Biografia

Bresh è un giovane cantautore e rapper appartenente al collettivo Drilliguria. La sua notorietà è esplosa nel 2025 grazie alla partecipazione, per la prima volta, come concorrente al Festival di Sanremo (settantacinquesima edizione).

Con un mix di rap, hip hop e musica d'autore italiana, l'artista debutta sul palco della sua regione d'origine, dopo aver già ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica con due album e numerose collaborazioni all'attivo.

Bresh

Bresh: dall'infanzia genovese all'approdo sulla scena milanese

Noto con lo pseudonimo Bresh, termine nato quasi per caso come soprannome dato dagli amici in gioventù, Andrea Emanuele Brasi nasce a Lavagna il 28 giugno del 1996.

Trascorre i suoi primi anni di vita nella prima periferia di Genova, dove inizia ad approcciarsi alla carriera musicale anche grazie a un ambiente ricco di fermento sotto questo punto di vista.

Lo stile del cantante genovese rappresenta un mix tra influenze del rap e quelle di cantautori italiani le cui note lo accompagnano sin dalla giovane età, come ad esempio Fabrizio De André.

Dopo aver finito la scuola superiore, l'artista emergente parte alla volta di Milano, accompagnando gli amici tra cui ad esempio Sonny Willa, Rkomi e Tedua.

La permanenza nel capoluogo lombardo si rivela stimolante, portando alla pubblicazione di brani quali "Baghera", "Prestigio", "Ande" e "Gazza ladra".

A seguito di un paio d'anni di relativa assenza dalle scene musicali, Bresh fa ritorno nel 2019, comparendo nel brano "Pesche e vino" in collaborazione con artisti quali Sick Luke e Gianni Bismark.

La consacrazione radiofonica e della critica

Nel 2020 il cantante pubblica altri brani che solidificano il sodalizio artistico con gli altri rappresentanti della scuola genovese.

Canzoni quali "No problem", "Oblò" e "Team", le ultime due realizzate con Rkomi e Vaz Tè servono ad anticipare il primo album "Che io mi aiuti", edito da Epic Records e Sony Music.

Nell'estate dello stesso anno viene pubblicata una seconda edizione dell'album, che muta il titolo nella formula "Che io ci aiuti", e amplia il numero di collaboratori includendo anche artisti quali Ketama126 e Giaime.

L'anno successivo si rivela altrettanto prolifico.

Al brano di successo "Angelina Jolie", destinato a diventare triplo disco di platino, seguono "Caffè" e "Andrea".

I tre brani aprono il secondo disco "Oro blu", che si classifica direttamente al primo posto della hit parade di Fimi.

È in questo periodo che gli addetti ai lavori notano l'emergere di un nuovo e sempre più importante scenario musicale legato a Genova.

Le peculiarità di quella che viene considerata la nuova scuola genovese, ricalcando un termine coniato in origine il periodo del cantautorato degli anni Sessanta, vengono esplorate all'interno di un docufilm in cui Bresh porta la propria testimonianza.

L'amore per il Genoa e gli anni 2020

Nel 2023 emerge un'altra sfaccettatura del suo enorme legame con la città ligure.

Vede la luce il brano "Guasto d'amore", inizialmente scritto due anni prima per celebrare il tifo per la propria squadra di calcio.

Dopo aver appurato l'amore della tifoseria, che trasforma la canzone in un coro da stadio, il Genoa utilizza le note e il testo per integrarli all'interno della propria strategia comunicativa.

Nel settembre dello stesso anno Bresh espande il numero di artisti con cui collabora, lavorando assieme ai Pinguini Tattici Nucleari nel brano "Nightmares".

Il successo di "Guasto d'amore" gli permette di prendere parte in veste di ospite al Festival di Sanremo nel 2024.

Le apparizioni sono due, rispettivamente in collegamento dalla nave dello sponsor, la Costa Crociere, e come compagno della serata dei duetti per Emma, esibendosi nel medley ispirato a Tiziano Ferro portato sul palco dalla cantante pugliese.

Nel maggio 2024 pubblica il singolo "Torcida": il video viene girato in Brasile durante il suo soggiorno.

È il 2025 l'anno che vede Bresh fare ritorno al festival musicale più importante non solo per la sua regione, bensì per l'Italia intera.

In occasione dell'edizione 2025 di Sanremo Bresh presenta il brano "La tana del granchio", una canzone che parla della difficoltà di tradurre in parole concrete le sensazioni provate nel momento in cui si viene travolti da un'emozione forte.

Bresh: affetti e passioni del rapper genovese

Pur essendo particolarmente riservato per quel che concerne la sfera più intima, l'artista ha scelto di ufficializzare in forma pubblica la storia che lo vede legato ad Elisa Maino, nota influencer con all'attivo due libri pubblicati.