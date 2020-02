Biografia • Gag con le sviolinate

Henry "Henny" Youngman (originariamente Junggman, di origine tedesche) nasce a Liverpool il 16 marzo 1906. Comico americano, nato in Gran Bretagna, è stato anche violinista; famose sono le sue battute e brevi scherzi al fulmicotone, inframezzati proprio dal suo strumento musicale. Nelle sue apparizioni che duravano circa venti minuti riuscivano a includere decine di barzellette e battute.

La famiglia Youngman, di origini ebraiche, si trasferisce a Brooklyn (New York) quando Henry è ancora giovane. La sua carriera di attore inizia dopo aver lavorato per diversi anni in un negozio di stampa, dove ha modo di scrivere di suo pugno e pubblicare un gran numero di "carte" contenenti gag e battute divertenti. Il comico Milton Berle tramite queste carte arriva a conoscere Youngman instaurando una forte amicizia e lavorando con lui.

Incoraggiato dalla sua famiglia ad imparare a suonare il violino, Henny entra nel mondo dello spettacolo inizialmente dalla porta musicale, suonando in una orchestra. Mette in piedi una jazz band e quando si esibisce non manca di raccontare barzellette al pubblico. Da qui a diventare un vero comico il passo è breve: mantenendo un genere inoffensivo e uno stile amichevole, riesce a far ridere il suo pubblico a crepapelle per decenni.

La grande occasione della vita arriva con lo show radiofonico di Kate Smith nel 1937. Il suo manager, Ted Collins, lo fa inserire nel palinsesto; raccoglie un grande successo che lo fa tornare molte altre volte alla radio.

Nel corso del 1940 cerca di entrare nel mondo del cinema ma Hollywood non gli regala i successi sperati. Torna sulla scena musicale lavorando duro, eseguendo ben 200 spettacoli all'anno. Lavora anche con lo scrittore e produttore Danny Shapiro, con il quale incide un album "live" nel 1959, ancora oggi molto noto negli Usa.

Youngman non si è mai ritirato, continuando a esibirsi ovunque lo chiamassero, fino alla fine dei suoi giorni. Il comico è stato sposato per oltre sessanta anni con Sadie Cohen, frequente oggetto di molte sue battute.

Henny Youngman muore a New York alla veneranda età di 91 anni a causa di una polmonite il 24 febbraio 1998.