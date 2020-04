Biografia • L'arte di preparare il matrimonio

Il matrimonio oggi è diventato un vero e proprio business. Ne è convinto Vincenzo Miccio, che oltre ad essere un affermato conduttore televisivo, gestisce a Milano un'agenzia che organizza matrimoni di tutti i tipi. Nato a Napoli, per la precisione a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971, Enzo Miccio si trasferisce a Milano e si appassiona al mondo della moda, frequentando lo IED (Istituto Europeo di Design). La sua carriera comincia allestendo set fotografici e organizzando sfilate di moda.

Nel 2001, in collaborazione con Angelo Garini, decide di fare il grande passo, aprendo un'agenzia specializzata nell'organizzazione di matrimoni ed eventi in generale. Sempre con Garini, poi, il wedding planner Miccio collabora alla rivista "White Sposa", nella veste di designer.

Cultore dell'estetica e della bellezza in tutte le sue forme, nell'organizzare "il giorno del sì" non lascia nulla al caso: l'allestimento della tavola e la scenografia delle nozze sono sempre perfette nei minimi particolari. Amante della musica lirica e del teatro, si dedica con passione all'organizzazione di eventi in questo ambito.

Anche in televisione, il wedding planner mette a disposizione la sua esperienza dando consigli su come organizzare matrimoni e cerimonie varie. Dal 2005 conduce il programma "Wedding Planners" sul canale Real Time, mentre dal 2008 è in onda con "Ma come ti vesti?", condotto con la stilista Carla Gozzi. Dall'anno 2011 Miccio partecipa sempre con Carla al programma "Shopping Night", sempre su Real Time, emittente della quale la coppia è diventata ormai un simbolo.

Enzo Miccio

Sempre nel 2011 appare nel ruolo di giurato al talent show "Mettiamoci all'opera" condotto dalla coppia Nina Senicar / Pupo.

Enzo Miccio è anche autore di libri molto interessanti. Nel 2008 pubblica "Il matrimonio che vorrei. Progetti di stile ed idee per un giorno indimenticabile", nel 2010 è la volta di "Ma come ti vesti?! Regole, trucchi e suggerimenti per non sbagliare mai il look". Il wedding planner più famoso d'Italia scrive poi "Matrimonio da favola. Stile e sentimento tra sogno e realtà" (2011, edito da Rizzoli).

Ogni donna che sta fantasticando sul giorno più importante della propria vita potrà trovare in questi libri spunti originali e interessanti su come organizzare delle nozze indimenticabili. Si tratta di manuali forniti di spiegazioni ed illustrazioni dal taglio assai pratico che tutti possono facilmente mettere in atto.

Vincenzo Miccio è di sicuro il "maestro" più indicato per chi desidera diventare un bravo ed esperto wedding planner. Questa professione è molto richiesta nel mercato del lavoro, ma richiede una serie di competenze, che conviene acquisire attraverso la frequenza di un corso specifico. Miccio e lo staff della sua agenzia di Milano girano per tutta l'Italia ad organizzare corsi di formazione per chi aspira a praticare questa interessante attività. La bravura di Miccio si esprime soprattutto nella capacità di organizzazione e nello stile personale che caratterizza ogni evento da lui creato. Oggi poi, sparisce di scena la pomposità e l'artificiosità per cedere il passo ad un matrimonio sempre più in linea con lo stile ed il carattere degli sposi. Solo così lo si rende un giorno unico ed indimenticabile!

Enzo Miccio nella seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 è chiamato come giurato al concorso di bellezza Miss Italia. Partecipa poi alla trasmissione tv "Piccoli giganti", insieme a Serena Rossi e Benedetta Parodi.

Nel 2018 recita nel film "Puoi baciare lo sposo", di Alessandro Genovesi, interpretando sé stesso. Il 12 maggio dello stesso anno è opinionista alla diretta speciale Royal Wedding: il matrimonio di Meghan e Harry, per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, per Real Time; con lui ci sono Mara Maionchi, Giulia Valentina e Katia Follesa.

Il suo compagno nella vita si chiama Laurent, parigino: il 16 aprile 2019, durante una puntata di "Vieni da me", programma tv condotto da Caterina Balivo, Enzo Miccio ha ricevuto un videomessaggio d'amore lui.

Nel 2020, assieme alla sua assistente Carolina Gianuzzi, partecipa come concorrente al programma Rai Pechino Express.