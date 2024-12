Biografia

Federico De Caroli è un pianista, tastierista, compositore e produttore musicale italiano, più noto con l'alias DECA con cui ha pubblicato oltre venti album in quarant'anni di carriera.

Eclettico ed estremamente prolifico ha scritto e prodotto musica per la televisione, il cinema e il teatro, consolidando però la sua notorietà soprattutto con lavori di genere elettronico, ambient e sperimentale.

Della dimensione onirica ha fatto il cardine della sua opera.

Formazione e studi

Nasce a Savona nell'agosto del 1964 in una famiglia con attitudini sportive e pittoriche.

Il nonno paterno Gugliemo era un calciatore professionista.

Fin dall'infanzia Federico viene incoraggiato allo studio del pianoforte, strumento per cui mostra grande interesse e a cui si dedicherà costantemente, nonostante le tastiere e i sintetizzatori diventino presto il fulcro principale della sua creatività.

Fatta eccezione per alcune esperienze giovanili con gruppi rock locali, dalla metà degli anni '80 si dedica a un percorso solista incentrato sulla musica strumentale ispirata a suoi ideali mentori, come Jean-Michel Jarre, Vangelis, Kraftwerk e Pink Floyd.

Nel 1986 all'età di 22 anni pubblica il suo album d'esordio Alkaid che attira qualche attenzione sulle riviste di settore.

L'alchimista del suono

Segue una nutrita serie di dischi sempre più ricchi di sperimentazione e tecnologia.

Synthetic Lips, Claustrophobia, Phantom alcuni dei titoli che gli valgono il consolidarsi di un seguito di pubblico e crescenti plausi dalla critica che lo ribattezza "l'alchimista del suono".

Accostatosi come compositore a svariati ambiti disciplinari (teatro, pubblicità, multimedia, balletto), dal 2008 inizia una collaborazione con la RAI che ne utilizza svariati brani per programmi e documentari delle sue reti.

La stessa RAI nel 2010 pubblica l'album Deca-Automa Ashes su etichetta RaiTrade.

Sempre per la RAI, firma qualche anno dopo le musiche originali del programma Prima dell'alba condotto da Salvo Sottile, in onda su RaiTre.

Lo stile ricercato di Deca, basato sulla creazione di suoni originali molto elaborati, e la dimensione onirica come principale fonte di ispirazione danno vita oltre che a nuovi album musicali anche alla produzione di opere in ambiti differenti, come la letteratura e la pittura.

Gli anni 2010 e 2020

L'esperienza con il sound tecnologico non impedisce comunque a Federico De Caroli di mantenere vivo il legame con le sue radici: pubblica tra il 2017 e il 2022 due dischi di solo pianoforte, esibendosi in numerosi recital pianistici solisti in vari teatri e in prestigiose location storiche.

Nel 2018 grazie a un nuovo contratto editoriale, Deca esporta massicciamente le sue produzioni sul mercato estero, specialmente quello americano.

Mentre in Italia con il revival del vinile vengono ristampati alcuni dei suoi primi lavori e raccolte di registrazioni inedite (Modulectron, MASS, Oniric Warp), oltreoceano un cospicuo catalogo di brani gli consente di entrare nel circuito dei network televisivi stranieri.

Firma le musiche per sigle e trailer cinematografici, tra cui quello del film Marvel "Captain Marvel".

Nel 2021 entra ufficialmente a far parte del team di compositori della hollywoodiana APM Music (gruppo Sony/Universal).

Nel 2022 il suo brano Impressione in MI minore viene inserito nella colonna sonora del film "Robert Irwin: a desert of pure feeling", in concorso al DOC Festival di New York, insieme a musiche di Ennio Morricone, Roedelius, Bach e Mozart.

La cultura musicale di Federico De Caroli nel corso degli anni gli consente di ricoprire ruoli importanti nella gestione e organizzazione di eventi e festival.

Tra questi c'è la direzione artistica dell'Antico Teatro Sacco di Savona, la creazione e direzione de La notte dei pianisti e Accelerando Festival. Collabora con nomi quali Salvatore Accardo, Antonella Ruggiero, Riccardo Zegna, Paola Pitagora, Roberto Colombo.