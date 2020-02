Biografia • Viaggio in Europa

Georg Christoph Lichtenberg nasce a Ober-Ramstadt (Germania) il giorno 1 luglio 1742. La sua è una povera famiglia di pastori. In seguito a una deformazione della spina dorsale prima dell'età adulta, Lichtenberg diviene gobbo. Nel 1763 riesce ad entrare all'Università Georg-Augus di Gottinga, dove sei anni dopo, nel 1769, diventa professore straordinario di fisica; otterrà la cattedra come professore ordinario nel 1775.

Lichtenberg sarà uno dei primi scienziati ad introdurre nelle proprie lezioni esperimenti con apparecchiature; per questo motivo è ricordato come una delle figure intellettuali d'Europa maggiormente popolari e rispettate. Durante la sua carriera intrattiene buoni rapporti con altri grandi personaggi della sua epoca, come Goethe e Kant.

Invitato dai suoi entusiasti studenti visita due volte l'Inghilterra (dalla Pasqua all'estate del 1770 e dall'agosto del 1774 al Natale del 1775), dove viene ricevuto cordialmente da Re Giorgio III. Lichtenberg rimane ben impressionato dalla Gran Bretagna tanto che dopo i due viaggi diverrà un noto anglofilo.

Suscettibile al fascino femminile avrà molte relazioni amorose. Molte delle ragazze che frequenta provengono da famiglie povere. Nel 1777 incontra Maria Stechard, dell'età di tredici anni, che vivrà con il professore senza interruzione dal 1780 fino al 1782, anno della sua morte. La relazione tra l'uomo e la giovane è narrata in un romanzo di Gert Hofmann (tradotto in lingua inglese dal figlio Michael Hofmann con il titolo "Lichtenberg and the Little Flower Girl"). Negli anni seguenti Lichtenberg conosce la ventiduenne Margarethe Kellner che sposa nel 1789, allo scopo di fornirle una pensione, poiché pensava che presto sarebbe morto. La donna gli darà sei figli.

Nel 1793 Alessandro Volta visita Göttingen per assistere appositamente agli esperimenti di Lichtenberg. Nello stesso anno il professore tedesco è eletto membro della Royal Society.

Negli ultimi infelici anni della sua vita diviene ipocondriaco. Georg Christoph Lichtenberg muore a 56 anni a Gottinga, il 24 febbraio 1799, dopo una breve malattia.

Oggi Georg Christoph Lichtenberg è ricordato soprattutto per le sue ricerche riguardanti l'elettricità (più precisamente per le cosiddette "Figure di Lichtenberg") e per i suoi aforismi.