Biografia • Share da capogiro

Conosciuta inizialmente per il matrimonio che ha contratto con Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 nella chiesa del Castello Odescalchi, a Bracciano, la solare modella svizzera è anche attrice e nota conduttrice tv. Nata il 24 gennaio 1977 a Lugano da madre olandese e padre svizzero tedesco, Michelle Hunziker è rimasta in Svizzera fino all'età di diciassette, diplomandosi in lingue straniere e perfezionandosi in danza moderna. Si è poi trasferita con la madre a Bologna dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Il suo battesimo del fuoco avviene nel regno della moda e dei grandi stilisti: Milano.

Le passerelle le danno grandi soddisfazioni personali ma non certo la grande notorietà. Il suo nome comincia tuttavia a circolare grazie alla piccante campagna pubblicitaria per l'intimo di 'Roberta': è suo infatti il fondoschiena da urlo che spopola sui muri di mezza Italia, provocando anche qualche incidente stradale a causa della distrazione del conducente.

In seguito la casa cinematografica 'Cecchi Gori Group' la vuole attrice per il film "Fammi stare sotto al letto" di Bruno Colella con Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti a cui è seguito il penoso "Alex l'ariete", maldestro tentativo di lanciare Alberto Tomba come attore: il pubblico ha ripagato la pellicola con un sonoro flop.

Michelle per fortuna ha occasione di girare anche all'estero, come nel film-documentario "The protagonist" del promettente regista italiano Luca Guadagnino.

Michelle si avvicina al piccolo schermo nel 1996 con la trasmissione Rai "I cervelloni", condotta dall'agitato Paolo Bonolis. La vèrve e la freschezza, nonchè la straordinaria bellezza della giovane conduttrice fanno centro e così viene chiamata su Canale 5 per condurre la versione estiva di "Paperissima sprint".

Successivamente le vengono affidate le trasmissioni "Colpo di fulmine", giovanilista programma del dopo pranzo di Italia 1, il dinamico "Nonsolomoda", rotocalco notturno domenicale di Canale 5, fino ad arrivare allo spassoso Zelig.

Il co-conduttore-capo-comico Claudio Bisio conierà per lei la rubrica 'La sai l'Hunziker' nella quale Michelle si esibirà in barzellette non sempre esilaranti ma che nella circostanza la faranno risultare sempre più simpatica e scanzonata.

Negli ultimi anni la trasmissione Zelig è stata il fenomeno che ha trainato la comicità italiana e che dal punto di vista editoriale ha fatto nascere come funghi nuovi spazi comici in tv e, con i suoi artisti, ha fatto esplodere le vendite di libri.

Grazie alla fama acquisita con Zelig Michelle Hunziker è approdata anche alla fiction girando "La forza dell'amore" al fianco di un'icona nazional-popolare come Gianni Morandi.

L'estate 2003 ha visto la separazione della bella Michelle dal marito Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto una figlia, Aurora.

A partire dal 2004 conduce insieme a Ezio Greggio il programma "Striscia la notizia". Conduce "Paperissima" con Gerry Scotti (nel 2004, nel 2006 e nel 2008).

Nel 2005 recita nella sit-com "Love Bugs" insieme a Fabio De Luigi, su Italia uno (sarà poi sostituita nella seconda edizione da Elisabetta Canalis).

Insieme a Pippo Baudo conduce le edizioni 2006 e 2008 del "Gran premio dello spettacolo", così come il Festival di Sanremo 2007.

Nel 2005 il regista Saverio Marconi la sceglie come protagonista del musical "Tutti Insieme Appassionatamente" della Compagnia della Rancia, uno spettacolo che ottiene ottimo riscontro di critica e pubblico.

Nel 2007 torna a teatro come protagonista (prima al Teatro della Luna di Milano poi al Teatro Sistina di Roma) con il musical "Cabaret".

Nel 2006 tenta anche la carriera musicale: esce il singolo "From Noon Till Midnight" che anticipa l'uscita del disco intitolato "Lole" (nomignolo con il quale il padre la chiamava da piccola) prodotto da Jack White per la BMG e destinato al solo mercato tedesco, svizzero e austriaco. Il disco si rivela tuttavia un flop.

Nell'estate dell'anno seguente, durante le riprese del film cinepanettone "Natale in crociera" (dove Michelle è tra i protagonisti), conosce il produttore Luigi De Laurentiis con il quale ha una relazione che dura due anni.

Nel 2009 viene chiamata dalla tv tedesca per condurre il programma tv "Wetten Dass...?", uno degli show più importanti in Germania, seguitissimo anche in Austria e Svizzera. Il battage mediatico che precede il debutto di Michelle Hunziker è enorme: copertine, interviste e indiscrezioni, insieme alla grande simpatia di Michelle hanno fatto letteralmente esplodere gli ascolti.

Nel mese di ottobre 2013 dà alla luce la seconda figlia, Sole, nata dalla relazione con Tomaso Trussardi. La coppia si unisce in matrimonio a Milano un anno più tardi, il 10 ottobre 2014.