Biografia • La filosofia delle forme simboliche

Nelson Goodman nasce a Sommerville (Massachusetts, USA) il 7 agosto 1906. Laureatosi nel 1928 ad Harvard, consegue il dottorato presso lo stesso istituto nel 1941; negli anni 1945-1946 insegna presso il Tuft College, poi presso l'Università di Pennsylvania (1946-1964) e alla Brandeis University (1964-1967).

Dal 1968 al 1977 insegna ad Harvard, dove è stato professore emerito fino al 1998; tiene poi corsi e lezioni varie presso numerose Università, tra cui quelle di Oxford, Princeton e Londra.

E' stato anche direttore di una galleria d'arte a Boston.

Nel 1967 fonda, e dirige per dieci anni, presso la Harvard Graduate School of Education il "Project Zero", programma di ricerca di base sulla pedagogia delle arti. Testimoni del suo vasto e vario pensiero, che spazia dalla logica, all'epistemologia, alla scienza e all'arte sono le sue opere.

Alcune in traduzione italiana sono "Verso un nominalismo costruttivo" (con Willard Van Orman Quine) e "Un mondo di individui", entrambi presenti in "La filosofia della matematica" (1967); "Della somiglianza di significato, in Semantica e filosofia del linguaggio" (1969); "La struttura dell'apparenza" (1985); "Fatti, ipotesi e previsioni" (1985); "La filosofia di Rudolf Carnap" (1974); "I linguaggi dell'arte" (1976); "Vedere e costruire il mondo" (1988).

Gran parte dei contributi di Goodman si trovano ora raccolti in "Problems and Projects", Bobbs-Merril, Indianapolis, 1972.

Tra gli esponenti di spicco della filosofia analitica americana, con particolare attenzione per le problematiche legate all'arte e all'estetica, Goodman rappresenta un punto di eccellenza tra i filosofi analisti.

Nelson Goodman muore il 25 novembre 1998 a Needham, Massachusetts.