Biografia

Elon Reeve Musk nasce il 28 giugno del 1971 in Sudafrica, a Pretoria, figlio di un ingegnere elettromeccanico di nome Errol Musk e di Maye, una modella e dietologa originaria del Canada. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto nel 1980, resta a vivere con il padre.

Negli anni successivi si interessa di computer e di programmazione, al punto che ad appena dodici anni di età vende per cinquecento dollari il codice di un videogioco da lui creato. L'infanzia di Elon Musk, tuttavia, non è sempre serena: preso di mira dai bulli, finisce addirittura all'ospedale dopo essere stato picchiato e lanciato dalle scale da un gruppo di ragazzi.

Dopo aver frequentato la Waterkloof House Preparatory School, Musk si iscrive alla Pretoria Boys High School, dove si diploma, e nel giugno del 1989 si trasferisce in Canada, avendo ottenuto la cittadinanza del Paese grazie alla madre.

Gli anni '90

A diciannove anni egli entra a far parte della Queen's University, nell'Ontario, ma due anni dopo passa all'Università della Pennsylvania, dove a ventiquattro anni ottiene il Bachelor of Science in fisica. Conseguita una laurea in economia presso la Wharton School of Business, Elon Musk si trasferisce in California con l'intento di frequentare la Stanford University per un dottorato in scienza dei materiali e fisica applicata. Dopo appena due giorni, comunque, abbandona il programma per avviare una carriera imprenditoriale, fondando con il fratello Kimbal Musk la società Zip2, che si occupa della fornitura di contenuti online.

La società viene venduta alla divisione AltaVista per 307 milioni di dollari nel 1999. Con i soldi ottenuti Musk contribuisce a fondare una compagnia di servizi finanziari online denominata X.com, che l'anno dopo si trasforma in PayPal in seguito alla fusione con Confinity.

Elon Musk negli anni 2000

Musk nel 2002 diventa uno degli imprenditori più famosi al mondo, grazie alla cessione di PayPal a eBay per una cifra pari a un miliardo e mezzo di dollari. Dei soldi guadagnati, dieci milioni di dollari vengono investiti in Solar City, settanta in Tesla e cento in SpaceX.

Quest'ultima è la Space Exploration Technologies Corporation, di cui Musk è CTO (Chief technical officer) e amministratore delegato, e si occupa di progettare e realizzare veicoli spaziali per il trasporto orbitale e lanciatori spaziali a razzo.

Gli anni 2010: Tesla e i successi in ambito spaziale

Il 22 maggio del 2012 la SpaceX esegue con successo il lancio di una capsula Dragon su vettore Falcon 9 nell'ambito del programma della Nasa Commercial Orbital Transportation Services: diventa così la prima compagnia privata a riuscire ad attraccare la Stazione Spaziale Internazionale.

Per quel che riguarda Tesla, Elon Musk ne diventa l'amministratore delegato in seguito alla crisi finanziaria del 2008, anno in cui viene realizzata una vettura sportiva elettrica, la Tesla Roadster. Di questa vengono venduti circa 2.500 esemplari in più di 30 Paesi.

La Tesla Roadster del 2008 di Elon Musk

Nel dicembre del 2015 l'imprenditore di origini sudafricane fonda una compagnia di ricerca concentrata sull'intelligenza artificiale: si tratta di OpenAI, una realtà non profit che vuol rendere l'artificial intelligence disponibile per chiunque. L'anno successivo Musk è uno dei fondatori di una startup di neurotecnologie denominata Neuralink, che si pone l'obiettivo di collegare l'intelligenza artificiale con il cervello umano.

Musk ha affermato che alla base degli obiettivi delle sue aziende tecnologiche c'è l'idea di cambiare il mondo e l'umanità, attraverso la riduzione del riscaldamento globale tramite l'utilizzo di energie rinnovabili. Un altro obiettivo è quello di stabilire una colonia su Marte per ridurre il "rischio di un'estinzione umana".

Alla fine del 2016 Forbes classifica Musk al 21° posto tra le persone più potenti del mondo. All'inizio del 2018, con un patrimonio di quasi 21 miliardi di dollari, sempre secondo Forbes, risulta al 53° posto dell'elenco dei più ricchi del mondo.

Vita privata e curiosità

Musk vive a Bel Air, in California. Ha conosciuto la sua prima moglie, Justine, una scrittrice canadese, quando erano entrambi studenti alla Queen's University. Dopo il matrimonio avvenuto nel 2000, hanno avuto sei figli, il primo dei quali purtroppo è morto prematuramente. La coppia si è poi separata nel settembre del 2008.

La sua nuova compagna e seconda moglie è stata poi l'attrice britannica Talulah Riley. Dopo una relazione durata quattro anni, hanno divorziato all'inizio dell'anno 2012.

La sorella di Elon, Tosca Musk, è la fondatrice della Musk Entertainment e la produttrice di vari film, fra cui "Thank You for Smoking". Lo stesso Musk è stato il produttore esecutivo del suo primo film, "Puzzled". Il fratello Kimbal Musk è l'amministratore delegato dell'azienda di pubblicità OneRiot ed è proprietario del ristorante "The Kitchen" a Boulder e a Denver, Colorado. Il cugino Lyndon Rive è l'amministratore delegato e cofondatore di Solar City.

Elon Musk è anche apparso in alcuni film, tra cui "Iron Man 2", "Transcendence" e "Proprio Lui?", oltre che alcuni documentari e serie tv. L'intero episodio numero 564 de "I Simpson" è a lui dedicato.