Maurizio Buccarella, che ne diffonde il video.

Al Ministero dell'Agricoltura

Il 1° giugno del 2018 Gian Marco Centinaio viene nominato Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel governo guidato da Giuseppe Conte. Tra i suoi compiti vi sono anche la difesa del Made in Italy e le deleghe al Turismo. L'incarico dura fina al 5 settembre 2019, quando giura il governo Conte II.

Gli anni 2020

Nel settembre 2020, a poche settimane dal referendum costituzionale sul taglio del numero di parlamentari, Centinaio annuncia il suo voto contrario dopo l'analoga dichiarazione di Giancarlo Giorgetti, compagno di partito; i due sono in dissidenza con la linea ufficiale del partito, schierato per il "Sì".

Il 1º marzo 2021 giura come Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel Governo Draghi.

Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 Centinaio è eletto al Senato. Il 19 ottobre diviene vicepresidente del Senato della Repubblica.