Nel 2021 entra nel cast del programma “ Le Iene ”, uno dei programmi televisivi più longevi della tv italiana e più seguiti dal pubblico, nel quale svolge servizi giornalistici in qualità di inviata. Subito diventa virale in rete un suo video in cui risponde alla domanda di un follower: "Come descriveresti un orgasmo?". Ancora una volta Aurora - con le sue espressioni facciali imperdibili - ha dimostrato che la sue arme vincente è l'ironia.

12 fotografie

Foto e immagini di Aurora Ramazzotti

Video Aurora Ramazzotti

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Aurora Ramazzotti.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker Tommaso Zorzi Cristina Parodi Riccardo Marcuzzo Conduttrici TV TV

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Aurora Ramazzotti