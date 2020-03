Biografia

Leo Buscaglia è stato uno scrittore statunitense nonché docente. Il suo vero nome era Felice Leonardo Buscaglia. Nacque a Los Angeles, in California, il 31 marzo 1924. I suoi genitori erano italiani, originari di Aosta.

Frequentò le scuole a Los Angeles, crescendo ed imparando in casa sia la lingua italiana che quella americana. Svolse il servizio militare nella marina americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra Leo Buscaglia frequentò la University of Southern California dove conseguì i diversi gradi accademici fino a raggiungere il dottorato in Pedagogia nel 1963.

La carriera di docente

Dopo le prime esperienze di insegnamento nelle scuole di Pasadena, Leo Buscaglia insegnò dal 1965 al 1984 presso il Department of Special Education dell'università dove si è laureato.

Fu il primo ad istituire un corso universitario negli Stati Uniti incentrato sul tema dell'amore come elemento unificatore in diverse culture e religioni. Noto come "Il professore dell'Amore", fu votato dai propri studenti come l'insegnante più popolare nell'anno 1969-1970.

È stato autore di numerosi bestseller sull'educazione e sull'amore, tradotti in oltre una dozzina di lingue.

Negli anni Ottanta le sue "lezioni sull'amore", trasmesse dalla televisione pubblica, furono tra le trasmissioni più seguite.

Nella sua carriera Leo Buscaglia ricevette numerosi riconoscimenti, incluso il titolo di Cavaliere dal governo italiano nel 1988 e il Columbian Award insignitogli dai Federated Italo Americans of Southern California nel 1991.

Leo Buscaglia morì a Glenbrook, in Nevada, il 12 giugno 1998, all'età di 74 anni a causa di un attacco cardiaco.

I libri di Leo Buscaglia