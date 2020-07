Biografia

Liv Tyler nasce il 1° luglio del 1977 a New York, al Mount Sinai Hospital, figlia dell'ex playmate di "Playboy" Bebe Buell e del cantante degli Aerosmith Steven Tyler. In realtà, il cognome che viene assegnato inizialmente a Liv è Rundgren, visto che Bebe è ufficialmente impegnata con il musicista Todd Rundgren. A otto anni, la piccola Liv incontra Tyler, e nota una evidente somiglianza con Mia, figlia di Steven di un anno più giovane di lei: è solo a quel punto che la madre le rivela la verità.

Dopo avere frequentato la Congressional School of Virginia, la Breakwater School e la Waynflete School di Portland, nel Maine, a dodici anni Liv torna a New York e frequenta lo York Preparatory. Nel 1991 cambia cognome da Rundgren a Tyler.

Nello stesso periodo, inizia a lavorare come modella con il supporto di Paulina Porizkova, che fa sì che alcune sue fotografie vengano pubblicate sul magazine "Interview"; successivamente prende parte ad alcuni spot commerciali, ma ben presto si stanca della carriera di modella, decidendo di dedicarsi alla recitazione.

Nel 1993 appare, insieme con Alicia Silverstone, nel videoclip della canzone degli Aerosmith "Crazy"; l'anno seguente esordisce al cinema nel film "Silent Fall", interpretando la sorella maggiore di un ragazzo autistico. Nel 1995 Liv Tyler è nel cast di "Empire Records", comedy drama che le permette di farsi notare e che le consente di ottenere il ruolo di Callie in "Heavy", di James Mangold. Nel 1996 la giovane attrice è protagonista di "Stealing Beauty", film di Bernardo Bertolucci in cui impersona un'adolescente - Lucy Harmon - in viaggio in Toscana intenzionata a perdere la verginità.

In seguito, lavora a "That thing you do!", pellicola cinematografica scritta e diretta da Tom Hanks che mette in scena le vicende di una rock band immaginaria, The Oneders, e che guadagna più di 25 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 1997 la Tyler interpreta la figlia di Barbara Williams e Will Patton in "Inventing the Abbots", film ispirato a un racconto breve di Sue Miller, e viene inserita dalla rivista "People" nella lista della 50 persone più belle dell'anno.

Al 1998 risale la sua apparizione in "Armageddon" (per un ruolo che inizialmente aveva rifiutato), dove presta il volto alla figlia di Bruce Willis, innamorata di Ben Affleck: il film (la cui colonna sonora include i brani "What kind of love are you on" e soprattutto la celeberrima "I don't want to miss a thing" degli Aerosmith) ottiene un successo di pubblico strepitoso, superando abbondantemente i 550 milioni di dollari di incasso.

Nello stesso periodo Liv Tyler inizia a frequentare Royston Langdon, musicista britannico della band Spacehog. Nel 1999 recita, con un forte accento inglese, nel film drammatico "Onegin", ispirato all'omonimo romanzo di Alexander Puskin, dove interpreta Tatyana Larina al fianco di Ralph Fiennes. Dopo essere apparsa nella commedia storica "Plunkett & Macleane", viene diretta da Robert Altman in "Cookie's Fortune" e in "Dr. T & the women": nel primo lavora accanto a Julianne Moore, Glenn Close e Patricia Neal; nel secondo, invece, recita al fianco di Richard Gere interpretando l'amante lesbica di sua figlia.

Nel 2001 Liv Tyler si fidanza ufficialmente con il già citato Langdon e appare in "One night at McCool's" insieme con Paul Reiser, John Goodman e Matt Dillon. Ma il suo ruolo più noto di questo periodo è quello nel kolossal "Il Signore degli Anelli: la compagnia dell'anello", di Peter Jackson, dove veste i panni di Arwn Undòmiel. L'anno successivo si ripropone con il secondo capitolo della serie, "Il signore degli anelli: le due torri", che incassa in tutto il mondo più di 900 milioni di dollari; nel 2003 è la volta del terzo e ultimo episodio della trilogia, "Il signore degli anelli: il ritorno del re".

Dopo essersi sposata con il compagno Royston Langdon alle Barbados ed essere diventata testimonial della compagnia di profumi e cosmetici Givenchy, Liv Tyler si dedica alla commedia romantica "Jersey girl" nel 2004 (anno in cui dà alla luce il figlio Milo William), mentre nel 2005 recita per Steve Buscemi in "Lonesome Jim": nello stesso periodo, Givenchy assegna il nome di Liv a una rosa utilizzata per una delle sue fragranze.

Dopo il film "Reign over me", al fianco di Adam Sandler, nel 2008 si separa dal marito (pur rimanendo con lui in buoni rapporti) e appare nel thriller "The Strangers", insieme con Scott Speedman, e in "The incredibile Hulk", dove veste i panni della dottoressa Betty Ross, oggetto del desiderio del protagonista interpretato da Edward Norton. Nel 2011 recita in "Super" e in "The Ledge", mentre nel 2013 lavora con Patrick Wilson e Matt Bomer nel film di Jack Plotnick "Space Station 76".