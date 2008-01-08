Nelson Goodman
Biografia • La filosofia delle forme simboliche
Nelson Goodman nasce a Sommerville (Massachusetts, USA) il 7 agosto 1906. Laureatosi nel 1928 ad Harvard, consegue il dottorato presso lo stesso istituto nel 1941; negli anni 1945-1946 insegna presso il Tuft College, poi presso l'Università di Pennsylvania (1946-1964) e alla Brandeis University (1964-1967).
Dal 1968 al 1977 insegna ad Harvard, dove è stato professore emerito fino al 1998; tiene poi corsi e lezioni varie presso numerose Università, tra cui quelle di Oxford, Princeton e Londra.
È stato anche direttore di una galleria d'arte a Boston.
Nel 1967 fonda, e dirige per dieci anni, presso la Harvard Graduate School of Education il "Project Zero", programma di ricerca di base sulla pedagogia delle arti. Testimoni del suo vasto e vario pensiero, che spazia dalla logica, all'epistemologia, alla scienza e all'arte sono le sue opere.
Alcune in traduzione italiana sono "Verso un nominalismo costruttivo" (con Willard Van Orman Quine) e "Un mondo di individui", entrambi presenti in "La filosofia della matematica" (1967); "Della somiglianza di significato, in Semantica e filosofia del linguaggio" (1969); "La struttura dell'apparenza" (1985); "Fatti, ipotesi e previsioni" (1985); "La filosofia di Rudolf Carnap" (1974); "I linguaggi dell'arte" (1976); "Vedere e costruire il mondo" (1988).
Gran parte dei contributi di Goodman si trovano ora raccolti in "Problems and Projects", Bobbs-Merril, Indianapolis, 1972.
Tra gli esponenti di spicco della filosofia analitica americana, con particolare attenzione per le problematiche legate all'arte e all'estetica, Goodman rappresenta un punto di eccellenza tra i filosofi analisti.
Nelson Goodman muore il 25 novembre 1998 a Needham, Massachusetts.
Frasi di Nelson Goodman
La struttura del mondo dipende dai modi in cui lo consideriamo, e da ciò che facciamo. E ciò che facciamo, in quanto esseri umani, è parlare e pensare, costruire, agire e interagire. Noi costituiamo i nostri mondi costruendoli.
Vi sono innumerevoli e disparati modi di vedere il mondo e raffigurarlo: alcuni sono vividi, di grande effetto, utili, affascinanti, toccanti; altri sono vaghi, assurdi, scialbi, comuni, confusi. Ma anche se escludiamo questi ultimi, nessuno di quelli che rimangono può rivendicare per sé il diritto di essere il modo di vedere o rappresentare il mondo così come esso è.
Il problema di effettuare la proiezione da casi manifesti ad altri che non lo sono non si differenzia da quello del passaggio dal noto all'ignoto o dal passato al futuro. Il problema delle disposizioni ha la stessa aria sospetta di uno degli amici, ma anche dei nemici, più antichi dei filosofi: il problema dell'induzione.
Nessuna descrizione del mondo ci restituisce il modo di essere del mondo, ma ciascuna di esse ci fornisce un modo di essere del mondo.
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